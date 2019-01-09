Чому у світі закривають ресторани для нудистів - огляд ЗМІ

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У середу, 9 січня, іноземна преса пише про таке:

Чому закриваються ресторани для нудистів?

Арешт "американського шпигуна" в Москві - запитань більше, ніж відповідей

Чи можна подолати стрес співом?

Нудистські ресторани закривають

Ресторани для нудистів не прижилися і закриваються один за одним, констатує Daily Mail. Після того, як зник з карти Лондона ню-ресторан The Bunyadi, про наміри піти з ринку оголосив і паризький O'naturel, пише газета.

Виявилося, що невдовзі після відкриття у грудні 2017 року перший нудистський ресторан у Парижі змушений закритися "через брак голих сідниць", розповідає Daily Mail.

Протягом 14 місяців з моменту відкриття на тихій вулиці на сході французької столиці клієнти смакували устриці, равлики та фуа-гру зі спаржею, попередньо залишивши увесь одяг в гардеробі. І хоча меню з трьох страв коштувало всього 49 євро, власники ресторану змушені закритися, аби уникнути банкрутства.

Daily Mail пише, що ті, хто бажає отримати гастрономічне задоволення голяка, мають ще кілька днів. Вони повинні бути готові залишити увесь одяг в гардеробі разом з мобільними телефонами. Чоловікам видадуть одноразові капці, а жінкам на високих підборах дозволять залишитися у своєму взутті.

Арешт американця в Росії

Копирайт изображения EPA Image caption 48-річний Пол Вілан прилетів до Росії 22 грудня, а 28 грудня його затримала ФСБ

Британське видання Independent опитало колишніх розвідників щодо арешту в Росії Пола Вілана, громадянина принаймні чотирьох країн - США, Канади, Великої Британії та Ірландії. Розвідники звертають увагу на чималу кількість "нестиковок" у цьому так званому "шпигунському скандалі" і роблять висновок, що це могла бути "вистава", не дуже якісно зрежисована ФСБ.

Independent нагадує, що Вілан був заарештований російськими спецслужбістами в одному із найдорожчих готелів Москви невдовзі перед Новим Роком. Він - колишній американський морський піхотинець, служив в Іраку, але був звільнений через спроби привласнити 10 тис. доларів. Згодом він працював спеціалістом із безпеки в автокомпанії. Також відомо, що пан Вілан кілька разів відвідував Росію і є прихильником політики Дональда Трампа.

Що саме відбувалося в московському готелі неподалік від головного офісу ФСБ на Луб'янці, можна дізнатися лише з повідомлень російських ЗМІ, веде далі Independent. За їхньою версією, пана Вілана затримали під час зустрічі із "завербованою особою" під час передачі останньою інформації про чинних офіцерів російської розвідки.

Саме ці повідомлення викликають питання у ветеранів "шпигунської справи", зазначає Independent. Колишній російський контррозвідник Геннадій Гудков пояснив виданню, що спецслужби Росії мали підстави стежити за Віланом через його морпіхівське минуле і роботу в галузі безпеки в автомобільній фірмі. В усьому ж іншому його дії ніяк не вписуються в поведінку професійного шпигуна.

"Зрозуміло, що його "контакт" міг бути підсадною качкою ФСБ", - вважає пан Гудков. Водночас, додає він, якщо Вілану насправді вдалося завербувати росіянина, то де докази? "Росія повинна показати світові настанови щодо поведінки, накопичену інформацію і паролі", - пояснює колишній російський контррозвідник.

На доволі непритаманну ФСБ поведінку росіян звертає увагу і колишній керівник операцій ЦРУ в Росії Джон Сайфер. Зазвичай, коли Москві вдавалося затримати західного шпигуна, росіяни докладали чималих зусиль, щоб задокументувати докази його діяльності і розголосити їх на увесь світ. Так було, наприклад, в 2006 році, коли "на гарячому" затримали британця із його контейнером у вигляді каменю, або у 2013 році, коли затримали американського "дипломата" Райана Фогля зі зброєю і приклеєними вусами.

Пан Сайфер пояснив Independent, що виникає багато питань й до так званої "зустрічі з агентом у готелі". "Існують дві речі в шпигунській справі, які є надзвичайно небезпечними: вербування і зв'язок з агентом. Для Сполучених Штатів немислимо навіть розглядати можливість відправляти на таку зустріч людину без дипломатичного прикриття", - каже він.

"Ми ніколи не проводимо такого роду зустрічі, як описано в російській пресі. І Володимир Путін це знає. Він знає, що ми так не працюємо", - додав Джон Сайфер.

Independent не відкидає можливості, що арешт так званого "шпигуна" був акцією, призначеною для "домашнього вжитку". "Росія все ще оговтується після року принижень, які відбулися у 2018-му, коли в результаті її власних привальних операцій розкрили деталі сотень чинних агентів", - зазначає відання.

Пан Сайфер припускає також, що Пол Вілан привернув до себе увагу ФСБ як прихильник Дональда Трампа. Він припускає, що росіяни намагатимуться схилити президента США до обміну його прихильника на когось із затриманих в Америці громадян Росії.

Вдаримо хоровими співами по стресу

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Якщо вас з'їдає стрес через перенавантаження на роботі, повикидайте стрес-м'ячі та вимкніть заспокійливі звуки лісу, радить Daily Mail. Найкращий спосіб подолання стресу на робочому місці - це хорові співи з колегами, переконує газета, посилаючись на нові дослідження британських вчених.

Дослідники з Університету Лестера виявили, що 96% людей, які відвідують групи хорового співу, менше відчувають напруження на роботі.

Керівник проекту Джоанна Фостер розповіла газеті: "Наше дослідження отримало докази того, що це (співи у групі - Ред.) може зменшити напруження на робочому місці та почуття ізоляції. Організаціям слід серйозно розглянути можливість заохочення персоналу до регулярних співів у групах, щоб покращити їхнє самопочуття, відчуття колективу і навіть працьовитість".

Крім цього, хорові співи покращують дихання і поставу. Вони також активізують вироблення гормону задоволення - ендорфіну, що, своєю чергою, полегшує встановлення товариських стосунків між членами хору.

Daily Mail нагадує, що інше дослідження британських вчених, проведене в Гемпширі й Дорсеті серед 58 працівників із зарплатнею від 15 до 65 тисяч фунтів стерлінгів на рік, показало, що майже третина працівників вважає навантаження на роботі надто важким, аби з ним впоратись самим. Саме через стрес, депресію або тривогу вони почувалися хворими і провели на лікарняному тривалі періоди часу.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС