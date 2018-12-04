Washington Post: протести у Франції - символ кризи західної демократії

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У вівторок, 4 грудня, іноземна преса пише про таке:

Французькі протести - не тільки проти високих цін на пальне.

ВООЗ обговорить етику генетичних маніпуляцій з людиною.

Наступальна кіберзброя як фактор стримування агресії.

Хропіння можна позбутися за допомогою гормональної терапії.

Розчарування як рушій протестів

Протести проти підвищених акцизів на пальне у Франції є символом широкої кризи західної демократії, пише Ішаан Тарор для Washington Post.

На думку автора, причини теперішніх заворушень лежать глибше, ніж в додаткових митах, запропонованих урядом в рамках зобов'язань Франції щодо боротьби з кліматичними змінами.

Велика частина французького суспільства бачить необхідність в більш дієвих механізмах соціального захисту, адже країна потерпає від повільного економічного зростання та високого безробіття.

На думку автора, люди в провінції страждають скоріше не від бідності, а від "стагнації, занедбання та розчарування".

Він вважає, що подібне відбувається і в інших суспільствах - в Америці, Британії та інших західних демократіях - а політики, здається, не здатні побудувати мости, які б об'єднали різні прошарки суспільства.

Протести навряд чи призведуть до падіння уряду, але вони показують, як Макрона знищує те розчарування правлячими елітами, яке і призвело його до влади, пише автор.

Обережно з геномом

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Всесвітня організація охорони здоров'я скликає спеціальну панель для обговорення наслідків маніпуляцій з геномом людини, пише Guardian.

Необхідність такої дискусії повстала після того, як вчений з Китаю заявив, що йому вдалося створити перших генетично модифікованих немовлят.

"Такого не можна робити без чітких правил", - заявив Тедрос Аданом, генеральний директор ВООЗ

З іншого боку, він не пов'язав напряму скликання дискусії з новинами з Китаю.

Експерти, яких збирає організація, мають обговорити правила та поради щодо "етичних питань та питань соціальної безпеки".

Аданом відмовився висловлювати свою думку щодо того, чи можуть генетичні модифікації принести користь людству.

Дискусія розпочнеться з чистого листа, заявив він, можливо, навіть з питання "чи варто взагалі на таке наважуватись".

"Нам треба бути дуже дуже обережними… Ми не повинні починати маніпуляції з генами без повного розуміння випадкових наслідків", - заявив голова ВООЗ.

Кібернетичний наступ

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Кібернетичні навчання НАТО Cyber Coalition 2018 в естонському місті Тарту проходять якихось 50 кілометрів від кордону з Росією, що є символічно, адже саме Росія вважається найбільшою загрозою для Заходу в кіберпросторі, пише спеціалізоване польське видання CyberDefence24.

Дон Льюіс, директор центру кібероперацій НАТО, розповів виданню, що атаки на цифрову інфраструктуру західних країн стають все більш розповсюдженими, складними та мають більші наслідки.

За сценарієм навчань, НАТО симулюють операцію підтримки для неіснуючої африканської країни, яку атакували хакери в розпал виборчої кампанії.

Шкідливе програмне забезпечення атакує підприємство з очищення питної води, а також залізничну мережу, паралізуючи транспортування військ НАТО до територій, які мають перебувати під їхньою охороною і де проходить голосування.

Ці навчання відрізняються також тим, пише видання, що тут тестується використання так званої наступальної кіберзброї, доступ до якої надали деякі члени альянсу.

Стратегія можливої контратаки у відповідь на хакерські злами має на меті зупинити кіберагресію, пише видання.

Спрей проти хропіння

Вчені з американського університету Джона Хопкінса з'ясували, що за допомогою спрею, що містить певні гормони, можна позбутися хропіння, пише Daily Mail.

Експерименти на мишах підтвердили, що навіть невеликі дози гормону під назвою лептин можуть значно знизити ризик поганого сну через хропіння.

Гормон, який відповідає за регуляцію дихання, використовувався у вигляді спрею, пише видання.

Після успіху експерименту з мишами, вчені збираються провести дослідження на людях.

За словами видання, мільйони британців страждають від розладів сни, спровокованих хропінням.

Якщо залишити проблему без уваги, кажуть вчені, такі проблеми з диханням можуть в майбутньому призвести до захворювань серцево-судинної системи.

Сучасні методи лікування хропіння передбачають необхідність носити спеціальну маску. Багато пацієнтів вважають її надто незручною для використання, а нове лікування за допомогою гормонів було б бажаною альтернативою, пише газета.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.

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