Як Трамп зіграв на користь "Ісламській державі" - огляд ЗМІ

У четвер, 20 грудня, іноземна преса пише про таке:

Чому виведення американських військ з Сирії - це зрада союзників США

Павло Клімкін - про Путіна і про те, якою є його мета щодо України

Хто винен у вразливості західних країн перед інформаційною війною Росії

Хто такі "селф-промоутери" і що відрізняє їх від інших колег

Вихід американських військ з Сирії

Копирайт изображения Getty Images

У США вивід американських військ з Сирії вважають перевагою для угруповання "Ісламська держава" ("ІД"), пише New York Times.

Аналітики коментують наказ президента США Дональда Трампа про завершення операції в Сирії і кажуть, що це зрада американських союзників у країні - курдів.

Цей крок може дати зелене світло Туреччині здійснити вторгнення на північний схід країни, що може підштовхнути курдів вийти з боротьби з "ІД" на південному сході, застерігають вони.

Видання цитує курдського журналіста Алана Хассана, який сказав у коментарі: "Ми шоковані. Атмосфера тут дуже негативна".

За словами аналітика Європейської ради з міжнародних відносин Аслі Айдінтасбаса, США "на порозі чергової історичної зради курдів" і це може призвести тільки до ще довшої боротьби в Сирії.

Сили коаліції далекі від знищення "ІД", пише New York Time, цитуючи останній звіт експерта Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Максвелла Маркусена.

"Якщо ми і засвоїли якийсь урок за ці роки, так це те, що тривала перемога над такою групою не може бути досягнута виключно фізичним виміром. Було б необачно сказати - фізично халіфат знищено, тож тепер ми можемо піти звідси", - підсумовує New York Times словами експерта.

"Задушити Україну"

Копирайт изображения Getty Images

Мета Путіна - задушити Україну і змусити її замовкнути, пише у статті для Politico міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Путін зціпив руки довкола горла України і посилює свою хватку. Його кінцева мета - задушити нас і змусити замовкнути; побачити як ми зазнаємо поразки, аби включити нашу країну у склад нової, зухвалої Російської імперії", - пише український міністр у статті.

Павло Клімкін нагадує про захоплення Росією українських моряків і закликає Захід посилити тиск на Москву.

Останні події в Азовському морі - це, в першу чергу, напад на західні цінності українців, серед яких курс на євроатлантичну інтеграцію, підкреслює Клімкін.

"Він (Путін - ред.) не може прийняти це і змиритися, через це робитиме все можливе для того, щоб знищити Україну", - каже Клімкін.

Вразливість до російської "інформаційної війни"

Копирайт изображения Getty Images

Не можна більше спростовувати той факт, що Кремль проводить інформаційну війну на кількох фронтах проти західних демократій, пише у своїй редакційній статті Financial Times.

І вона не обмежується США - Велика Британія, Нідерланди та Італія також постраждали від дій "російських пропагандистів", пише видання.

Та більше за все подібним нападам піддається США, як свідчать останні звіти американських спецслужб. І загроза постійно зростає, підкреслює видання.

У ситуації, що склалася Financial Times звинувачує і саму американську владу.

"Найбільший злочинець - Дональд Трамп", - пише видання і додає, що президент США продовжує спростовувати роль Москви у розповсюдженні фейкових новин під час передвиборчої кампанії 2016 року.

До того ж, на початку цього року Білий дім не провів законопроект про захист виборів у США, який серед інших заходів передбачав посилення співпраці між федеральними органами і владою штатів та вдосконалення процедури аудиту виборів, додає газета.

Не останню роль відіграють і ІТ-компанії, які згідно з останніми урядовими звітами, надавали керівництву США неповну інформацію, йдеться у статті.

Насамкінець, найбільшу провину видання покладає на споживача новин, на якого спрямована дія алгоритмів технологічних гігантів Google та Facebook, якими і ширилися "найбільш успішні російські кампанії з розповсюдження рейкових новин".

Колеги - "селф-промоутери"

Копирайт изображения Getty Images

Вони розсилають купу "корисних" листів електронною поштою, беруть активну участь в обговореннях на загальних зборах, чудово інтегровані в корпоративну культуру, але далі розмов справа не йде. Якщо ви впізнали ці риси в якомусь з ваших колег, ви працюєте з "селф-промоутером".

Про новий термін у корпоративному сленгу пише Daily Mail, посилаючись на нещодавнє дослідження Міжнародної школи бізнесу Гальта.

Дослідники вивчали поведінку 200 офісних працівників у 28 командах з різних секторів економіки, і дійшли висновку, що кожна п'ята насправді не створювала жодної цінності для компанії, хоча роботодавець вважав інакше.

Причина в тому, що її роботу підривали так-звані "селф-промоутери", які замість того, щоб власне виконувати роботу багато і активно говорили про неї.

Якщо йдеться про позмінну роботу, то це може проявлятися в розтягуванні роботи на всю зміну, навіть якщо її небагато. В інших випадках це проявляється у спробах виглядати якнайкраще перед керівництвом, кажуть результати дослідження.

За словами автора дослідження доктора Армстронг, "селф-промоутери" зрештою отримують більше переваг ніж їхні колеги, які просто виконують свою роботу.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС