США надішлють військовий корабель в Чорне море - огляд ЗМІ

В огляді міжнародної преси у четвер:

США кидають виклик Росії - як саме?

Вашингтон розслідує зв'язки російських фірм в Британії з розвідкою

Фітнес для літніх - починати ніколи не пізно

Скільки коштує найдорожчий віскі у світі?

Американський корабель в Чорному морі

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У відповідь на російську агресію щодо України поблизу Керченської протоки США відправлять в Чорне море свій військовий корабель, повідомляє Independent.

Пентагон вже звернувся до Державного департаменту із проханням повідомити уряд Туреччини про такий план і пояснив необхідність цього кроку "агресією Москви щодо України".

Видання застерігає, що присутність корабля ВМС США у Чорному морі може "різко збільшити ймовірність воєнної сутички між Росією, США та Україною, яку американські військові підтримують з часу анексії Кримського півострова Росією у 2014 році".

Independent додає, що Пентагон свідомий того, що поява американського корабля в Чорному морі викличе невдоволення Росії. Видання зазначає, що США роблять це, аби "кинути виклик російським претензіям на води в цьому районі, які США та інші країни використовують для транспортування товарів".

США зацікавилися росіянами в Британії

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В Конгресі США започаткували розслідування можливих зв'язків британських компаній, що належать російським олігархам, з розвідувальними органами Росії, пише Daily Telegraph.

Серед британських фірм, що викликають особливий інтерес слідчих, - енергетична компанія, що належить Олегу Дерипасці, очолювана Лордом Баркером з Беттл.

Сам пан Дерипаска, якого газета називає "близьким спільником Путіна", вже перебуває під слідством через можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Він, однак, заперечує будь-яку причетність до спроб впливати на американських виборців. Пан Дерипаска також потрапив під санкції, запроваджені США проти наближених до російського президента олігархів.

Американські слідчі зацікавилися компанією EN + після того, як ФБР встановило, що її директор з міжнародного співробітництва, такий собі Євген Фокін, є колишнім співробітником Служби зовнішньої розвідки (SVR), який працював у Вашингтоні в середині 1990-х років, розповідає Daily Telegraph.

Пан Фокін вийшов у відставку з російської дипломатичної служби понад 20 років тому, щоб продовжувати кар'єру в приватному секторі. Він працює з En + з 2012 року.

Фітнес для літніх

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Почати займатися фітнесом ніколи не пізно - навіть у похилому віці, переконує Guardian. Вправи з важкими предметами є особливо корисними для громадян поважного віку, і робити їх можна, навіть сидячи у кріслі, додає газета.

Видання рекомендує робити вправи дома чотири дні на тиждень по 25 хвилин, а в харчуванні віддати перевагу протеїновій дієті.

"Якщо ваш загальний фізичний стан дозволяє вам вставати, сідати і ходити на кухню, ось найкращий спосіб, щоб почати їх робити", - заохочує Guardian.

Залишаючись у кріслі, можна почергово піднімати ноги і руки, згинати їх в ліктях і колінах. Десять повторів для кожної кінцівки допоможуть наростити масу м'язів. Згодом можна додати гантелі. Для осіб від 70-ти років і старших вони не повинні бути важчими за 1-2 кілограми.

Варто вмикати музику. Вона може слугувати своєрідним мотиватором, як от: "Я робитиму цю справу до кінця цієї пісні". Після вправ Guardian рекомендує робити легкий масаж, аби покращити циркуляцію крові, що з віком уповільнюється.

На останок, Guardian розповідає, що фітнес для літніх стає новим трендом у Лондоні. Газета цитує тренера спортклубу Marigold Fitness Доріан Джонс, яка розповіла, що серед її клієнтів чимало таких, кому добряче за 70 і 80: "В моїй групі була навіть жіночка у віці 102 років. Вона виглядала чудово, але, на жаль, вже померла".

Найдорожчий віскі у світі

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Про новий ціновий рекорд алкогольного напою повідомляє Daily Mail. Пляшку шотландського віскі 92-річної витримки продали на аукціоні за 1.2 мільйони фунтів стерлінгів. Охочим скуштувати скляночку цієї зігрівальний рідини довелося б викласти 43 тисячі фунтів, додає газета.

За що ж такі гроші? Односолодовий скотч був виготовлений у 1926 році заводом Macallan в Шотландії. Наступні 60 років він дозрівав у діжці з деревини вишні, а в 1986 році напій розлили по пляшках.

Етикетки на пляшках раритетного напою теж незвичайні. Їхній дизайн виконали Пітер Блейк, художник, який створив обкладинку легендарного альбому "Бітлз" Sgt Pepper's Lonely Hearts Сlub, та італійський живописець Валеріо Адамі. У жовтні цього року одна з 12 пляшок з наліпкою від Адамі була продана за 848 тисяч фунтів стерлінгів.

Але й це ще не все! До створення унікальної серії доклав руку й ірландський художник Майкл Діллон. Він власноруч розмалював одну з пляшок. Ця пляшка віскі, на якій зображено шотландський пейзаж, "пішла" на лондонському аукціоні Christie's за мільйон фунтів стерлінгів.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингуВВС

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