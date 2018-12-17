Чому в Японії розкуповують календарі з Путіним - огляд ЗМІ

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Календарі з Путіним користуються популярністю в Японії

У понеділок, 17 грудня, західні ЗМІ пишуть про таке:

Хто працює в китайських "концтаборах"

Де має попит Путін "топлес"

Як доньки зменшують сексизм батьків

Як сварки можуть попередити передчасну смерть

"Система примусової праці"

Копирайт изображения Reuters Image caption Уйгури щоденно стикаються із ретельним контролем з боку поліції

Китай розбудовує "систему примусової праці", пише New York Times. Попри заяви комуністичної влади про те, що тисячі мусульман "перевиховались" в концентраційних таборах на заході країни і зараз "заробляють добрі гроші", працюючи на фабриках, кількість фактів, що зростає, свідчить про те, що уряд продовжує свою політику "ідеологічної обробки" понад 12 млн уйгурів у Сінцзяні.

"Звіти з регіону, супутникові знімки та раніше не оприлюднені офіційні документи вказують на те, що все більшу кількість затриманих надсилають до нових фабрик, які побудовані на території або поруч із таборами, де вони не мають іншого вибору, окрім як погоджуватись на виконання роботи та наказів", - пише видання.

За словами дослідника Мехмета Волкана Кашікджі, цих людей перетворюють на "безкоштовну або малооплачувану робочу силу".

Він, а також інші міжнародні експерти вважають, що Компартія проводить програму, кінцевою метою якої є трансформація уйгурів, казахів і представників інших меншин у дисципліновану, китайськомовну індустріальну робочу силу, яка відмовиться від релігійних поглядів та пообіцяє відданість партії.

Влада жорстко охороняє доступи до таборів та фабрик та відмовляється надавати офіційні коментарі, але за підрахунками експертів, кількість людей в концтаборах може сягати близько мільйону, а на фабриках працюють близько 100 тис. "затриманих". Термін роботи та "перевиховання" може бути необмеженим.

Своєю чергою, Китай заперечує міжнародні звинувачення та порушення прав людини, а офіційна газета стверджує, що "освіта та підготовка перетворить кочівників на сучасних людей, корисних для суспільства", додає New York Times.

Феномен популярності Путіна

Копирайт изображения Sputnik via Reuters Image caption Серед фотографій Путіна в календарі - знімки з рибалки

Календарі з фото Володимира Путіна продаються в Японії краще, ніж товари з зображеннями місцевих знаменитостей, пише Guardian

За інформацією мережі магазинів Loft, яка має ексклюзивні права на продаж календарів з російським лідером, саме його зображення "змушують частіше битися серця" в покупців "країни Сонця, що сходить".

"За два тижні до Нового року, календарі з Путіним популярніші за продукцію з фото японського актора Кеі Танака та чинного Олімпійського чемпіона з фігурного катання Юдзуру Ханю", - пише видання.

Воно зазначає, що хоча дехто купує календарі "заради жарту", чимало японців дійсно цікавляться життям та особистістю хазяїна Кремля.

Цікаво, що це далеко не перший успіх Путіна на Японських островах. Минулого року мали попит календарі, де він грався в снігу зі своїми собаками, а 2016 року можна було придбати товари з фото російського президента "топлес" на рибалці та на татамі під час занять дзюдо.

"На думку японських медіа, чимало людей, включно із великою кількістю жінок, купують календарі через те, що їх притягує нетрадиційний стиль та безсоромний мачизм Путіна", - пише Guardian.

Ефект "сильної дівчинки"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чоловіки, які мають доньку шкільного віку, менше схильні до сексизму, кажуть дослідники

Чоловіки, які мають доньку шкільного віку, менш схильні до сексизму, пише Independent. За словами дослідників з Лондонської школи економіки, виховуючи дівчинку, мужчини більше дізнаються про виклики, з якими вони стикаються. Вчені навіть назвали цей феномен ефектом "сильної дівчинки".

Аби з'ясувати цей факт, вчені проаналізували дані за період з 1991 до 2012 року. Вони вивчили відповіді понад 5 тис. чоловіків та 6 тис. жінок.

Учасникам опитувань ставили запитання, чи погоджуються вони з наступними твердженнями: "чоловік має заробляти гроші, а жінка має піклуватись про дім і родину". Було 5 варіантів відповідей, починаючи з "повністю погоджуюсь" до "повністю не погоджуюсь".

Результати показали, що мужчини, які мали доньок шкільного віку, були більш схильними не погоджуватись із твердженнями, які пропагували традиційне ставлення до статевих ролей.

"Вони безпосередньо переживають всі ті проблеми, які існують у жіночому світі, і потім це власне пом'якшує їхнє ставлення до статевих норм і вони стають ближчими до того, щоб бачити всю картину з жіночої перспективи", - каже одна з авторів дослідження доктор Джоан Коста-і-Фонт.

А експерт Наташа Девон вважає, що результати роботи необхідно використати щоб встановити, що саме змінюється в ставленні чоловіків, коли вони виховують доньок, та включити це в процес соціалізації хлопчиків ще в дитинстві, пише Independent.

Як правильно сваритись

Копирайт изображения Corbis Image caption Сваритися - корисно, але за однієї умови, кажуть американські вчені

Сварки з партнером чи партнеркою знижують ризик передчасної смерті, пише Daily Mail. Щоправда, є одна умова - обоє мають сперечатись "з однаковою інтенсивністю".

"Якщо один стримує злість у той час як інший емоційно висловлює всі думки та почуття, це може майже подвоїти ризик їхньої передчасної смерті", - зауважує видання.

Дослідження проводили американські вчені, які вивчили відповіді 192 пар за 32 роки аби визначити, як стиль суперечок впливає на тривалість життя.

За словами психолога Кайла Бурасса, більші шанси на довге життя мають ті пари, "міжособистісні стилі яких більше пасують одне одному".

Водночас, зазначає експерт, "чим більша відмінність між стилями контролю висловлення злості, тим більшим є ризик передчасної смерті".

"Якщо реакція партнерів на конфлікт відрізняється, це може згодом призвести до ще більшої кількості щоденних суперечок. Один може хотіти більш емоційних з'ясувань стосунків, а інший ні. В результаті, обидва партнери залишаються незадоволеними тим, як вирішуються конфліктні ситуації", - каже пан Бурасса.

Ані він, ані його колеги не надали інформації, наслідки тривалішим є життя пари за умови схожої реакції на конфлікт, пише Daily Mail.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.

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