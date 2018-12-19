Як Святий Миколай страждає від глобального потепління - огляд ЗМІ

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У середу, 19 грудня, іноземна преса пише про таке:

Як Святий Миколай страждає від змін клімату

Секрети внутрішньої документації Facebook

Які телепрограми люблять дельфіни.

Доля північних оленів

За легендою, Святому Миколаю для перевезення подарунків потрібні північні олені. Однак тепер із цим видом транспорту можуть виникнути проблеми, пише польська Gazeta Wyborcza. Популяція цих казкових тварин за останній час дуже сильно скоротилася, і причини тут очевидні.

Загалом у світі є 22 великі популяції північних оленів, які живуть у Канаді, США, Гренландії, Норвегії та Росії. Якщо на початку досліджень у 1990 роках їхня сумарна кількість складала 4,7 мільйона, то зараз вона скоротилася до 2,1 мільйона.

Навіть якщо припустити, що існує ймовірність природного коливання поголів'я оленів, останні підрахунки все одно свідчать про неординарну ситуацію.

Напівдикі стада північних оленів є основою господарювання інуїтських спільнот на півночі Америки, саамів на півночі Європи чи кочових пастухів у північній Росії. Окрім людей олені забезпечують існування північним хижакам, зокрема вовкам та ведмедям.

Основною причиною зменшення популяції оленів вчені називають глобальне потепління, яке в північних широтах відбувається набагато швидше.

Зменшення снігового та льодового покрову дозволяє сонцю набагато сильніше розігрівати землю, ніж це було раніше, коли біла поверхня відбивала сонячні промені.

Якщо нічого не зміниться, ми набагато рідше зможемо спостерігати, як шляхетні тварини копитами видобувають їжу з-під снігу.

Лише один градус різниці температури повітря може зробити зі снігу дощ, а з білої тундри болото, пише Gazeta Wyborcza.

Що приховує Facebook

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Минулого місяця глава Facebook Марк Цукерберг не з'явився на засідання міжнародної комісії щодо дезінформації в британському парламенті

Внутрішня документація Facebook свідчить, що компанія надавала технологічним чи інтернет компаніям-гігантам на кшталт Microsoft, Amazon чи Spotify широкий доступ до даних своїх користувачів, пише New York Times. Сам Facebook упродовж років це заперечував.

Американська газета отримала доступ до сотень сторінок інструкцій, які детально описують внутрішні процедури надання доступу до даних в інтересах партнерів Facebook.

Партнери соціальної мережі фактично мали змогу обходити її ж власні правила захисту персональних даних. Останні перетворювалися на дуже цінний товар, торгівля яким процвітала як у Кремнієвій Долині, так і за її межами, пише New York Times.

"Обмін особистими даними мав бути вигідним для всіх. У гонитві за зростанням і розширенням, Facebook збільшував кількість користувачів, відповідно зростали його прибутки від реклами. Компанії-партнери отримували інструментарій, що давав змогу робити їхню продукцію більш привабливою", пише газета.

"Користувачі Facebook підтримували контакт із друзями за допомогою різних пристроїв та інтернет-сайтів. Це зробило соціальну мережу надзвичайно потужною і дало їй контроль над особистими даними 2,2 мільярда користувачів. При цьому жодної прозорості чи нагляду за належним використанням цієї інформації не було", пише NYT.

Скажімо, пошукова система Bing від Microsoft могла бачити імена всіх друзів користувачів Facebook без їхнього дозволу, а Netflix і Spotify мали змогу читати їхнє приватне листування.

Соцмережа дозволяла Amazon бачити імена користувачів та їхню контактну інформацію через їхніх друзів, а Yahoo могла переглядати пости від друзів.

New York Times запевняє, що подібне практикувалося у Facebook як мінімум до 2017 року, а деякі із цих "партнерських угод" могли діяти навіть цього року.

Серіали для дельфінів

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Як дослідили вчені з Флориди, телесеріали цікавлять не лише людей, але й дельфінів, пише британська Guardian.

Дельфіни не лише охоче дивляться телевізор під водою, вони ще й мають власні уподобання. Дивує те, що цього ніхто не досліджував раніше. Причиною, ймовірно, була відсутність технології підводного телебачення.

Але нещодавно біологи з Флориди через спеціальне обладнання почали показувати дельфінам різні телепрограми.

Їхньою метою було покращити життя врятованих у морі тварин та стимулювати їхню розумову активність. Результати були несподіваними.

Виявилося що дельфіни, як і люди, повертали голови до телеекранів, якщо там показували щось для них цікаве.

Справжньою несподіванкою стало те, що їм не сподобалися програми про життя мешканців морських глибин на кшталт "Planet Earth" чи документальний серіал про життя в африканській саванні.

Подібно до людей, телевізійні смаки дельфінів виявилися непередбачуваними. Коли програма їм не подобалася, вони сердито махали головами, пускали повітряні бульбашки чи клацали зубами.

"Я, до речі роблю так само, коли мені щось не подобається на телебаченні, тільки мої бульбашки набагато більші", - робить висновок автор статті Стюарт Джефріс.

Отже, дарувати дельфінам на Різдво шкарпетки чи свіжу рибу не потрібно. Набагато кращим подарунком буде підписка на улюблений телеканал, робить висновок газета.

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