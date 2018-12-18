Чому у літаку легко захворіти - огляд ЗМІ

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В огляді іноземної преси 18 грудня:

Чому так легко застудитися під час перельотів

Чи зможе сусідня Польща відмовитися від електрики з вугілля

Нова Зеландія спитає громадян, чи хочуть вони легалізувати марихуану

Британських виробників зобов'яжуть платити за переробку своїх товарів

Мийте руки після літаків

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Британський терапевт Мартін Скарр розповів виданню Daily Mail, що криється за переконанням, що на літаках легко підхопити нежить чи застудитися.

На його думку, головною причиною частих захворювань людей на застуду під час перельотів є не сам літак чи закрита система циркуляції повітря у ньому, як дехто вважає, але сам факт скупчення великої кількості людей у закритому приміщенні.

З такою самою вірогідністю можна підхопити застуду і під час поїздки в метро в годину пік, каже він.

Навіть перебування в приміщенні аеропорту, де люди перебувають у досить близькому контакті, значно підвищує ризик захворювання, каже автор.

Також, на його думку, саме через це і зростає кількість захворювань на різдвяні свята - адже люди збираються великими групами в закритих приміщеннях.

Автор вважає, що найкращою профілактикою застудних захворювань є періодичне миття рук з милом, додаючи при цьому, що популярні антисептичні засоби для рук не такі ефективні.

Чи реальна альтернатива вугіллю?

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Польська опозиція вважає, що країна повинна повністю відмовитися від використання вугілля в енергетиці до 2035 року, пише спеціалізований портал Energetyka24.

Видання називає плани "амбіційними", але вважає, що аналіз політичних та економічних можливостей країни показує, що такі постулати є "абсолютно нереальними".

Зараз, 80% електроенергії, яку споживає Польща, виробляється з вугілля.

Це величезна індустрія, яку за якихось 16 років практично неможливо повністю ліквідувати та замінити, каже видання.

Стаття зазначає, що заміну вугілля відновлювальними джерелами енергії не можна здійснити в такий короткий термін.

По перше, відновлювальні джерела є досить нестабільними. Безперечно, за їх допомогою можна скоротити частку вугілля в генерації електроенергії.

"Але поки не відбудеться революція в галузі зберігання виробленої електроенергії, відновлювальні джерела не зможуть стати стабільною альтернативою [вугіллю]", - пише видання.

Конопляний референдум

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Нова Зеландія збирається провести у 2020 році референдум щодо легалізації рекреаційного вживання марихуани, пише Guardian.

Референдум призначено на дату загальних виборів, що має збільшити явку та стимулювати ширші дебати перед голосуванням.

Хоч голосування в Новій Зеландії і не є обов'язковим, проте неявка на вибори тих хто має право голосу, тягне за собою накладання штрафу.

У 2017 році, явка на виборах становила 79%, пише газета.

"Опозиційна національна партія" виступила з критикою референдуму, назвавши таке рішення "цинічним", та заявивши, що легалізація марихуани створює хибне враження про "нормальність" вживання наркотиків.

Лише тиждень тому уряд схвалив закон, який відкриває шлях для медичного використання канабісу.

Нове законодавство дозволяє новозеландським компаніям виробляти медичні продукти з канабісу для внутрішнього та міжнародного ринку.

Це може стати рятівним жилетом для спільнот маорі на східному узбережжі, що перебувають у скрутному економічному становищі, перетворивши "нелегальну індустрію, яка процвітає, на легальну, яка процвітає".

Грошовий стимул за екологічність

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Британських виробників можуть примусити платити за утилізацію упаковування, пише Independent.

Зараз платники податків платять близько одного мільярда фунтів щороку за переробку упаковування товарів, у той час як великі корпорації та супермаркети покривають лише 10% від необхідних витрат.

Нова революційна стратегія уряду, яку планують втілити в життя з 2023 року, законодавчо зобов'яже бізнес платити за переробку своїх товарів, передбачаючи також вищі ставки для тих, чиї вироби неможливо використовувати повторно або переробити.

Уряд сподівається, що така тактика стимулюватиме бізнес розробляти більш екологічні способи пакування товарів, а зібрані кошти допоможуть підтримати місцеві проекти з перероблення відходів.

Ця ініціатива є першою за понад 10 років спробою британського уряду переглянути підхід до переробки відходів.

За останні п'ять років, обсяги переробки відходів у Британії практично не збільшувалися на тлі все більшого занепокоєння щодо забруднення навколишнього середовища пластиком, пише видання.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.

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