Копирайт изображения АНТОН НАУМЛЮК Image caption Український режисер відбуває 20-річний тюремний строк у Росії

У Європарламенті вручили премію імені Сахарова для українського режисера Олега Сенцова, який відбуває 20-річний тюремний строк у Росії.

На думку Європарламенту, Олег Сенцов став символом боротьби за права політичних в'язнів, яких тримають у Росії та у всьому світі.

Нагороду у Страсбурзі отримала сестра українського режисера Наталія Каплан.

Під час вручення вона зачитала звернення режисера.

"Я не можу бути присутнім у цій залі, але ви можете почути мої слова, навіть якщо їх вимовить хтось інший. Слово — це головний інструмент людини, а часто його єдиний, особливо коли у нього відібрали все інше", - зачитала пані Каплан з листа свого брата.

У промові йшлося про важливість вчинків і значення людини в історії.

"Сучасність не завжди справедлива, історія справедлива завжди — з часом все завжди встає на свої місця і називається своїми іменами", - процитувала пані Каплан слова Сенцова.

Копирайт изображения European Union 2018 - Source : EP Image caption Наталія Каплан у Європарламенті прочитала звернення Олега Сенцова

Перед цим у своїй промові вона розповіла про творчість і активну позицію режисера, а також нагадала про його 145 днів голодування.

"Завдяки його вчинку про репресії з боку Росії заговорив уесь світ, Олег привернув величезну увагу до теми українських політв'язнів", - заявила Наталія Каплан.

Єврокомісар з питань розширення Йоганнес Ган закликав Росію відпустити Сенцова на вручення премії в Страсбурзі, однак цього не відбулося. Тому нагороду отримувала його сестра.

Почесна нагорода

Про те, що Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова, оголосили наприкінці жовтня. Український режисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний строк у Росії, став лауреатом премії імені Сахарова.

Сестра ув'язненого режисера вважає, що "це додатковий крок до звільнення Олега".

Премія Сахарова за свободу думки - це щорічна нагорода, яку Європейський парламент присуджує за досягнення у сферах захисту прав і свобод людини, розвитку демократії та відстоювання верховенства права.

Крім Сенцова на премію претендували Насер Зефзафі, лідер масового руху непокори, який проводить боротьбу з корупцією, пригніченням і зловживаннями владою в Марокко, та громадські організації, що захищають права мігрантів.

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