Як урізноманітнити своє особисте життя під час новорічних свят - ЗМІ
У четвер, 27 грудня, іноземна преса висвітлює наступні теми:
- Як зробити своє особисте життя більш різноманітним під час свят - поради для тих, в кого є пара та для самотніх
- Як провести свята у розслабленому стані та з користю для здоров'я
- Чому в Британії хочуть запровадити обмеження на калорійність продуктів
Секс-рішення на різдвяний період
Перелік новорічних секс-рішення для тих, хто прагне урізноманітнити своє особисте життя, публікує Daily Mail.
Газета поспілкувалася з експертом з побудови стосунків Памелою Саппл, яка дала поради, що стануть в пригоді як тим, хто має партнера, так і тим, хто не перебуває у стосунках.
Перш за все, якщо ви самотні, експерт радить розширити коло можливостей для зустрічі потенційного партнера і звернути увагу на додатки для побачень, відвідування соціальних клубів чи гуртків за інтересами.
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"Якщо ви розширите коло можливостей для побачень за межі мобільних додатків, це точно допоможе збільшити поле для пошуку", - цитує видання Памелу Саппл.
По-друге, висипайтеся, дотримуйтесь збалансованої дієти і займайтеся фізичними навантаженнями, адже це напряму пов'язане з якістю сексуального життя, каже експерт.
Тим, хто має партнера, Памела Саппл радить проводити час удвох "більш якісно" - без гаджетів і не соромитися демонструвати свої почуття у вигляді поцілунків та обіймів.
"Прояви ніжності дійсно показують партнерам, що вони для вас важливі і дійсно подобаються вам", - каже експерт.
Насамкінець, Памела Саппл радить жінкам бути більш відвертими зі своїми партнерами, висловлювати свої побажання в ліжку та ставитися до свого сексуального задоволення, як до пріоритету.
Мистецтво розслаблятися
Вміти розслаблятися - справжнє мистецтво і навчившись йому, ви можете змінити своє життя, пише Guardian, публікуючи поради лайф-коучів щодо того, як досягти гармонії з собою під час свят.
Якщо свята ви проводите з рідними, спробуйте виділити час окремо для кожного родича і запропонуйте їм самостійно обрати спільне заняття.
"Таким чином у вас буде трохи часу для себе і ви відчуєте, як його проводять інші - відсутність необхідності приймати рішення протягом всього дня дуже розслабляє", - цитує видання Ніну Гранфелд, засновницю організації "Life Clubs", що допомагає людям проживати більш повноцінне життя.
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Другою порадою може бути згадати одне з ваших улюблених занять у дитинстві, встановити що в ньому вам подобалося найбільше і знайти еквівалент для дорослих.
Також можна спробувати подивитися на світ іншими очима.
"Дозвольте собі досліджувати. Просто підіть на прогулянку де б ви не були і спробуйте знайти щось абсолютно нове", - радить пані Гранфелд.
Калорійні обмеження
У Британії хочуть запровадити обмеження на калорійність продуктів, які продають у супермаркетах та закладах харчування. У такий спосіб британських уряд планує взятися за боротьбу з ожирінням в країні, повідомляє Times.
Агентство з охорони здоров'я Англії наразі проводить консультації з провідними гравцями галузі щодо зменшення вмісту жиру та цукру в готовій продукції, зокрема в сендвічах та заздалегідь приготованих стравах.
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Поживну цінність сендвічів хочуть знизити до 550 калорій, а повних страв у ресторанах - до 951 калорії.
Окрім встановлення обмежень, в уряді хочуть досягти загального зниження калорійності страв у кожній харчовій категорії на 20%, пише Times.
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