Чому на Путіна чекає важкий рік? - огляд преси

Копирайт изображения Getty Images Image caption Times вважає, що зрештою президенту Путіну доведеться розібратися із "соціальною кризою" всередині країни

Теми огляду західної преси 28 грудня:

Чому на Володимира Путіна чекає важкий рік

Як потенційна відмова від "брекзиту" може захистити ЄС від амбіцій Путіна та Трампа

Які різдвяні подарунки британці назвали найгіршими

Чому волонтерська діяльність покращує емоційний стан.

Путін і соціальна криза: назад, до Європи через Україну

Президенту Росії Володимиру Путіну доведеться стикнутися з серйозними викликами у 2019 році, попереджає Times.

За словами газети, протягом останніх 20 років голова Кремля використовував "авантюризм" у зовнішній політиці, щоб відновити "національну гордість" росіян. Але зрештою він буде змушений розібратися із "соціальною кризою" всередині країни.

"У 2019 році пану Путіну, скоріше за все, доведеться впроваджувати системні зміни та проводити політичні реформи. Це означає, що він буде змушений шукати дорогу назад до Європи. Для цього йому доведеться помиритися з Україною", - наголошує видання.

Як додає Times, на нещодавній підсумковій прес-конференції Путін розповідав про геополітичні здобутки та обіцяв економічні досягнення. Але насправді ситуація у Росії не така райдужна: країні не вистачає інвестицій та фінансових реформ, вона не є важливим економічним гравцем на міжнародному рівні (якщо не брати до уваги нафту, газ та метали), а пенсійна реформа виявилася вкрай непопулярною серед росіян.

На цьому тлі популярність президента всередині країни падає, пише газета. Тому якщо Путін захоче модернізувати економіку, йому доведеться "відкрити себе західним ідеям та фінансам".

"У відповідь на санкції Кремль кинув значну частину ресурсів своєї зовнішньої політики та спецслужб на намагання посіяти розбрат на Заході. У довгостроковій перспективі, ці прозорі маневри лише шкодять потужності, престижу та просуванню Росії за кордоном, а також і популярності пана Путіна всередині країни", - резюмує Times.

Ще один аргумент проти "брекзиту"

Копирайт изображения Getty Images Image caption І американський, і російський президенти вважають Євросоюз ворогом, і хоча їхні мотиви відрізняються, загальна мета одна - "посіяти розбрат", пише Guardian

"Найкращий спосіб потопити Путіна та Трампа? Відмовитися від брекзиту". З таким закликом на шпальтах Guardianвиступає оглядачка газети Наталі Нугайред.

За її словами, ланцюг "Трамп-брекзит-Путін" став "потрійною проблемою" для Європи, зокрема і для самої Великої Британії. І американський, і російський президенти вважають Євросоюз ворогом, і хоча їхні мотиви відрізняються, загальна мета одна - "посіяти розбрат".

"Трамп хоче ізолювати Британію та знекровити ЄС, аби він більше не встановлював торговельні правила та стандарти. Путін хоче розширити сферу впливу Росії у Європі та прагне геополітичних досягнень, які стали б помстою за поразку у холодній війні", - пояснює оглядачка.

На її думку, шкода, якої обидва лідери можуть завдати Європі, лякає. Зокрема, для ЄС завжди велике значення мала військова підтримка з боку Вашингтона, і російський президент добре розуміє, що замінити її Брюсселю немає чим. До того ж, і Трамп, і Путін публічно висловлювали свою підтримку виходу Британії з Євросоюзу, і якщо брекзит не станеться, це стане серйозним ударом для обох.

"Якщо судити ЄС за сутністю його опонентів - автократів або майбутніх автократів, то кінець брекзиту набуває більшого значення, ніж просто доступ до ринків. Трамп та Путін зробили ставку на брекзит, сподіваючись, що він підтвердить їхній світогляд. Значною мірою брекзит - це частина їхнього проекту. Настав час їх розчарувати", - підсумовує пані Нугайред.

Найгірші різдвяні подарунки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найчастіше незадоволення подарунками висловлюють мілленіали, тоді як учасникам старше 55 років догодити було значно простіше - пише Independent

Книжка про водостічні труби, апарат для нарізання ананасів та подарункові сертифікати, в яких вже сплив термін дії. Все це - у списку найгірших подарунків, які отримували британці на Різдво, розповідаєIndependent із посиланням на опитування компанії Which?.

Учасники дослідження розповіли, що подекуди дарувальники навіть не задумувалися над тим, що обирають.

"Серед таких бездумних подарунків були коробка шоколадних цукерок для діабетика, лосьйон після гоління для чоловіка, що носить бороду, та пляшка шампанського для людини, яка не вживає алкоголь", - цитує газета результати опитування.

Щоправда, чимало британців хоча і засмучуються через подібні подарунки, але швидко виправляють ситуацію. Зокрема, інше опитування показало, що небажані речі або дарують комусь іншому, або повертають у магазини, або жертвують у благодійні організації, або продають через інтернет.

Дослідження також засвідчило, що найчастіше незадоволення подарунками висловлюють мілленіали, тоді як учасникам старше 55 років догодити було значно простіше, додає Independent.

Допомагати корисно для психічного здоров'я

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британські вчені дійшли висновку, що допомагаючи іншим, допомагаєш і собі

Волонтерська діяльність та допомога іншим суттєво покращують емоційний стан та психічне здоров'я. Про це пишеDaily Mail із посиланням на дослідження вчених з університетів Саутгемптона та Бірмінгема.

Їхнє опитування встановило зв'язок між волонтерством та загальним благополуччям, і особливо ця закономірність простежувалася серед учасників старше 40 років.

За словами вчених, волонтерська діяльність допомагає людям зрілого віку розширити коло спілкування, що напряму впливає на рівень задоволеності життям.

"Окрім того, волонтерство може надати відчуття мети, особливо тим, хто вже не працює. Це дозволяє покращити соціальні зв'язки, що особливо актуально для самотніх літніх людей", - зазначає видання.

Також з'ясувалося, що у віковій групі від 60 до 74 років волонтерською діяльністю займаються до чверті респондентів, тоді як серед молоді цей показник падає до 17%, зазначає Daily Mail.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.

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