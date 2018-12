Культогляд: Netflix заплатить $100 млн за можливість і далі показувати "Друзів"

Копирайт изображения Getty Images

100 мільйонів за "Друзів"

Гарні новини для прихильників "Друзів" - знаменитий серіал залишається на Netflix ще принаймні на один рік. Щоправда, за права сервісу доведеться чимало заплатити.

За даними джерел американської New York Times, йдеться про 100 мільйонів доларів, які отримає компанія WarnerMedia.

"Netflix мусить платити великі гроші за подібні хіти задля збільшення кількості клієнтів, яка вже досягла 57 мільйонів у США та 130 мільйонів по всьому світу", - зауважує газета.

А все тому, що про плани запустити власні стрімінг-платформи найближчим часом вже заявила ціла низка провідних компаній. Серед них The Walt Disney Company, CBS, Discovery та AT&T, яка є материнською компанією WarnerMedia.

Окрім "Друзів" їй також належать права на відомий серіал "Теорія великого вибуху" та на блокбастер "Диво-Жінка".

Тож очікується, що Netflix втратить чимало контенту, коли конкуренти запустять свої нові сервіси й, звісно, не захочуть ділитися правами на свої серіали та фільми.

"Стрімінг-сервіси очікували цього вже кілька років. Щоб відрізнити свої пропозиції від конкурентів, Netflix, Hulu та Amazon зробили ставку на ексклюзивний продукт. Netflix, наприклад, витратив мільярди на випуск оригінальних серіалів, в тому числі таких хітів як "Дивні дива", - констатує New York Times.

Секрети популярності Кевіна Маккалістера

Знаменитий фільм "Сам удома" повертається до британських кінотеатрів, і для газети Independent це стало приводом з'ясувати, чому пригоди Кевіна Маккалістера вже 28 років не залишають байдужими глядачів по всьому світу.

На думку газети, така тривала популярність картини пояснюється тим, що сюжет втілює дитячу мрію багатьох глядачів, хоча й лише на екрані.

"Хто з нас не відчував пустотливе тремтіння від перебування вдома на самоті?" - запитує видання.

Втім, після виходу "Сам удома" у 1990 році ніхто не міг навіть уявити, що фільм стане різдвяною класикою - достатньо лише подивитися на відгуки кінокритиків, пише газета.

Зокрема, відомий оглядач Роджер Еберт писав, що сюжет "настільки неправдоподібний, що співпереживати труднощам дитини дуже важко".

А інший кінокритик Оуен Глайберман зазначав, що картина аж надто грає на емоціях глядачів, хоча і зауважував, що вся друга половина фільму являє собою "садистський фестиваль знущань з дорослих", - пригадує газета.

"Пастки в "Сам удома" залишаються шедеврами чорного гумору, а методами тортур пишався б навіть Калігула. Головний урок для фільмів, які хочуть стати різдвяною класикою, полягає у тому, що святкові веселощі варто розбавляти здоровою дозою злодійства", - резюмує Independent.

Бойкот знаменитої різдвяної пісні

Справжні пристрасті вирують на Заході щодо однієї з найвідоміших різдвяних пісень - Baby It's Cold Outside.

Вже майже 75 років композиція є неодмінною частиною святкових плейлистів, але останніми тижнями одразу кілька радіостанцій зняли пісню з ефіру. А все тому, пише Guardian, що її текст можуть досить двозначно сприймати в епоху руху #MeToo.

Як пояснює газета, текст - це діалог, в якому чоловік вмовляє жінку залишитися в нього на ніч, посилаючись на холодну погоду за вікном.

Багато хто вважає, що в той час, коли жінки намагаються за допомогою кампанії MeToo привернути увагу до проблеми сексуальних домагань, такі тексти виглядають особливо "маніпулятивними та неправильними", наголошує газета.

Але на думку оглядачки Кеті Гест, "зловісний підтекст" можна знайти у багатьох піснях, які заведено вважати романтичними.

Наприклад, автор каже, що їй би не сподобалося, якби чоловік милувався нею, поки вона спить (пісня I Don't Wanna Miss a Thing гурту Aerosmith) або якщо б колишній коханець з'явився на порозі її будинку без запрошення (пісня Someone Like You співачки Adele).

За словами Гест, уважне дослідження текстів інших різдвяних пісень може також призвести до неочікуваних результатів.

Виявиться, що пісня 12 Days of Christmas, у якій розповідається про "безглузду різанину" домашніх птахів, здасться образливою веганам. А композиція Rudolph the Red-Nosed Reindeer про оленя, який зазнавав знущань через свій червоний ніс, може викликати неприємні спогади у жертв булінгу, наголошує оглядачка.

"Уважно подивіться на Різдво, і багато що почне здаватися вам моторошним: ельф, що сидить на полиці та шпигує за вашими дітьми, старець, що спускається через димохід, омела. Але взагалі, Різдво - це час, коли варто припинити все надто серйозно аналізувати та натомість сприймати речі такими, якими вони є", - закликає пані Гест.

"Богемна рапсодія" б'є рекорди

"Богемна рапсодія" стала найбільш касовим біографічним фільмом про зірок музики за всю історію, повідомляє британська Daily Mirror. Не завадили цьому досягненню і досить неоднозначні відгуки на картину як від прихильників гурту Queen, так і від кінокритиків.

Тільки у США стрічка зібрала в кінотеатрах 164 мільйони доларів, заробивши таким чином більше, ніж попередній рекордсмен - фільм "Просто з Комптона" про хіп-хоп гурт N.W.A, підрахувало видання. Загалом по всьому світу "Богемна рапсодія" заробила більш як півмільярда.

На думку газети, такий успіх став справжньою перемогою для команди, яка працювала над фільмом, особливо зважаючи на різноманітні суперечки, які супроводжували зйомки з самого початку.

Зокрема, Саша Барон Коен, який мав грати головну роль, залишив проект на ранній стадії, бо не погодився зі "стилем" фільму.

"Потім були проблеми з тим, як у фільмі показували сексуальність Фредді Мерк'юрі. Вирішили сконцентруватися на Мері Остін та змінити послідовність подій, зокрема коли він звільнив менеджера Пола Прентера", - пригадує видання.

Daily Mirror додає, що успіх картини також став "поштовхом" і для музики Queen - їхні альбоми та сингли після її виходу повернулися до музичних хіт-парадів.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

