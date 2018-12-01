Культогляд: "Нові змісти" Чорнобиля
Цього тижня в культогляді розповідаємо про таке:
- Чорнобильська зона як мистецтво
- Подружжя Клуні у ролі хрещених батьків
- Акторський образ, що змінив погляд на аутизм
- Прощання Сталлоне з роллю Роккі
"Нові змісти" Чорнобиля
Чорнобильська зона відчуження вже давно стала магнітом для туристів з усього світу, а віднедавна це ще й арт-об'єкт, пише кореспондент Guardian, який днями відвідав Прип'ять.
В цьому місті-привиді митець Валерій Коршунов створив цифрову скульптурну інсталяцію під назвою "Артефакт" і влаштував світло-вечірку в стилі рейв.
Журналіст цікавиться, чи доречно перетворювати місце найбільшої в історії ядерної катастрофи на галерею під відкритим небом та танцювальний майданчик.
Коршунов визнає, що ставлення людей до Чорнобиля - неоднозначне, адже в Україні немає тих, хто не постраждав, а згубні наслідки аварії на здоров'я відчують і прийдешні покоління.
Тому є багато тих, хто проти того, аби у зоні будь-що відбувалось. "Вони вважають, що це надто сумне та трагічне місце для будь-якої події. Інші прагнуть змінити зону відчуження, наповнити її новими змістами, - пояснює Коршунов та додає - Після аварії влада замовчувала проблему. Було відчуття обману та зради, і воно й досі не зникло".
А інший куратор проекту розповіла, що їх мета - зробити Чорнобиль краще, "змінити його обличчя".
Королівські хрещені
В ексклюзивному матеріалі таблоїд Daily Mail повідомляє, що майже з стовідсотковою впевненістю можна стверджувати, що Амаль та Джордж Клуні стануть хресними батьками первістка принца Гаррі та Меган Маркл.
Джерело видання, наближене до обох зіркових подружжів, розповідає, що вони давно є близькими друзями - "набагато ближчими, ніж про це пишуть в заголовках".
Актор буцімто розповів кільком людям з його найближчого оточення, що у нього "сильне інтуїтивне відчуття", що саме їм з Амаль запропонують почесну роль. А двоюрідний брат Клуні зазначив в коментарі для Daily Mail, що той буде "чудовим хресним батьком, бо він чудовий, за яку б справу не взявся, адже він гарний хлопець".
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В його родині усі сподіваються, що колись принц з дружиною завітають до них в гості.
До слова, Джордж і Амаль останнім часом багато часу стали проводити на малій батьківщині актора - в штаті Кентуккі, де досі живуть його батьки. І місцеві надзвичайно радіють такому сусідству. Особливо вони прихильні до Амаль.
Daily Mail цитує одного з мешканців, за словами якого, всі"раді, що він пов'язав своє життя з достойною жінкою, а не голлівудською шльондрою".
Ювілей кіноаутиста
Daily Telegraph нагадує, що в грудні виповниться тридцять років з часу виходу в прокат фільму "Людина дощу" та задається питанням: який вплив майстерна, відзначена "Оскаром" акторська робота Дастіна Гоффмана, який зіграв аутиста, мала на суспільне сприйняття цього відхилення.
До того, як стрічку побачили глядачі, лише медичні професіонали біль-менш розуміли природу такого стану. І саме з одним з них актор консультувався, коли готувався до зйомок, - працюючи над образом, він наче писав докторську дисертацію, зауважує видання.
А на додачу спілкувався з кількома аутистами, аби потім відтворити особливості їхньої поведінки. Результатом стало виконання, яке "гіпнотизує своєю внутрішньою напругою".
Але сучасна, більш обізнана аудиторія сприймає створеного Гоффманом персонажа більш критично. Адже у стрічці він грає аутиста з феноменальними здібностями, що є рідкістю.
Втім, як каже один з консультантів фільму, психіатр Дарольд Трефферт, саме завдяки "Людині дощу" на аутизм звернули увагу та розпочали дискусію про те, як допомогти людям з цією вадою розвитку.
"Боксер" на пенсії
Поціновувачі американського кінематографу напевно пам'ятають першу сцену фільму "Роккі", де виконавець головної ролі Сільвестр Сталлоне під час ранкової пробіжки піднімається сходами Музею мистецтв в Філадельфії і переможно піднімає руки.
З часу прем'єри минуло більше сорока років, і от днями актор заявив, що після зйомок у продовженні стрічки "Крід", де він вкотре - в шостий раз - зображує боксера Роккі Бальбоа, він попрощається з цим героєм назавжди, інформує Independent.
"На серці важко, але, на жаль, все проходить і закінчується", - повідомив Сталлоне у своєму Instagram.
Але він вважає, що хоча роль наставника Адоніса Кріда, сина його колишнього суперника по рингу, і стане його "останнім родео", історію варто продовжувати задля молодої аудиторії.
Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС