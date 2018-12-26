Як у Китаї скасовують Різдво - огляд ЗМІ

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У середу, 26 грудня, іноземна преса пише про таке:

Чи вдалося "скасувати Різдво" у Китаї

Чому Санта Клаус розкритикував Трампа

Де найщасливіше місто у світі?

Які різдвяні традиції найцікавіші

"Китаїзація" релігії

Китайська влада "скасувала Різдво" принаймні у чотирьох великих містах, змусивши зняти прикраси та скоротити програму святкування, пише Independent.

Видання зазначає, що хоча Різдво все ще залишається "фестивалем шопінгу в Піднебесній, "все більший акцент Комуністичної партії на традиційній культурі та систематичне придушення релігії при Президенті Сі Цзіньпіні загрожує становищу Санта Клауса".

"Знадобилося лише 24 години, аби повністю прибрати всі різдвяні дерева, вогники та дзвіночки з 27-поверхового торгового та офісного комплексу в китайському місті Наньян", - пише газета.

Влада міста Хеньян заявила, що члени Компартії мають уникати іноземних фестивалів і бути "моделями дотримання традиційної китайської культури".

У місті Ланфан, на південь від Пекіна, заборонили різдвяні виступи та промоцію товарів, а поліція посилила чергування 23-25 грудня, щоби відвернути "нелегальні прояви святкування". А в одному з районів південної провінції Юньнань уряд заборонив пов'язані з Різдвом прикраси та події в усіх місцях масового скупчення людей.

На думку священика Джонаната Лю, такі дії свідчать про спроби влади "китаїзувати" релігію.

"Місцева реакція проти Різдва є частиною ширших настроїв, які панують з приходом Сі до влади. Тому іноземні культурні елементи, такі як Різдво, кинули на плаху", - вважає експерт Зі Ян.

Подібні "антиріздвяні прояви" раніше помічали минулого та 2014 року, пише Independent, додаючи, що попри "офіційне незадоволення" Китаєм продовжує поширюватись "різдвяний настрій".

Черговий "фейк" від Трампа

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Санта Клаус "розкритикував" Дональда Трампа за "розповсюдження фейкових новин", пише Sun. В інтерв'ю виданню з Північного полюса головний зимовий чарівник заперечив припущення американського президента про те, що він є "вигадкою".

"Що має на увазі Дональд Трамп, коли він запитує, чи дитина "ще" вірить у мене? Моє існування - поза всіляким сумнівом. Існують тисячі фото зі мною, зняті в усьому світі під час зустрічей з дітьми", - заявив Санта Клаус.

Видання нагадує, що Трамп зробив "велику помилку" під час спілкування із дітьми телефоном напередодні Різдва - традиції, якої дотримуються американські президенти та їхні дружини.

"Перша леді Меланія Трамп, 48, яка сиділа поруч із чоловіком і також відповідала на дзвінки, не могла повірити в те, що він сказав дитині", - зазначає видання.

На думку Sun, цей випадок "став ще одним з серії" "фейкових новин" від Трампа.

Фіни ламають стереотипи

Копирайт изображения OLIVIER MORIN/AFP/Getty Images Image caption Фінляндію цього року визнали найщасливішою країною світу

New York Times розповідає про "найщасливіше місто у світі" - фінський Кауніайнен. Видання нагадує, що у квітні цього року ООН визнала Фінляндію найщасливішою країною світу, а ще одне дослідження встановило, що майже 10 тис. мешканців маленького містечка "найзадоволеніші" люди в країні.

Такі висновки "здивували" навіть самих фінів.

"В усьому світі середньостатистичний фін сприймається як меланхолік та інтроверт, який більше схильний до самогубства, ніж представники інших національностей. Навіть самі фіни погоджуються з частинами цього стереотипу. Згідно з фінським прислів'ям, якщо незнайомець усміхається тобі на вулиці, він п'яний, іноземець чи божевільний", - пише видання.

Втім, Кауніайнен ламає ці стереотипи. Місто пишається своїм "Центром освіти дорослих", де велика кількість місцевих мешканців розважаються у різні способи. Дехто плете килими, у підвалі співає хор, на верхніх поверхах люди малюють копії православних християнських ікон чи займаються йогою.

Центр утримується на кошти центрального та місцевого бюджетів і пропонує мешканцям вечірні заняття "практично з будь-чого", каже директор центру. За символічну платню (менше долара за годинне заняття) майже 15% населення Кауніайнена може відвідувати центр одночасно.

Саме через ці послуги люди в місті щасливіші за інших співвітчизників, вважає пані Сеййя Соіні. "Головна причина в тому, що люди мають, чим займатись. Це як психотерапія!" - каже вона.

Але центр далеко не єдине місце, де можна проводити вільний час. У маленькому містечку понад 100 спортивних та культурних клубів, лижна траса, музична школа, школа мистецтв, легкоатлетичний стадіон, ковзанка та навіть "кунтопортаат" - спеціально побудовані сходи, які дозволяють підтримувати фізичну форму.

Додайте до цього якісну та дешеву систему охорони здоров'я, безкоштовну освіту світового рівня та доступну систему догляду за дітьми і ви отримаєте майже ідеальне місто, пише видання.

Щоправда, за все це фіни платять дуже високі, навіть у порівнянні з іншими розвиненими країнами, податки. Але воно того варто, вважать мешканці Кауніайнена.

"Щастя - це задоволення своїм життям та можливості, які ти маєш. Якщо дивитись на це місто з цієї точки зору, то воно щасливе місце, адже тут ми маємо велику кількість можливостей", - каже колишній мер міста.

"Єдина відсутня установа в місті - поліцейський відділок. Через мінімальний рівень злочинності, в ній просто немає потреби", - зауважує New York Times.

Різдво на роликових ковзанах та з гібридним цапом

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У Швеції в місті Гавле на Різдво споруджують величезного солом'яного цапа

Washington Post пише про те, як виглядають різдвяні традиції у світі.

У Венесуелі, веде видання, "дуже важливо" приїхати на різдвяну службу на роликових ковзанах. Невідомо, звідки виникла ця традиція, але подейкують, що це альтернатива ковзанам чи санкам у теплій країні.

Мешканці шведського міста Гавле починають святкувати тільки після того, як побудуть 15-метрового цапа з соломи. Традицію започаткували, аби привернути увагу туристів, але з ними масово прийшли й палії - лише 15 з 51 зведених до цього солом'яних тварин щасливо пережили свята.

У сусідній Норвегії все ще зберігається давня традиція, коли на час різдвяних свят ховають мітли. Вважається, що саме в цей час "злі духи та відьми" прилітають до людей, тому норвежці намагаються не дати їм жодного шансу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Крампус - частина різдвяних святкувань в Австрії та Німеччині

Майже три мільйони японців щорічно святкують Різдво не з саке чи суші, а з куркою з KFC. Традиція стала настільки популярною, що тисячі сімей замовляють страву за кілька тижнів до свята, аби уникнути черг на Різдво.

Можливо, найстрашніша традиція досі зберігається в Австрії, Німеччині та деяких інших країнах Центральної Європи, де люди виряджаються в гібридного демона-цапа, якого звуть Крампус.

"Він лякає дітей для того, щоб вони добре поводилися, і карає тих, хто не слухається", - пише Washington Post.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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