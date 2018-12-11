Як Росія готувала атаку біля Азовського моря - Guardian

Копирайт изображения Getty Images Image caption Захоплені Росією українські кораблі залишаються в Керчі

У вівторок, 11 грудня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Довга дезінформаційна гра

Майбутнє "Північного потоку"

Від сироти до снайпера так званої "ДНР"

Російське дезінформаційне підґрунтя

Захопленню українських кораблів Росією передувала річна кампанія з дезінформації, покликана підготувати та пом'якшити думку стосовно подібних інцидентів, пише Guardian з посиланням на британського єврокомісара з питань безпеки Джуліана Кінга.

За його словами, "протягом більш ніж року" поширювалися чутки, що Україна заразила Азовське море холерою, а її спецслужби здійснювали спроби перевезти ядерну бомбу до Криму.

Як розповів Кінг, орган Європейської Комісії, який відповідає за викриття дезінформації, East StratCom, помітив складну систему неправдивої інформації, яка виходила з російських джерел.

"Якщо ви думали, що цей інцидент трапився на рівному місці, ви помиляєтеся", - сказав він.

"Кампанія з дезінформації почалася набагато раніше, понад рік тому, коли російські ЗМІ почали закидати, що київська влада поглиблює дно Азовського моря, щоб там міг розміститися флот НАТО", - зауважив Кінг.

Дорога "витівка"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дії Росії в Керченські протоці і зміни в німецькій політиці можуть вплинути на долю "Північного потоку-2", пише The Hill

Нещодавні жорсткі дії Путіна в Керченській протоці, неузгодженість з енергополітикою ЄС та обрання Аннегрет Крамп-Карренбауер головою Християнсько-демократичної партії Німеччини дають додаткові імпульси для перегляду проекту "Північного потоку-2", пише The Hill у статті під назвою "Остання витівка Путіна в Україні може йому гукнутися".

Німецька Die Zeit вже називала цей проект "катастрофою закордонної політики Німеччини", нагадує видання, а сама Крамп-Карренбауер казала, що "поки в російського керівництва складається враження, що воно може робити, що завгодно, і ніхто йому чітко не скаже, що досить, воно буде продовжувати свої спроби".

За прогнозами The Hill, майбутнє "Північного потоку-2" буде залежати від пертурбацій в німецькому уряді, який традиційно є коаліційним.

Якщо існуюча "крихка" коаліція християнських демократів із соціал-демократами розвалиться, перші, ймовірно, почнуть шукати альянсу із "зеленими". Оскільки "зелені" виступають чітко проти "Північного потоку-2", то християнам доведеться виступати на тих же засадах, вважає The Hill.

З бойовиків - на конкурс краси

Копирайт изображения Mvs.gov.ua Image caption В Україні Ольга Шишкіна перебуває в розшуку

Daily Mail присвятив окрему статтю "донбаській сироті" 21-річній Ользі Шишкіній.

У 2014 році сиротинець, в якому вона виховувалася, опинився в зоні бойових дій під контролем українських військ, пише видання.

Як розповідає Шишкіна, через "хвилю репресій" вона вирішила пробиратися на Схід до бойовиків так званої "Донецької народної республіки", де її затримали на місяць для перевірки. Потім, продовжує вона, вона прийшла базову підготовку, її відправили на передову.

"Для нас, снайперів, це не люди. Це цілі. Я стріляю в живі цілі, і досить часто, це вороги. Я не думаю про тих, в кого стріляю, - розповіла вона московському кореспонденту Daily Mail. - Мені не соромно і не шкода їх. Цивільних я не вбивала."

Нещодавно Шишкіна взяла участь у конкурсі в Донецьку і виграла титул "Міс перетворення". За допомогою отриманого призу вона відкрила кафе у Донецьку і "відклала гвинтівку".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.

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