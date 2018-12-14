Як "душа й серце" Rolling Stones Кіт Річардс відсвяткує ювілей - огляд ЗМІ

В огляді ЗМІ:

Як Кіт Річардз "дотягнув" до 75-ти років?

Чому провалився саміт ООН в Польщі?

Журавлі в Британії - чудова новина. Чому?

Екологічно-дружнє Різдво - чи це можливо?

Кіту Річардсу - 75!

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18 грудня Кіту Річардсу доведеться зробити неабияке зусилля, аби задути аж 75 свічок на торті. Так пише про ювілей гітариста Rolling Stones Guardian.

Британське видання називає Річардса "національним надбанням", "душею й серцем" легендарного гурту, а також живим свідченням того, що, "запалюючи три чверті століття у стилі рок-н-ролл, можна таки дотягти до 75 років".

А Guardian дає відповідь на те, як саме це вдалося Річардсу. "Я кинув пити. Ну, майже. Просто набридло", - заявив він. Гітарист покинув вживати улюблений віскі Jack Daniels і горілку, замінивши їх келихом вина чи пива.

Його колега Рон Вудз, який сам тривалий час лікувався від алкоголізму, розповів, що після того, як Річардс "зав'язав із гіркою та "іншими речовинами", з ним стало набагато легше працювати: "Він став більш відкритим до нових ідей".

Обидва видання зазначають, що, попри поважний вік (на 18 грудня вік усіх чотирьох "Роллінгів" складе 296 років, що газета Daily Mail назвала "медичним дивом"), у квітні 2019 року гурт вирушить у концертне турне Сполученими Штатами.

Провальний саміт

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Добігає кінця саміт ООН зі змін клімату, який тривав протягом 12 днів у польському місті Катовіце. На жаль, він увійде в історію як безрезультатне зібрання представників 200 країн світу, повідомляє Independent.

Британське видання пише, що цю зустріч на найвищому рівні скликали, щоб розробити принципи імплементації Паризької угоди щодо запобігання змінам клімату для країн, які підписали її у 2015 році. І хоча формулювання цих принципів затвердили в цілому, жодного поступу щодо конкретних дій в напрямку їхнього втілення досягти не вдалося.

Ситуація стала настільки безвихідною, що до Польщі повернувся Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який урочисто відкривав в Катовіце саміт 2 грудня. Очільник ООН зробив відчайдушну спробу переконати високопосадовців підтримати пропозиції й надалі зменшувати викиди вуглецю в атмосферу і надавати фінансову допомогу бідним країнам, щоб вони могли упоратись із наслідками змін клімату.

У своєму зверненні очільник ООН наголосив, що провал саміту "може поставити під загрозу наш останній шанс зупинити зміни клімату".

"Допустити це було б не тільки аморальним, це було б самогубством", - заявив він.

Пан Гутерріш сказав, що, хоча його, як і більшості тих, хто брали участь у саміті, не буде серед живих наприкінці цього століття, їхні діти можуть зіткнутися із наслідками неконтрольованих змін клімату.

"Я не хочу, щоб мої внуки чи будь-хто інший сткнулися із наслідками наших провалів. Вони не пробачать нам, якщо неконтрольовані і зростаючі зміни клімату стануть нашою спадщиною для них", - цитує Генсека ООН Independent.

Летять журавлі…

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Журавлі повертаються до Великої Британії, пише Daily Mail.

Вперше за останні 400 років популяція цих птахів досягла рівня, який дозволяє говорити про її поширення на всю територію країни й зростання, повідомляють британські вчені.

Виявляється, журавлі на Британських островах зникли як вид ще у XVII столітті.

Це сталося через полювання на них і зникнення водно-болотних угідь. Вперше відтоді поодинокі птахи стали з'являтися в британському небі в 1979 році. Майже 40 років після цього, у 2017-му, в країні нарахували 54 пари журавлів, які вигодували 25 пташенят.

Відтак, рік 2018-й став найкращим за останні 400 років у сенсі поширення і зростання популяції журавлів в країні - тепер їх нараховується аж 180, розповідає газета.

Екологічне Різдво

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Британці дедалі частіше переймаються тим, щоб зробити Різдво дружнім до навколишнього середовища, пише Daily Telegraph.

Згідно з опитуванням Світового фонду дикої природи (WWF), 53% мешканців Альбіону заявили, що намагатимуться продукувати якомога менше сміття протягом святкового сезону.

Водночас Daily Telegraph зазначає, що 84% опитаних помилково вважають, що будь-який папір для пакування подарунків піддається перероблюванню, а 62% так само помилково переконані, що паперові тарілки із залишками їжі, а також стрічки і бантики, теж можна переробити.

Щороку британці отримують до 70 мільйонів небажаних подарунків, веде далі Daily Telegraph. Лише чверть з них цьогоріч планують купляти менше подарунків.

Цікаво, що 12% воліли б отримати у вигляді подарунків не якість предмети, а «дії і відчуття», як от похід на виставку, подорож, тощо. Дев'ять відсотків планують передарувати свої подарунки, а кожен десятий планує зменшить споживання м'яса.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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