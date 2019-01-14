Піца у посилках: як канадці підтримують колег зі США під час шатдауна

Копирайт изображения Reuters

У понеділок, 14 січня, західна преса пише про таке:

Як канадські диспетчери вирішили допомогти колегам США під час найдовшого в історії шатдауна

Чому зустрічі Трампа з Путіним викликають підозри в опонентів президента США

Чи є зв'язок між "традиційною маскулінністю" та чоловічою самотністю

Що пропонує Макрон у листі до французького народу

Піца на знак підтримки

Копирайт изображения PWM ATCT/FACEBOOK Image caption 36 американських центрів стеження за авіарухом отримали піцу від канадців, і їхня кількість зростає

Британська Guardian розповідає історію про те, як минулого тижня канадські авіадиспетчери стали масово пригощати своїх американських колег піцою.

Акція почалася 10 січня, коли співробітники диспетчерського центру контролю за рухом в Едмонтоні зібрали гроші, щоб купити пирогів авіадиспетчерам на Алясці. Так вони вирішили підтримати американських колег, які через шатдаун (часткове припинення роботи урядових структур) не отримують платню.

Загалом близько 10 тисяч американських диспетчерів працюють без зарплати з грудня.

До кампанії швидко долучилися інші канадські диспетчери. Нині вже 36 американських центрів стеження за авіарухом отримали піцу від канадців, і їхня кількість зростає, цитує Guardian главу асоціації канадських авіадиспетчерів Пітера Даффі.

Станом на неділю американці отримали вже 300 піц, і багато хто написав у соцмережах, як сильно вони вдячні колегам. Наприклад, Марк Шихі з Нью-Гемпшира подякував "нашим братам з півночі, які надсилають любов і солідарність".

"Робота авіадиспетчера пов'язана з серйозним стресом. Як кажуть, ти маєш бути у 100% випадків правим, 100% часу. Люди не мають їхати на роботу з додатковим стресом через те, що потрібно якось сплачувати кредит, а на додачу ще й непокоїтись через витрати на їжу", - цитує Guardian Пітера Даффі.

Канадські й американські диспетчери співпрацюють щодня, адже вони відповідають за безпеку руху в небі над Північною Америкою.

Незручні питання про стосунки Трампа з Путіним

Копирайт изображения Getty Images Image caption ЗМІ повідомили, що Трамп забрав в перекладача нотатки, зроблені під час зустрічі з Путіним у 2017 році. На зустрічі говорили про Україну, Сирію та кібербезпеку

New York Times пише, що спроби Дональда Трампа приховати деталі розмов з Володимиром Путіним можуть поглибити його протистояння з Конгресом.

"У неділю демократи у Конгресі заявили, що кроки, які Трамп зробив, щоб зберегти розмови у секреті, порушують незручні питання про стосунки двох чоловіків і про те, чому американський президент повторював деякі меседжі Путіна", - пише видання.

Газета зауважує, що Трамп "зайшов настільки далеко, що забрав нотатки перекладача", який працював із ним під час приватної зустрічі з Путіним у Гамбурзі у 2017 році. За словами колишнього посадовця, перекладач сказав співробітникам адміністрації, що президент узяв записи і дав вказівку не обговорювати зустріч ні з ким.

Як пише видання, опоненти Трампа вбачають у його діях доказ того, що він нібито співпрацює з Росією, і тут не може бути "невинних пояснень". Однак соратники глави держави стверджують, що його дії вчергове доводять, що йому доводиться йти на все, щоб не допустити витоків інформації.

"Без детальних офіційних записів про розмови Трампа високопоставлені члени адміністрації змушені покладатися на звіти розвідки про те, що росіяни говорили один одному після зустрічі. Інформація, яку посадовці могли отримати від розвідки, має певні межі, зауважують нинішні і колишні чиновники. До того ж росіяни навряд чи можуть вважатися надійними розповідачами, навіть коли говорять між собою", - пише New York Times.

"Традиційна маскулінність" і самотність чоловіків

Копирайт изображения Getty Images

Washington Post пише про те, як гонитва чоловіків за "традиційною маскулінністю" іноді призводить до депресій і самотності.

Колумніст видання Моніка Хессе згадує, як її дідусь кожного дня прокидався вдосвіта, ніколи ні на що не жалівся, а перед смертю відмовився приймати медпрепарати. Вона пояснює, що згадала про нього, коли минулого тижня прочитала рекомендації Американської психологічної асоціації, які мають на меті допомогти психологам працювати з чоловіками і хлопчиками.

Над рекомендаціями працювали 13 років, і це перший подібний документ, який стосується саме чоловіків, відзначає автор. Раніше асоціація публікувала рекомендації щодо дівчат і жінок, літніх людей, етнічних менших, ЛГБТ-спільноти тощо.

"Чоловіків завжди сприймали як базову одиницю, яка не потребує індивідуального дослідження", - пише Хессе і додає, що психологи хочуть це змінити.

Автор згадує, що ймовірність самогубства серед чоловіків у три з половиною рази вища, ніж серед жінок. У школі хлопців жорсткіше карають, ніж дівчат, пише вона. Крім того, у США саме чоловіки у 77% випадків стають жертвами вбивств (при цьому вони скоюють 90% таких злочинів).

Одна з проблем, з якими пов'язують цю статистику, - те, що називають "традиційною маскулінністю". Вона передбачає вміння терпляче і мовчки переносити страждання, тяжіння до домінування, а також агресію і дух суперництва.

За словами Рональда Леванта, який був главою асоціації, коли починалась робота над рекомендаціями, що більше чоловіки намагаються дотримуватись правил маскулінності, то більша ймовірність того, що в них буде депресія, відчуття самотності й неповага до інших.

Лист президента народу

Копирайт изображения Getty Images

Французька Libération пише про листа, який президент Емманюель Макрон написав французам і опублікував 13 січня.

У ньому глава держави окреслює понад 30 питань, які варто обговорити під час майбутніх великих національних дебатів. Ідея про дебати виникла після початку щотижневих протестів жовтих жилетів, у яких беруть участь тисячі громадян.

"Загалом президент ставить своїм "дорогим співвітчизникам" понад три десятки запитань, іноді навіть пропонуючи відповіді на них. Наприклад, коли йдеться про можливість голосування у парламенті щодо щорічних квот для іммігрантів", - пише Liberation.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Французький уряд пішов на поступки щодо цін на пальне. Що цьому передувало?

Газета припускає, що влада намагається за допомогою листа і дебатів "заспокоїти жовті жилети" і "дати можливість їхньому гніву вилитись деінде, а не на вулицях".

У парламентській більшості дехто драматизує ситуацію і стверджує, що Макрон нині розігрує "свою останню карту", пише видання. Газета додає, що інших карт у президента, можливо, справді не залишилось.

"У разі провалу йому не залишиться нічого, крім розпуску Національної Асамблеї (Нижня палата парламенту. - Ред.)", - пише видання.

На думку Libération, оскільки перевибори можуть відкрити шлях до законодавчого органу популістам і створити ситуацію, схожу на італійську, майбутні дебати є "історичними", а їхнє значення і наслідки впливатимуть не тільки на Францію.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC.

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.