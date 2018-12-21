Як королева Єлизавета ставиться до соцмереж? - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 21 грудня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Що британська королева думає про соцмережі?

Чого чекати світові після відставки міністра оборони США?

Що пишуть про "ретельно зрежисовану" прес-конференцію Путіна?

Чи полетить Девід Бекхем у космос?

Королева соцмереж

Коли королева Єлизавета II зійшла на престол у 1952 році, світ дізнався про цю подію переважно з чорно-білих газет і коротких телеграм. Лише невелика жменька щасливчиків могла побачити репортаж про нового монарха завдяки тодішньому чудові техніки - телевізору.

Але час йде, і разом з ним змінюється і британська монархія. Тепер королева і її родина є активними користувачами соціальних мереж, розповідає газета Daily Telegraph.

Видання цитує директора з комунікацій королеви Саллі Осман, яка зазначила, що Єлизавета Друга "дуже підтримує цікаві ідеї" щодо використання соціальних мереж, адже через них можна "поширювати магію" монархії на весь світ.

Daily Telegraph нагадує, що свій перший твіт королева, якій зараз 92 роки, особисто "запостила" у 2014 році - на відкритті галереї інформаційних технологій в Музеї науки. Згодом голова британського монаршого дому започаткувала галерею в Instagram, яка має попит, адже там з'являються фото з подій, куди не допускають пресу.

Відтоді кількість "фоловерів" королівської сім'ї у соцмережах постійно зростає. У Twitter їх 3,85 млн, а облікові записи родин внуків королеви в Instagram - принців Вільяма і Гарі - регулярно відвідують 7,1 млн користувачів.

"Катастрофа насувається"

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Про те, які наслідки може мати для світу відставка міністра оборони США Джеймса Метіса, розмірковує британська газета Guardian. Видання пише, що очільник оборонного відомства був останнім з "четвірки важковиків", які вносили баланс, передбачуваність і легітимність в політику Білого Дому на тлі доволі неоднозначних рішень президента Дональда Трампа.

Відставка пана Метіса спричинила "глибоке занепокоєння" не лише у Вашингтоні, пише Guardian. Якою тепер буде оборонна політика США, як вона позначиться на стосунках із Європою, Росією і Китаєм, що буде із боротьбою із світовим тероризмом? Такі питання ставлять зараз союзники США в усьому світі.

Після відставки радника з національної безпеки Макмастера, голови президентської адміністрації Джона Келлі та державного секретаря Рекса Тіллерсона Джеймс Метіс був єдиним, хто наважувався адекватно реагувати на, м'яко кажучи, контроверсійні рішення Дональда Трампа, як-от наказ знищити президента Сирії. Він його просто проігнорував.

"Колишній високопоставлений чиновник Пентагону нещодавно розповів мені, що він міг спокійно спати вночі, незважаючи на безглузді кроки Трампа, поки Маттіс керував Міністерством оборони", - цитує Guardian головного редактора видання Atlantic Скота Стосселя.

Guardian пише, що після відходу пана Метіса найбільшу тривогу викликає повна непередбачуваність політики Трампа. Чого іще можна чекати від людини, яка заграє з Північною Корею і Росією, робить недружні заяви щодо союзників США в Європі і нав'язливо протистоїть торгівлі з Китаєм? Ось чому політики і аналітики б'ють на сполох, розповідає газета.

Видання нагадує, що у листі про свою відставку, пан Метіс пояснив свій крок розбіжностями з Трампом з приводу стосунків із союзниками США в Європі і бачення того, хто становить загрозу Сполученим Штатам.

А відтак є цілком зрозумілою реакція на відставку міністра оборони колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана, який написав у Twitter: "Агов, Республіканці! Скільки ще часу буде тривати цей фарс під назвою "президентство"? У час такої політичної, економічної та геостратегічної турбулентності як на національному, так і глобальному рівні ви чекаєте на катастрофу, яка спонукає вас до дій? Катастрофа вже насувається!"

Чергова "вистава" Путіна

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Враженнями від останньої прес-конференції Володимира Путіна ділиться із читачами Independent. Британське видання називає її "ретельно зрежисованою щорічною виставою людини, яка відповідає лише на свої власні питання".

"Чотирнадцята серія" цієї вистави не побила п'ятигодинний рекорд 2008 року - вона тривала лише близько чотирьох годин. Зате адміністрація російського президента похвалилася іншим рекордом - на прес-конференцію допустили аж 1700 журналістів. І дарма, що всіх їх протримали без води і їжі кілька годин до початку дійства, зазначає Independent.

А між тим, організатори заохочували представників преси бути креативними, аби привернути до себе увагу очільника Росії. Відтак, прес-конференція часом нагадувала новорічний карнавал - там були і Снігуроньки, і ведмеді у хокейній формі, і національні костюми народів Росії.

Загалом, вважає Independent, Путін не сказав нічого нового. Його відповіді на питання про проблеми, з якими стикаються пересічні росіяни, були в стилі "В нас погано, але в них ще гірше", розповідає видання. Безробіття в Росії? В Іспанії його рівень вищий. Гори сміття? Та в Тихому океані з нього утворилися цілі острови. Падіння економіки? Зате під час кризового 2008 року в Росії відбулося "негативне зростання"! Санкції? Росія призвичаїлася.

Водночас очільник Росії не забув застерегти, що не варто забувати про загрозу ядерного конфлікту і закликав Велику Британію не "глумитися" над демократією. На його переконання, брекзит повинен відбутися і ні про які повторні референдуми не може бути й мови. Independent нагадує, що Лондон підозрює Росію у втручанні в референдум щодо виходу з ЄС.

"Як завжди, найцікавіші питання або залишилися без відповіді, або їх просто не ставили", - зауважує видання. Серед них - про роль "кухаря" Путіна Євгена Пригожина у вбивстві російських журналістів у ЦАР. "В Україні також вбивають журналістів", - відповів президент Росії.

"Зрозуміло, ніхто не згадав про долю двох чоловіків, яких Путін особисто назвав "простими росіянами" і яких пізніше ідентифікували як агентів військової розвідки Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна", - підсумовує Independent.

Бекхем і космос

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Зірка англійського футболу Девід Бекхем веде таємні переговори щодо польоту в космос, повідомляє в ексклюзивному матеріалі газета Sun, посилаючись на джерела, наближені до сім'ї футболіста.

Якщо це станеться, пан Бекхем стане першим футболістом і селебріті, який вирветься з обіймів земної гравітації.

Подейкують, що 43-річний екс-гравець веде переговори із космічним підрозділом компанії Virgin Atlantic.

Sun пише, що пана Бекхема приваблює ідея космічної подорожі, і розмови про неї вже тривають певний час. Водночас батько чотирьох дітей повинен добре подумати, аби дати згоду на такий крок.

"На світі залишилося на так багато речей, яких він ще не зробив, але це (Політ у космос - Ред.) було б чимось на геть іншому рівні. Хоча він і визнає, що дуже нервує", - цитує свого співрозмовника газета Sun.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.