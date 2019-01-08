Як покращити медицину? Рецепти з Британії та Польщі - в огляді ЗМІ

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У вівторок, 8 січня, іноземна преса пише про таке:

Лікування по Skype у Британії

Польські медики у селах

Китайська кіберзагроза в метро

Ностальгія Джеремі Кларксона і ВВС

Цифрова медицина по-британськи

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У Британії планують покращити якість медичної допомоги, незалежно від місця перебування пацієнта.

План перспективного розвитку Національної системи охорони здоров'я передбачає активне використання консультацій через Skype, пише британська Times.

Дистанційне лікування дозволить скоротити кількість особистих відвідин лікарень та поліклінік на третину і зекономить мільйони фунтів.

"Цифрові консультації стануть нормою із запровадженням нового плану перспективного розвитку охорони здоров'я. Кількість особистих візитів до лікарень зменшиться на 30 мільйонів на рік. Поспілкуватися з лікарем можна буде через Skype чи смартфон", - пише газета.

На думку керівника Національної системи охорони здоров'я Англії Саймона Стівенса, настав час покласти край застарілій та громіздкій системі медичних консультацій, яку запровадили ще 70 років тому.

"Ефективна медична допомога онлайн дасть змогу скоротити дефіцит бюджету системи охорони здоров'я та нарешті домогтися покращення рівня медичної допомоги, а відтак покращити показники лікування онкологічних, кардіологічних та психіатричних захворювань", - пише Times.

Реформа по-польськи

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Водночас Міністерство охорони здоров'я Польщі знайшло інший спосіб покращити рівень надання медичної допомоги у провінції, пише польська Rzeczpospolita.

Згідно з проектом нових правил лікарської практики, майбутні лікарі будуть зобов'язані відпрацювати якийсь час у місцевих лікарнях, замість того, аби одразу проходити спеціалізацію у великих клініках.

"Таким чином можна буде розв'язати проблему нестачі кадрів у малих лікарнях та разом з тим дати змогу молодим лікарям здобути фаховий досвід", - вважає газета.

"У великих клініках їм далеко не одразу дають змогу працювати самостійно. А от у провінції вони не матимуть іншого виходу, як одразу працювати з пацієнтом", - вважає видання.

На думку ж фахівців, ця ініціатива можливо і має сенс, але впровадити її буде непросто. З одного боку, спротив можна очікувати від головних лікарів провінційних лікарень, які навряд чи захочуть платити інтернам платню кваліфікованих лікарів. А з іншого, самі інтерни навряд чи горітимуть бажанням їхати у провінцію з великих міст і великих клінік.

Війна з вітряками?

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Британська поліція отримає дозвіл примусово приземляти, затримувати та обшукувати дрони, пише британська Guardian.

Нові повноваження поліція отримає після того, як численні повідомлення про наявність у повітрі цих пристроїв призвели до суттєвих затримок у роботі лондонського Гатвіку - одного з найбільших аеропортів Великої Британії.

"Британський Home Office розпочне тестування технологій протидії дронам в аеропортах та в'язницях. Зони безпеки довкола аеропортів збільшаться приблизно на три милі, зокрема у кінці злітних смуг", - повідомляє газета.

Власники дронів вагою від 250 грамів до 20 кілограмів мають їх зареєструвати й скласти онлайн іспит на уміння керувати ними.

У разі невиконання вимоги негайно приземлити дрон, або за відсутності офіційного дозволу на управління літальним апаратом, поліція зможе накласти на винуватця штраф у розмірі 100 фунтів.

У період з 19 по 21 грудня масові повідомлення про дрони у повітрі довкола Гатвіка призвели до затримки близько 1000 авіарейсів.

Поліція перевірила свідчення 115 очевидців, однак жодного дрона перехопити тоді так і не вдалося. Поліція затримала двох підозрілих осіб, але через 36 годин їх довелося відпустити й вибачитися за заподіяні незручності через брак доказів, пише Guardian.

Китайці бачать усе?

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Китайські виробники мають високі шанси виграти тендер на постачання нових вагонів метро у столиці США, і це непокоїть американських сенаторів, пише Washington Post.

Причина у тому, що США не мають своїх виробників вагонів метро, а китайці пропонують настільки привабливі ціни, що відмовитися від їхньої пропозиції дуже важко.

Однак не завжди варто обирати те, що дешевше, вважають деякі політики.

"Це схоже на сюжет голлівудського трилера. Китайці встановили у камеру спостереження вагонів метро спеціальну програму, яка стежить за працівниками Пентагону та Білого Дому, які Синьою лінією добираються на роботу. Їхні фото та відео пересилаються до Пекіна", - пише газета.

Оскільки американський Конгрес і Пентагон серйозно сприймають загрозу з боку Китаю, то вони вимагають такого самого підходу й з боку керівництва вашингтонського метрополітену.

"Не варто економити кілька доларів і ставити під загрозу безпеку столиці США. Якщо існують реальні застереження щодо безпеки вагонів від китайських виробників, то варто пошукати іншого постачальника", - вважає сенатор-демократ Джеральд Коннолі.

Схоже, заклики сенаторів почули. Керівництво вашингтонського метрополітену пообіцяло, що переможець тендеру муситиме пройти сертифікацію на предмет комп'ютерної безпеки у незалежній компанії.

"Ми розуміємо, що деякі країни набагато агресивніші за інші, коли йдеться про кібератаки", - сказав головний спеціаліст з питань інформаційної безпеки вашингтонського метрополітену Кайл Малоу.

Приємні спогади Джеремі Кларксона

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Колишній ведучий популярного автошоу Top Gear на ВВС Джеремі Кларксон висловлює альтернативні думки, щодо того, якою має бути найпопулярніша британська телерадіокомпанія.

"Якби ВВС керував я, воно було би кращим. Я б робив програми для всіх, а не лише для кількох людей в Айлінґтоні. Корпорація стала занадто претензійною, вона намагається бути політкоректною за всяку ціну, а в її матеріалах бракує життя", - цитує Кларксона британський таблоїд Daily Mail.

Однак попри критику, Кларксон з приємністю згадує своє 13-літню кар'єру на ВВС.

"Я був щасливим, коли я працював на ВВС і я дуже ціную цей час. Я б не хотів, аби цю атмосферу знищило кілька прихильників Корбіна (лідера лейбористської партії). Може, я і не маю рації. Може, я старий великий динозавр. Цей світ більше не належить мені, він належить поколінню моїх дітей. Вони живуть у таємничому світі своїх мобільних телефонів та соцмереж", - говорить Кларксон.

Огляд підготував Ярослав Карп'юк, Служба моніторингу ВВС

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