Як урізноманітнити своє особисте життя під час новорічних свят - ЗМІ

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У четвер, 27 грудня, іноземна преса висвітлює наступні теми:

Як зробити своє особисте життя більш різноманітним під час свят - поради для тих, в кого є пара та для самотніх

Як провести свята у розслабленому стані та з користю для здоров'я

Чому в Британії хочуть запровадити обмеження на калорійність продуктів

Секс-рішення на різдвяний період

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Перелік новорічних секс-рішення для тих, хто прагне урізноманітнити своє особисте життя, публікує Daily Mail.

Газета поспілкувалася з експертом з побудови стосунків Памелою Саппл, яка дала поради, що стануть в пригоді як тим, хто має партнера, так і тим, хто не перебуває у стосунках.

Перш за все, якщо ви самотні, експерт радить розширити коло можливостей для зустрічі потенційного партнера і звернути увагу на додатки для побачень, відвідування соціальних клубів чи гуртків за інтересами.

"Якщо ви розширите коло можливостей для побачень за межі мобільних додатків, це точно допоможе збільшити поле для пошуку", - цитує видання Памелу Саппл.

По-друге, висипайтеся, дотримуйтесь збалансованої дієти і займайтеся фізичними навантаженнями, адже це напряму пов'язане з якістю сексуального життя, каже експерт.

Тим, хто має партнера, Памела Саппл радить проводити час удвох "більш якісно" - без гаджетів і не соромитися демонструвати свої почуття у вигляді поцілунків та обіймів.

"Прояви ніжності дійсно показують партнерам, що вони для вас важливі і дійсно подобаються вам", - каже експерт.

Насамкінець, Памела Саппл радить жінкам бути більш відвертими зі своїми партнерами, висловлювати свої побажання в ліжку та ставитися до свого сексуального задоволення, як до пріоритету.

Мистецтво розслаблятися

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Вміти розслаблятися - справжнє мистецтво і навчившись йому, ви можете змінити своє життя, пише Guardian, публікуючи поради лайф-коучів щодо того, як досягти гармонії з собою під час свят.

Якщо свята ви проводите з рідними, спробуйте виділити час окремо для кожного родича і запропонуйте їм самостійно обрати спільне заняття.

"Таким чином у вас буде трохи часу для себе і ви відчуєте, як його проводять інші - відсутність необхідності приймати рішення протягом всього дня дуже розслабляє", - цитує видання Ніну Гранфелд, засновницю організації "Life Clubs", що допомагає людям проживати більш повноцінне життя.

Другою порадою може бути згадати одне з ваших улюблених занять у дитинстві, встановити що в ньому вам подобалося найбільше і знайти еквівалент для дорослих.

Також можна спробувати подивитися на світ іншими очима.

"Дозвольте собі досліджувати. Просто підіть на прогулянку де б ви не були і спробуйте знайти щось абсолютно нове", - радить пані Гранфелд.

Калорійні обмеження

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британський уряд планує побороти ожиріння запровадженням обмежень на калорійність продуктів, які продають у супермаркетах та закладах харчування

У Британії хочуть запровадити обмеження на калорійність продуктів, які продають у супермаркетах та закладах харчування. У такий спосіб британських уряд планує взятися за боротьбу з ожирінням в країні, повідомляє Times.

Агентство з охорони здоров'я Англії наразі проводить консультації з провідними гравцями галузі щодо зменшення вмісту жиру та цукру в готовій продукції, зокрема в сендвічах та заздалегідь приготованих стравах.

Поживну цінність сендвічів хочуть знизити до 550 калорій, а повних страв у ресторанах - до 951 калорії.

Окрім встановлення обмежень, в уряді хочуть досягти загального зниження калорійності страв у кожній харчовій категорії на 20%, пише Times.

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