Спецпрокурора США зацікавили українські політики на інаугурації Трампа - NYT

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У другу п'ятницю січня, західна преса пише про таке:

Чому українські політики, які відвідували інаугурацію Дональда Трампа, потрапили в поле зору американських прокурорів

Як вплине отримання томосу на шанси Петра Порошенка на президентських виборах

Як активне використання Twitter грає з Трампом злий жарт

Чи доречно обідати на робочому місці

Мюллера зацікавили українські політики

Копирайт изображения UNIAN Image caption Колишній депутат Андрій Артеменко, заявив, що його двічі допитували ФБР та Мюллер щодо поїздок у США

Українські політики, які їздили на інаугурацію Дональда Трампа в Вашингтоні два роки тому, потрапили до поля уваги спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в президентські вибори у США, пише американська New York Times.

За словами газети, йдеться про понад десяток українських діячів. Деякі з них відвідали не тільки інаугурацію, але й більш приватні події за участі новообраного американського президента. Запрошення на деякі з них коштували до 25 000 доларів за два квитки, додає видання.

"Розслідування ведуться на тлі дедалі більшої кількості повідомлень про те, що деякі з українців або їхніх партнерів, які приїжджали до Вашингтону на інаугурацію, просували ідею великих угод або "мирних планів" в інтересах Росії, в тому числі через скасування санкцій", - пояснює газета.

Такі угоди не тільки дозволили б новій американській адміністрації покращити стосунки з Росією, але й полегшили б життя деяким партнерам Трампа.

Зокрема тим, хто хоче робити бізнес у Росії та мають зв'язки з українцями, які відвідали інаугурацію, додає New York Times.

Один із таких відвідувачів - колишній депутат Андрій Артеменко.

Як нагадує видання, Артеменко відомий своїм "мирним планом", який багатьом видався проросійським. Він запевнив видання, що був лише на самій інаугурації та не відвідував "платних" заходів, хоча й обговорював свій мирний план із деякими членами Республіканської партії.

Також серед українських відвідувачів інаугурації видання називає українсько-російського бізнесмена Павла Фукса, який раніше працював з Трампом над планом збудувати башту Trump Tower у Москві.

Є у переліку й прізвища депутатів Сергія Ківалова, Віталія Хомутинніка та Борислава Берези. Останні двоє раніше заявляли, що у США спілкувалися з колегами щодо американсько-українських відносин, пише New York Times.

Томос та шанси Порошенка

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Чи покращить надання автокефалії новій Православній церкві Україні шанси президента Петра Порошенка на переобрання? Про це запитує британський тижневик Economist.

За словами видання, анексія Криму та дії Москви на Донбасі змусили українців, які "втратили землю, але не втратили своєї душі", замислитися над необхідністю вивести свою церкву з-під контролю патріарха Кирила.

І хоча в Росії церковний розрив викликав обурення, росіяни навряд чи підтримають нове вторгнення в Україну через релігійні розбіжності, прогнозує тижневик.

"Духовне протистояння не викликало особливого запалу з боку пересічних громадян Росії. Близько 60% заявили, що їх не турбує відділення української церкви. Навіть серед тих, хто називає себе віруючими, лише 43% висловили стурбованість", - розповідає видання.

На думку видання, Порошенко сподівається, що українці тепер матимуть більше підстав підтримати чинного президента на виборах.

"Дехто з тих, хто прийшов на службу 7 січня кажуть, що їхнє ставлення до президента покращилося завдяки автокефалії. Але це поки що не відбилося на рейтингах. Президент і досі відстає", - резюмує Economist.

Twitter грає злий жарт з Трампом

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Дональд Трамп дедалі частіше стає жертвою власного Twitter-акаунту, пише британська Independent.

За словами газети, архів його твітів став справжнім скарбом для журналістів, які намагаються знайти суперечності в риториці американського президента.

"Урок, який президент ніяк не може засвоїти, полягає у тому, що журналісти - та й будь-хто взагалі - можуть перевірити його заяви протягом кількох хвилин, а може й менше", - пояснює видання.

"Пан Трамп пишається тим, що замість традиційних брифінгів для преси спілкується з громадянами безпосередньо через Twitter. Але інформація, яку він залишає у цифровому світі, перетворюється на архів, в якому дуже легко робити пошук".

Черговим прикладом можуть стати його заяви про фінансування будівництва стіни на південному кордоні. Мовляв, він ніколи й не казав, що за проект заплатить Мексика.

"Тільки-но президент висловився про Мексику, як з'явилися скріншоти з сайту його кампанії (згідно з якими Мексика зробить "одноразову" виплату у розмірі "5-10 мільярдів доларів") та багатьох інших заяв", - констатує Independent.

Обіди на робочому місці: за та проти

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Чи можна обідати на робочому місці? Якщо так, то яку їжу краще обрати? З цим розбиралася британська Guardian. Думки експертів та робітників, опитаних газетою, розділилися.

Зокрема, засновник консалтингової компанії Happy Генрі Стюарт вважає, що обіди за робочим столом неприпустимі.

"Це безумство. Треба звільняти людей від безперервної роботи. Це погано і для них, і для організації. Всі дослідження доводять, що люди працюють ефективніше, коли беруть перерви", - цитує його видання.

На думку пана Стюарта, в його компанії обіди на робочому місці заборонені. Натомість його колеги разом обідають у кафе поряд з офісом, а інколи навіть разом ходять на морозиво у другій половині дня.

Як пише Guardian з посиланням на експертів, такі обіди покращують комунікацію у колективі та заохочують працівників спілкуватися з колегами, з якими по роботі вони навіть не перетинаються.

Інші експерти, втім, заявили газеті, що обідати за робочим столом нормально - аби тільки їжа не мала різкого запаху.

Деякі ж виступають категорично проти заборони на обіди на робочому місці, мовляв, це "перетворює людей на дітей і забирає в них право самим визначати, що робити", додає Guardian.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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