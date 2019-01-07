Розкол між Україною і Росією тепер повний - ЗМІ про томос

Копирайт изображения Reuters Image caption Різдвяне богослужіння в Софійському соборі 7 січня - перше після отримання ПЦУ томосу про автокефалію

У понеділок, 7 січня, іноземні ЗМІ аналізують політичні наслідки створення помісної канонічної автокефальної церкви в Україні і радять, як говорити з босом про зарплату.

Чому релігія важлива для України

Як доставити квіти з Роттердама до Лондона свіжими

Чи варто Байдену йти в президенти

Як розмовляти з босом

Чому релігія важлива для України

Копирайт изображения Reuters Image caption Віряни в Україні з радістю сприйняли здобуття церковної незалежності від Москви

Guardian розмірковує про тісний зв'язок політики і релігії на прикладі України. У редакційній статті газета пише, що "політичний розкол між Україною і Росією" тепер проходить паралельно з "розколом на духовному рівні" між Москвою і Константинополем.

На думку видання, відокремлення української церкви від Москви треба розглядати як спробу розбудови незалежної української держави.

"Усе це може здаватися театром тіней. Але релігії справді мають значення. Очевидним є те, що вони відображують політичну і навіть економічну напруженість. Але вони також дозволяють формувати їх і надавати певну форму. Прихильність певній релігії здавна була дуже важливою частиною того, як нації уявляють своє існування, а отже як вони визначають, хто є і хто не є членом", - зауважує видання.

Guardian звертає увагу на те, що ці речі можуть бути неочевидними в Англії, де "майже остаточний колапс державної церкви" відбувається на тлі більш загальної кризи легітимності. "Але у таких країнах, як Польща чи Ірландія, релігія і націоналізм були нероздільними впродовж більшої частини 20-го століття", - пише газета.

На думку авторів статті, ці приклади, так само як і приклад Франції, де панує доктрина розділення церкви і держави, ілюструють загальне правило: існує панівна ідея, що лише ті, хто поділяє певний концепт, можуть справді бути частиною нації.

"В Україні, де президент Петро Порошенко веде кампанію за переобрання з гаслом "армія, мова, віра", зв'язок є більш ніж очевидним", - додає Guardian.

Газета відзначає, що, як і в інших країнах, у випадку з українською церквою, "священне і світське нерозривно переплетені".

"Нинішній конфлікт (за нову церкву - Ред.) у певному сенсі зводиться до того, хто освячує зброю якого війська, а оскільки це питання впливає на готовність солдата боротися і гинути, воно є важливим і для мільйонів тих, хто не цікавиться теологією", - робить висновок видання.

Як доставити квіти з Роттердама до Лондона свіжими

Image caption Продавці тюльпанів у Нідерландах бояться "жорсткого брекзиту"

Голландці люблять усе планувати заздалегідь, але навіть їм, імовірно, не вдасться уникнути хаосу під назвою "неузгоджений брекзит", пише Washington Post.

Газета зазначає, що Нідерланди є головним торговим партнером Великої Британії у континентальній Європі і саме ця країна найкраще підготувалась до 29 березня. Саме тоді Сполучене Королівство має офіційно покинути ЄС. "Але тутешні лідери побоюються, що навіть найбільші зусилля країни, яка любить бути підготовленою, виявляться недостатніми, щоб протистояти безладу", - пише видання.

Washington Post цитує главу офісу з зовнішніх зв'язків порту Роттердама Марка Дійка. Той жаліється, що переговори про брекзит стали настільки незрозумілим, що "людям важко бути впевненими в тому, що неузгодженого брекзиту не станеться".

Через порт у Роттердамі щотижня проходить один мільйон тонн товарів, що прямують з та до Британії. Завдяки нинішнім домовленостям у рамках ЄС британські магазини можуть зранку замовити свіжі продукти з Нідерландів і вже ввечері їх отримати. Після виходу країни з ЄС робити це буде значно складніше.

Уряд Нідерландів уже займається пошуком тисячі додаткових митників для проведення огляду товарів для Британії, який стане обов'язковим. Майбутніх інспекторів шукають переважно у східноєвропейських країнах і влаштовують їм швидкі курси з вивчення мови, адже всередині країни знайти достатню кількість кваліфікованих співробітників складно, відзначає Washington Post.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Продавці квітів бояться тривалих простоїв на кордоні в разі жорсткого брекзиту

Тим часом голландські фермери, які мають клієнтів у Британії, стривожені можливою бюрократією після брекзиту. Додаткові години і дні простою товарів на кшталт квітів чи їжі є критичними для них.

Як пише газета, якщо британський парламент підтримає угоду про брекзит, яку пропонує глава уряду Тереза Мей, для цих фермерів мало що зміниться.

Британія залишатиметься частиною митного союзу ЄС принаймні до моменту, коли вступить в силу нова домовленість. Але якщо парламент не проголосує за жодний документ про брекзит, торгівля між Сполученим Королівством і його партнерами у ЄС буде "відкинута на десятиліття назад", попереджає видання.

Чи варто Байдену йти в президенти

Копирайт изображения AFP Image caption Спонсори демократів вважають Байдена найсильнішим опонентом Трампа на майбутніх виборах

Колишня права рука Барака Обами Джо Байден перебуває під тиском з боку основних донорів Демократичної партії США, пише New York Times.

Байден нині зважує всі за і проти й вирішує, чи балотуватись у президенти у 2020 році, але спонсори його партії хочуть ясності якомога швидше. Колишній віце-президент схиляється до думки, що варто поборотись за найвищий пост, але остаточного рішення ще не прийняв, пише газета.

Якщо він не зробить офіційну заяву до кінця січня, спонсори демократів можуть почати мігрувати до інших кандидатів, припускає видання. Минулого тижня про свої президентські амбіції заявила сенатор з Массачусетса Елізабет Уоррен, а ще три десятка демократів розмірковують над цим.

Тим часом соратники Байдена впевнені, що саме він має перемогти Трампа на виборах наступного року. "За десятибальною шкалою він набирає десь 12", - цитує газета давнього друга Байдена, сенатора Тома Карпера. На його думку, колишній віце-президент за правління Барака Обами переможе Трампа "однією лівою".

Але дехто в демократичному таборі сумнівається в тому, що білошкірий політик з поміркованими поглядами й у віці за 70 є найкращою кандидатурою для партії. "У більш широкому сенсі дебати щодо можливої кандидатури Байдена свідчать про протилежні погляди у партії і зокрема розбіжності між прагматичним і ліберальним крилом", - пише New York Times.

Якщо Байден таки вирішить балотуватися, це одразу зробить його лідером праймеріз, припускає видання. Але на думку журналістів, одразу постане питання про те, кому демократи віддають перевагу: знайомому обличчю і продовженню лівоцентристської політики Обами чи зміні поколінь і курсу на більш ліберальний підхід.

Як розмовляти з босом

Копирайт изображения Getty Images Image caption До розмови з босом треба ретельно підготуватися

Financial Times розповідає про те, як тактика переговорів із звільнення заручників може допомогти в розмові з керівником щодо підняття зарплати.

Кореспондент газети відвідав один із курсів Сюзанн Вільямс, яка декілька десятків років працювала у Скотленд-Ярді і стала першою в історії жінкою, яка керувала поліцейським відділом зі звільнення заручників. Її спеціалізація - викрадення, пограбування банків, запобігання самогубствам тощо, але Вільямс вважає, що навички, які вона отримала на роботі, можуть знадобитися і в звичайному житті.

На вечірніх курсах у центральній частині Лондона вона пояснює слухачам, як краще вести переговори в офісі з цілої низки питань. Перед розмовою з керівництвом щодо підвищення зарплати Вільямс радить ґрунтовно підготуватись. Зокрема, провести аналіз статистичних даних, вирахувати середні зарплати на окремих посадах у своїй галузі і зробити все можливе, щоб прохання про вищу зарплату виглядало обґрунтованим, а не емоційним.

"Потрібно одразу донести думку про те, що це серйозна розмова, а не балаканина біля кулера з водою", - цитує її Financial Times.

Починати таку бесіду вона радить тоді, коли керівник не є заклопотаним чимось важливим. Питання на кшталт "я вас не відволікаю від чогось важливого" буде найбільш доречним. "Коли очевидно, що керівник не займається чимось важливим, йому складно зробити вигляд, що це не так", - зауважила на лекції Вільямс.

Вона пов'язує успіх і популярність своїх курсів із тим, що все більше жінок-професіоналів намагаються бути більш впевненими і напористими на роботі, але не знають, як реалізувати ці наміри на практиці.

Огляд підготував Юрій Мартиненко

Служба моніторингу BBC

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