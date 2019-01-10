Чи зроблять у Парижі метро безкоштовним - огляд ЗМІ

Копирайт изображения AFP/Getty Images

У четвер, 10 січня, західна преса пише про таке:

Чому мер Парижа передумала робити міський транспорт безкоштовним

Як зближується Німеччина та Франція і кому це не подобається

Навіщо Трампу "велика й гарна" стіна на кордоні з Мексикою

Безкоштовного метро не буде

Коли навесні 2018 року мер Парижа Анн Ідальго заявила, що проїзд у громадському транспорті в місті варто зробити безкоштовним, багато хто був шокований такою сміливою пропозицією. Минуло дев'ять місяців, і сама Ідальго змушена визнати, що безкоштовних автобусів, трамваїв, метро й електричок не буде.

Як пише французька Monde, три помічники, яких мер столиці попросила провести аналіз проекту, дійшли висновку, що повністю безкоштовний транспорт зрештою дорого коштуватиме містянам, а позитивний ефект для довкілля буде мінімальним.

Саме турботою про довкілля аргументувала свій проект Ідальго, коли вперше заговорила про нього. Вона стверджувала, що з безкоштовним транспортом жителі будуть швидше відмовлятися від автомобілів.

Натомість аналіз показав, що ціна громадського транспорту не є головним критерієм, за яким люди роблять вибір на користь пересування на авто. Парижани переважно обирають автомобіль через те, що ним можна швидше дістатись пункту призначення.

В такій ситуації безкоштовного транспорту недостатньо для того, щоб автомобілісти змінили свої звички. Проведені мерією тести показали, що трафік у місті знизився б лише на 2-5 відсотків, якби весь громадський транспорт став безкоштовним, пише видання.

При цьому ті, хто переважно пересувається пішки або на велосипеді, в разі появи безкоштовного транспорту можуть пересісти на автобуси та метро, що негативно відіб'ється на загальному стані їхнього здоров'я, а також перевантажить транспортну систему.

"А от щодо підсумкової ціни такого кроку сумнівів немає. Ті 3,3 мільярда євро, які щороку надходять від пасажирів, дозволяють покривати 27 відсотків вартості функціонування громадського транспорту. Якщо вони не платитимуть, хто зробить це за них: платники податків, приватні компанії чи автомобілісти, для яких на в'їзді в місто встановлять пункти сплати? Жодне з рішень не виглядає таким, яке легко впровадити", - пише Monde.

Хто боїться тісної дружби Берліна й Парижа

Копирайт изображения Reuters

Спільні франко-німецькі лікарні, місце для Берліна серед постійних членів Ради Безпеки ООН, а також єдина економічна, міжнародна й оборонна політика - все це може з'явитися, якщо втіляться в життя наміри Емманюеля Макрона й Ангели Меркель.

У січні лідери Франції та Німеччини підпишуть угоду, яка відкриває шлях до переговорів щодо тісного союзу між двома країнами. Як пише британська Times, Франція та Німеччина можуть створити єдиний дипломатичний фронт, говорити в унісон на засіданнях у Брюсселі, а також спільно діяти в миротворчих місіях.

"Текст документа містить відбиток бажання Макрона використати франко-німецький консенсус для перетворення ЄС у більш переконливого і важливого гравця на міжнародній арені", - пише газета.

Угода передбачає, що уряди в Берліні та Парижі проводитимуть регулярні консультації на всіх рівнях перед європейськими зустрічами, щоб узгодити позиції. Міністри з обох країн також регулярно братимуть участь у засіданнях уряду іншої країни.

Утім не всім подобаються ці ініціативи. Як пише Times, деякі члени ЄС побоюються, що ще тісніший союз двох найбільших економік блоку може призвести до створення "гіганта, що здатний розчавити під своїми колесами будь-яке інакомислення".

А в Брюсселі занепокоєння викликає бажання добитися статусу постійного члена Радбезу ООН для Німеччини. Деякі єврочиновники впевнені, що місце в Радбезі має отримати саме ЄС як організація.

Ефект стіни

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Про те, навіщо Дональду Трампу насправді потрібна "велика й гарна" стіна на кордоні з Мексикою, розмірковує Guardian.

Газета пише, що нині вже зрозуміло, що обіцянка про те, що стіну збудують коштом Мексики, не втілиться в життя. Крім того, вона не виконуватиме функції, які очікує від неї Трамп, тобто не захищатиме США від мігрантів, відзначає видання.

Але для глави Білого дому важливо те, що "вона має символічне значення". "Вона дозволяє йому представляти себе як вічного борця, який хоче добитися змін у протистоянні з елітами", - пише Guardian.

"Яким би чином не скінчилась ця історія, Трамп може відчувати, що стіна є корисною як ніколи", - відзначає газета. Президент США непокоїться через необхідність домовитись з Китаєм щодо торгових бар'єрів, а розслідування можливих зв'язків його виборчого штабу з Росією "насувається все ближче".

Не дивно, що в такій ситуації Трампу вигідно якомога більше говорити про кордон із Мексикою, зауважує Guardian. "Стіна не обов'язково має бути реально існуючою чи корисною. Єдине питання в тому, чи не випаровуються поступово її магічні якості", - додає видання.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.