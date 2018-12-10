Навіщо Росії нова танкова армія біля брам НАТО - огляд ЗМІ

В понеділок, 10 грудня, іноземна преса пише про таке:

Танкова армія біля брам НАТО

США проти висновків доповіді щодо глобальних змін клімату

Чому Польща відстає від ЄС у впровадженні відновлювальних джерел енергії

Британські вчителі припускаються базових помилок під час викладання

Танкова армія біля брам НАТО

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Спеціалізоване польське видання Defence24 пише про нову танкову армію, яку створила Росія "біля воріт східного флангу НАТО".

Як ідеться у статті, штаб 1-ї Гвардійської танкової армії розташований в Одинцово, під Москвою.

За словами автора матеріалу, формування командування цієї армії відбувалося без інформаційного розголосу, а перша публічна інформація про неї з'явилася у 2015 році.

Він зазначає, що таке військове формування вказує на російські оперативно-стратегічні потреби на західному напрямку, а також є сигналом для країн на східному фланзі НАТО та для альянсу вцілому.

"Танкова армія, як вказує сама назва, створена виключно для атакування", - пише видання.

За його оцінками, ця армія налічує понад 500 танків Т-80 і Т-72 та понад 550 броньованих машин типу БМП-2 та БТР-80/82А.

Видання вважає, що ця армія може бути використана для стратегічних операцій на білоруському напрямку, а також під час потенційного протистояння з країнами НАТО.

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США взяли глобальне потепління "до уваги"

США разом з Саудівською Аравією та Росією відмовилися підтримати висновки доповіді про глобальні зміни клімату, пише американське видання Washington Post.

Згідно з висновками доповіді, світ має щонайбільше 10 років, аби скоротити викиди вуглецю майже наполовину для того, щоб уникнути катастрофічного потепління.

США вирішили просто "взяти доповідь до уваги", не погоджуючись з її висновками, пише видання.

Інші делегати, що брали участь в кліматичній конференції в Польщі, були здивовані таким підходом, адже очікувалося, що Америка схвалить цю доповідь.

"Той факт, що країни витрачають стільки часу на вибір формулювань, коли наука вказує на зростаючий ризик катастрофи, треба сприймати як метафору неадекватності світової реакції на зміни клімату", - цитує видання американського консультанта з питань клімату Пола Бледшо.

Газета зазначає, що адміністрація Дональда Трампа системно просуває досить агресивну політику використання вугілля та нафти, що суперечить застереженням експертів з самої адміністрації, які попереджають про глобальні кліматичні зміни.

Польський акцент на вугілля

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Поки Європа позбувається залежності від імпорту енергоносіїв, стимулюючи розвиток відновлювальних джерел енергії, польський уряд залишається прихильником використання вугілля, пише Gazeta Wyborcza.

Уряд виправдовує високу частку вугілля в генерації тепла та електроенергії енергетичною безпекою.

У 2016 році країна змушена була імпортувати до 30% енергоносіїв. Очікується, що цього року споживання вугілля польськими електростанціями зросте вдвічі порівняно з 2017 роком.

З іншого боку, пише видання, досвід ЄС доводить, що збільшення частки відновлювальних джерел енергії має позитивний вплив на енергетичну безпеку. Завдяки використанню відновлювальних джерел енергії в ЄС, яке щороку зростає в середньому на 5,3%, імпорт енергоносіїв з 2005 року скоротився на 11%.

В період з 2011 по 2015 роки, ЄС заощадив 83,5 мільярда євро завдяки переходу на відновлювальну енергію, зазначає Gazeta Wyborcza.

Видання пише, що всупереч європейським тенденціям, Польща збільшує субсидії для вугільної промисловості. А це може призвести до скорочення фінансування певних енергетичних програм з боку ЄС та навіть штрафів за недосягнення Польщею загальноєвропейської мети довести частку відновлювальних джерел енергії до 15,5% до 2020 року.

Що не так з британськими вчителями?

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Сотні британських вчителів не можуть правильно написати слова та роблять помилки в рівняннях, тим самим плутаючи учнів, пише Daily Mail.

Посилаючись на статистику британського Управління стандартів освіти, видання пише, що вчителі часто припускаються помилок, демонструючи "слабке знання предмету", який вони викладають. Інколи викладання є "незрозумілим та заплутаним".

Нерідкі випадки, коли вчителі виправляють правильно розв'язані завдання, пише газета.

На думку експертів, це вказує на вкрай низький рівень підготовки вчителів, які, фактично "передають свої помилки учням".

Більшість таких помилок спостерігається в початковій школі, де вчать основам англійської мови та математики.

"Багато вчителів самі не отримали належної освіти. Вони не можуть передати знання та навички наступному поколінню", - каже Кріс МакГаверн з Campaign for Real Education.

На прохання про коментар для видання багато шкіл зазначили, що взяли до уваги результати інспекції і створили відповідні групи для покращення якості освіти.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Cлужба Моніторингу ВВС

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