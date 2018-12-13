Як Росія ненавмисно зміцнює НАТО - огляд ЗМІ

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13 грудня іноземна преса пише про таке:

Як Росія ненавмисно зміцнює НАТО

Чому вотум довіри став для Терези Мей "пірровою перемогою"

Чому на Різдво збільшується ризик серцевого нападу

Як зменшити фізичне та емоційне навантаження на жінок у святковий період

Як Росія зміцнює НАТО

НАТО - це "найкращий захист від російської агресії". Про це на шпальтах Financial Times пише представниця США в альянсі Кей Бейлі Хатчисон.

На її думку, поведінка Москви не послаблює альянс, а навпаки зміцнює його. Як приклад вона наводить нещодавнє рішення міністрів закордонних справ країн-членів НАТО підтримати висновки США про порушення Кремлем зобов'язань в рамках договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Зокрема американці звинувачують Росію у виробництві ракетної системи, яка надасть Москві "військову перевагу" та стане загрозою для сил країн-членів альянсу в Європі.

До того ж, за словами пані Хатчисон, демонстрація єдності важлива на тлі "безрозсудної поведінки" Росії і в інших питання.

"Вона вторгалася в Україну та окупувала її території, труїла політичних опонентів нервово-паралітичною речовиною у Великій Британії, яка є членом НАТО, намагалася саботувати демократичні процеси в США та інших країнах, а також підтримувала режим, який навмисно бомбив та труїв газом мирних жителів Сирії. Від нахабної та загрозливої діяльності Росії перехоплює подих", - зазначає посол.

Відповіддю на такі дії, за словами Хатчисон, традиційно ставали "солідарність та стійкість" країн альянсу, а США завжди були прихильниками контролю за розповсюдженням зброї.

"Але такі угоди працюють тільки тоді, коли їхні умови поважають обидві сторони", - наголошує посол.

Піррова перемога Мей

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Тереза Мей отримала вотум довіри та залишиться на посаді прем'єр-міністра Британії, але це лише "піррова перемога", вважає британська Daily Telegraph.

На думку газети, відносний успіх прем'єрки у боротьбі за свою посаду аж ніяк не наблизив країну до подолання політичної кризи. Не додало голосування і приводів більше довіряти політикам, які не можуть порозумітися щодо угоди про умови виходу Великої Британії з Євросоюзу.

"Євроскептикам не вдалося змістити прем'єр-міністра з посади, але вони довели, що вона більше не контролює свою партію", - попереджає видання.

За словами автора, на голову уряду чекають важкі часи. Її опоненти, яких не задовольнила запропонована угода щодо виходу з ЄС, зроблять все, щоб попсувати їй життя.

Як результат - Мей не зможе просувати свої законодавчі ініціативи через парламент, а її уряд цілком може отримати вотум недовіри. До того ж, у неї і досі немає необхідної кількості голосів, аби схвалити її "недосконалу" угоду з Брюсселем.

"Вона є випадковим прем'єр-міністром, який залишається при владі тільки тому, що їй немає очевидної альтернативи. А все тому, що депутати не хочуть шукати їй заміну, а самі надто перелякані, щоб самостійно займатися брекзитом", - констатує Daily Telegraph.

Різдво та ризик серцевого нападу

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Ризик отримати серцевий напад суттєво збільшується у святковий новорічний період, попереджає ірландська Irish Times із посиланням на дослідження шведських вчених.

За словами дослідників, які проаналізували понад 280 тисяч серцевих нападів у Швеції, найбільша небезпека спостерігається у 10 годині вечора у Святвечір - ризик збільшується на 37%. Втім, зазначається, що Святвечір у Швеції - це головний день святкувань, тож у більшості інших західних країн найбільш ризикованим буде вечір Різдва, 25 грудня.

Одна з причин - у святковий період люди звертають менше уваги на своє здоров'я та здоров'я родичів, а симптоми нерідко списують на переїдання та дію алкоголю.

Але це не єдині фактори ризику, попереджають вчені. Не меншу небезпеку для людей з вадами серця у свята становлять емоції - гнів, тривога та сум.

"Люди більш схильні до цих підвищених емоцій у періоди національних свят, тож з'ясувалося, що літні люди, а також ті, що страждають на діабет та ішемічну хворобу серця, можуть бути більш вразливі до цих короткострокових тригерів", - цитує газета авторів дослідження.

Важке Різдво

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Жінки зазнають значних фізичних та емоційних навантажень під час підготовки до різдвяних та новорічних свят, пише британська Guardian.

За словами газети, у більшості британських сімей саме на плечі жінок лягає обов'язок шукати подарунки, прикрашати ялинку, готувати святкові страви та мити посуд після різдвяної вечері.

Більше того, за результатами нещодавнього опитування, британські чоловіки у середньому проводять 11 годин святкового періоду, ховаючись від власних сімей.

Але як наголошує видання, йдеться не тільки про фізичні навантаження. Жінкам також доводиться вкладати чимало емоцій у підготовку до свят.

"Думати про потреби тих, хто проводить Різдво на самоті, орієнтуватися у складних сімейних відносинах та тактично розставляти стільці так, щоб запобігти сімейним скандалам за різдвяним пудингом, справлятися з емоціями та очікуваннями дітей та, зрештою, намагатися задовольнити всіх у час, коли нагнітання необхідності "веселого" Різдва сягає величезних масштабів", - описує газета виклики, що стоять перед жінками на Різдво.

Що ж робити? Спеціалісти пропонують ділити "емоційний тягар" із членами родини.

Це допоможе і чоловікам, адже навчить їх більше контактувати з власними емоціями та дозволить отримати досвід справжньої емоційної близькості з родичами, зазначає Guardian.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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