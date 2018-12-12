Росія захопила Азовське море - огляд ЗМІ

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У середу, 12 грудня, західні ЗМІ пишуть про таке:

Як допомогти Україні встановити мир?

Аркадій Бабченко потрапив до журналу Time

Від чого треба лікуватися Джеймсу Бонду?

ЄС-Росія: Як допомогти Україні?

Дати Росії "відчутну і одностайну відповідь" через її дії щодо України закликає ЄС високопоставлений член німецького парламенту на сторінках британської газети Guardian. На переконання Норберта Рьотгена, голови комітету Бундестагу із закордонних справ, аби допомогти Україні, необхідно застосовувати усі можливі засоби, окрім війни.

Пан Рьотген пише, що Росія занадто довго випробовувала терпіння Європи: спочатку була анексія Криму і Донбас, потім міст через Керченську протоку і намагання "завдати серйозних економічних збитків українським торговим портам в Маріуполі та Бердянську".

Вінцем усього став "безпрецедентний, відкритий акт агресії, коли 25 листопада сили російських ВМС протаранили український буксир, захопили три судна та їх екіпажі і тимчасово заблокували прохід через протоку", пише видання.

"Росія фактично захопила Азовське море за допомогою воєнних дій. Цей акт необхідно розглядатися як останню ланку у довгому ланцюзі воєнних втручань Росії за межами її власної території", - наголошує член Бундестагу.

Він переконаний, що президент Путін перетворює Росію на "антимодель ліберального порядку країн Заходу". "Дестабілізація інших країн і суспільств стала головним принципом його зовнішньої політики", - пише пан Рьотген.

Що робити в цій ситуації? Сила ЄС полягає в його єдності, а відтак реакція Євросоюзу має бути послідовною та одностайною, вважає депутат Бундестагу. Він виключає воєнні кроки і закликає до використання всіх інших існуючих засобів: від переговорів до продовження санкцій.

Пан Рьотген наголошує, що Євросоюз повинен запастися "стратегічним терпінням" і вести діалог з Росією. "В іншому випадку миру в Україні не буде", - підсумовує він.

Бабченко у Time

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Американський тижневик Time випустив традиційний номер, присвячений людині року, що минає. Цьогоріч видання присвятило багато уваги журналістам, які віддали своє життя за свободу преси. Є в номері й стаття про Аркадія Бабченка, російського журналіста, який зараз проживає в Україні. "Він інсценував свою смерть, аби врятувати життя. Чи дискредитував він професію таким кроком?" - запитує Time.

Така постановка питання дратує журналіста, зазначає тижневик. "Це ідіотське питання, - каже він. - Уявіть собі, що до вас приходять зі служби безпеки і кажуть: "Чувак, за твою голову склали ціну". І тоді ви не думаєте, чи це правда. Ви просто думаєте, що вам кінець. У цей момент етичні норми журналістики перебувають приблизно на 25 місці у списку ваших проблем. Перше, про що ви турбуєтеся, - це ваше життя, бо ви хочете жити".

Бабченко визнає, що засудження його участі у сценарії СБУ, яке лунало по всьому світі і, що найважче, від близьких друзів, стало для нього великим шоком. І занурення в роботу стало рятівним містком до більш-менш нормального життя, зазначає Time.

Тижневик звертає увагу на те, що програма Бабченка, що виходить на українському кримськотатарському каналі ATR раз на тиждень, присвячена розвінчуванню російських міфів і пропаганди. У ній Бабченко з'являється на тлі Кремля, охопленого полум'ям, що навряд чи є демонстрацією журналістської збалансованості і об'єктивності, веде далі Time.

"Росія з'їхала з глузду, - стверджує Бабченко. - Головне завдання журналіста називати речі своїми іменами. Коли робиш це, все стає на свої місця".

007 треба до анонімних алкоголіків?

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Джеймс Бонд має проблему алкоголізмом, а відтак потребує психіатричної допомоги, пише Daily Mail, посилаючись на дослідження новозеландських вчених. Вони стверджують, що сам агент 007 не впорається із важкою залежністю, бо з'являється у 109 епізодах, де зловживає спиртним, і це лише у 24 стрічках, що вийшли з 1962 по 2015 рік.

Дослідники з Університету Отаго в Новій Зеландії звертають увагу на те, що легендарний шпигун випиває занадто багато, аби впоратися зі своїми суперкарами під час гонитви за черговим злодієм, який поставив світ на межу катастрофи, або дезактивувати ядерну бомбу. А відтак радять "знайти інші способи управління стресом на робочому місці".

Вони навіть припускають, що пиятика, скоріш за все, негативно вплинула на Бонда-коханця. Шести коктейлів "Веспер", які він "перекинув" у літаку в стрічці "Квантум милосердя" достатньо, щоб "серйозно зашкодити його справності у сексі", вважають вчені.

Дослідники наголошують: працедавець Бонда, тобто британська розвідка MI6, повинен бути більш відповідальним і направити агента до психотерапевта або відповідних служб підтримки алкоголіків, ще й заплатити за це. Крім того, необхідно змінювати звичку розпивання алкогольних напоїв на робочому місці. "Насамперед, М має припинити пропонувати Бонду випити на роботі", - зазначають вони.

Схоже, що творці "Бондіани" погоджуються - у "Спектрі" Бонд визнає, що він п'є "надто багато".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.

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