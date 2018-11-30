Economist: Росія хоче залишити східну Україну без моря

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У п'ятницю, 30 листопада, іноземна преса пише про таке:

як Росія хоче залишити східну Україну без моря,

чому скасування зустрічі Трампа і Путіна є історичним,

чому Брекзит може навчити британців,

як зекономити на Різдво цього року.

"Піратство" в Керченській протоці

Росія "хоче залишити східну Україну без моря", пише Economist.

Коментуючи інцидент в Азовському морі, видання зауважує, що нецензурна лексика російських моряків із запису на YouTube дає певне розуміння того, що там сталося.

"Це було більше схоже на піратство, ніж самооборону", - пише журнал.

Автори наголошують, що новий виток напруги у відносинах двох країн "не з'явився нізвідки".

Він став кульмінацією шести місяців все більшого тиску Росії на Україну.

"Анексувавши Крим у 2014 році, Росія нині обмежує доступ кораблів, що йдуть із східних українських портів до Чорного моря, а далі Середземного і власне океану", - пише Economist.

"Україна не може дати здачі. Вона втратила майже 80 відсотків свого флоту під час анексії Криму", - нагадує видання.

Тим часом Кремль звинуватив Київ у провокації на морі й намаганні Петра Порошенка відкласти президентські вибори.

"Як і будь-яка прониклива пропаганда, ця містила елемент правди. Порошенко, чий рейтинг в опитуваннях суттєво нижчий за рейтинг суперників, імовірно, справді хотів, щоб люди згуртувались навколо прапора, а сам він отримав більше часу", - пише Economist.

Але відзначає, що Путіну суперечка на морі, імовірно, теж допомогла, адже його рейтинг останнім часом значно знизився.

А те, що події сталися майже на річницю Майдану, надало можливість знову роздмухувати теорії змови про нібито спроби Заходу втручатися у справи країн, які Росія вважає зоною свого впливу.

Чому Трамп не захотів зустрічатись із Путіним

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New York Times коментує скасовану Дональдом Трампом зустріч із російським колегою і зауважує, що це другий такий випадок в історії з 1960 року, коли американський літак U-2 був збитий над територією СРСР.

У 2013 році Барак Обама скасував візит до Москви після того, як Росія прихистила Едварда Сноудена.

"Скасування зустрічі в останню мить лише підкреслило, наскільки складними є російсько-американські відносини попри чималі зусилля президента потоваришувати", - пише газета.

Видання нагадує, що Трамп пояснив скасування тим, що Росія не повернула Україні кораблі й моряків, але це може бути не єдиним поясненням його дій.

Зустріч із Путіним могла б порушити питання про зв'язки Трампа з Росією після того, як його колишній особистий юрист Майкл Коен визнав себе винним у тому, що навмисно брехав Конгресу США про проекти нерухомості Трампа в Росії, пише New York Times.

Такі запитання створили б "політично незручний момент" для глави Білого дому, припускає газета.

У статті наводиться цитата колишнього співробітника Пентагона Майкла Карпентера, який стверджує, що якби Трамп таки провів теплу зустріч із Путіним в Аргентині, то це була б "піар-катастрофа епічного масштабу".

Британці згадають, що таке справжня криза

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Сімдесят років добробуту заколисали Велику Британію і змусили її жителів повірити в те, що вони особливі і "катастрофи трапляються лише з іншими людьми", пише у колонці для Guardian письменник Девід Беннан.

"Думку про те, що ми захищені, ми особливі, зазвичай не артикулюють і навіть не усвідомлюють до кінця. Але вона присутня. Ми так мислимо", - відзначає він.

Брекзит, на думку автора, нагадає британцям, що таке справжня криза і трохи змінить їхнє уявлення про свою країну.

"Мама і тато не будуть завжди рятувати нас в останню мить. І якщо ви коли-небудь жили в одному з інших місць на планеті, то, ймовірно, бачили, як швидко може розвалитися те, що вам здавалось упорядкованим суспільством, якщо воно опиняється під тиском", - зауважує Беннан.

Він додає, що тим людям, які ніколи не чули пострілів на вулиці, не бачили озброєних бандитів чи пустих полиць у магазинах і не знають, як це коли регулярно немає електрики, "не мають жодного уявлення про те, як легко це все може статися".

Автор пише, що пізнав це, коли ріс у Кенії. Він зауважує, що Британія, звісно, не є Кенією, адже вона більш захищена від потрясінь.

Проте найбільший ентузіазм щодо необхідності своєрідної революції у Британії у зв'язку з виходом із ЄС можна спостерігати саме серед тих людей, які не знають нічого іншого, окрім безпеки і свободи, сказано у статті.

Автор вважає полум'яних прихильників брекзиту безрозсудними. "Дайте ключі й контроль у руки вічних підлітків - популістів будь-якої масті - і отримаєте ситуацію, в якій вибору вже немає", - робить висновок Беннан.

Як зробити Різдво дешевшим

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"Різдво - це дорого", - пише Telegraph.

Незалежно від того, наскільки весело люди проводять час на свята в кінці року, вони завжди витрачають на це чимало грошей, зазначає авторка статті Венді Дуглас.

Тож вона вирішила дати читачам декілька порад, як зробити Різдво менш витратним.

Перша настанова - заздалегідь створити бюджет на святкування. Це «звучить нудно», але це важливо, якщо хочеться не витратити зайвого, підкреслює Дуглас.

"Погляньте на свій дохід і ухваліть рішення, скільки ви можете витратити на божевільний місяць грудень. А далі дотримуйтеся цього бюджету", - пише вона.

Серед інших її порад - домовитися з тими, кому будете робити подарунки, щодо їхньої максимальної ціни. На думку авторки статті, так вдасться уникнути ситуації, коли хтось із друзів потім сумнівається, чи не варто було витратити на подарунки більшу суму.

Також вона радить не купувати кожному члену родини окремий подарунок, а обрати щось для всіх одразу.

Якщо ж вирішили купувати щось кожному окремо, варто скласти список таких подарунків, щоб не діяти імпульсивно.

Бездумно куплені речі не лише призведуть до втрати грошей. Є висока ймовірність того, що вони не сподобаються адресату.

У статті зауважується, що гарною ідеєю є проведення Secret Santa (дарування чогось недорогого людині, яка випала під час лотереї і не знає, від кого подарунок) не лише в офісі, а й серед друзів. При цьому можна домовитись, що ціна не має перевищувати 10 фунтів.

Дуглас радить також віддавати перевагу подарункам, зробленим власними руками.

А в разі проведення вечірки у когось вдома узгоджувати суму, яку заздалегідь внесе кожен на їжу та напої.

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC.

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