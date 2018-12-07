Навіщо військовий літак США пролетів поруч з Кримом - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 7 грудня, іноземна преса пише про таке:

Навіщо військовий літак США пролетів поруч з Кримом

Чи є у людства шанс повністю здолати рак

Технологія розпізнавання облич: а як же приватність?

Чому виник феномен надсилання повідомлень уві сні

Попередження Росії від США

Військовий літак США здійснив політ над Україною як попередження Росії, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на Пентагон.

У такий спосіб оборонне відомство США висловило підтвердження "відданості" Вашингтону Україні.

Політ відбувся 6 грудня у рамках Угоди про відкрите небо і став другим жестом підтримки США після того, як Росія захопила три українських судна у Керченській протоці минулого місяця, підкреслює видання.

"Напад Росії на українські морські судна у Чорному морі біля Керченської протоки, який нічим не був спровокований, є небезпечною ескалацією на тлі напрочуд провокативної діяльності, що становить загрозу", - цитує газета заяву Пентагону.

Американські посадовці не розкрили траекторію польоту свого літака, повідомивши тільки, що вона проходила неподалік території Криму.

Востаннє військовий літак США здійснював політ над територією України у 2014 році - відразу після анексії Криму.

Рак не здолати?

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Людству, судячи з усього, не вдасться повністю здолати рак - так вважають лауреати Нобелівської премії з медицини.

Daily Mail цитує імунологів Джеймса Елісона та Тасуку Хонджо, які отримали відзнаку за відкриття терапії, що спрямована на знищення ракових клітин.

За їхніми словами, дослідники досягнуть значного прориву у лікуванні раку протягом наступних кількох десятиліть, але шанси на повне здолання хвороби все ж залишаються невеликими.

"Скоро ми наблизимося до мети з деякими видами раку. Але світ ніколи не буде вільний від цієї хвороби", - заявив пан Елісон під час прес-конференції.

Видання також цитує медика та дослідницю питань лікування раку Шеллі Творогер, яка каже, що попри те, що рак навряд чи вдасться здолати, багато його різновидів можна попередити дотримуючись здорового способу життя.

Розпізнавання облич

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Дослідники Google та Microsoft закликають британську владу посилити законодавство для врегулювання використання технології розпізнавання облич, пише Daily Telegraph.

В останньому звіті дослідницького центру AI Now Institute, що спеціалізується на вивченні штучного інтелекту, фахівці наголосили на необхідності захисту громадського інтересу і надання прав громадам самостійно визначати застосовувати такі технології чи ні.

"Більш активної інформаційної кампанії щодо їхнього застосування не достатньо. Натомість потрібно суттєво підвищити поріг згоди (на їхнє застосування - Ред.), з огляду на загрозу надмірного та постійного нагляду за масами", - цитує видання звіт.

Наразі, технологія розпізнавання облич використовується поліцією Південного Уельсу, Лестерширу та Лондону. Згідно з даними британської неурядової організації Big Brother Watch, у 98% випадків програма, яку використовувала лондонська поліція, неправильно ідентифікувала підозрюваних.

Повідомлення уві сні

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Про новий феномен "надсилання повідомлень уві сні" пише Daily Mail.

Видання цитує результати дослідження Університету Вілланова, згідно з якими 25% молодих людей зізналися, що відправляли повідомлення уві сні. 72% з них сказали, що зранку вже не пам'ятали, яким був текст цих повідомлень.

У ході дослідження науковці спостерігали за телефонами 372 студентів коледжів.

"Більшість студентів, які надсилали повідомлення уві сні, не пам'ятали, що робили це - так само як і не пам'ятали, кому були адресовані ці повідомлення", - цитує видання автора дослідження Елізабет Дауделл.

Новий феномен виник як результат популяризації смартфонів та стилю життя "постійно на зв'язку", пише Daily Mail.

Газета зазначає, що він позначається на якості сну і є результатом залежності від сучасних гаджетів.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC

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