Сурогатні матері з України, вплив марихуани на мозок, новий протизаплідний засіб і ставки на стать королівської дитини - в огляді британських видань від 15 січня:

Британські діти українок

Чи корисний "косячок"?

Пластир від турбот

То кого ж народить Меган Маркл?

Не найманка, а помічниця

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Після того, як Таїланд, Непал та Індія заборонили послуги сурогатного материнства для іноземців, багато британських пар звернули свою увагу на Україну, де ця процедура є легальною, пише The Daily Mail.

Як зауважується, особливим попитом ця країна користується серед жінок середнього віку, оскільки, згідно з інструкціями британського уряду, лікарям не рекомендується призначати процедуру ЕКО жінкам старшим за 40 років в рамках національної системи охорони здоров'я.

"В Україні немає обмежень за віком", - розповідає Анастасія Александрова, яка керує відділом по роботі з англомовними клієнтами компанії BioTexCom, яка надає послуги з пошуку сурогатних матерів в Україні.

Як розповідає 30-річна українка Наталія, яка сама виховує малого сина і наразі виношує дитину для британської пари, протягом вагітності, від запліднення до народження, їй заплатять 14 тисяч євро. Окремо будуть оплачені витрати на харчування та одяг для вагітних на суму 2 тисячі євро, а також компенсована вартість догляду за дитиною.

"Зробити це мене підштовхнули думки про мого сина і його майбутнє, - каже вона, але додає, що не вважає себе найманкою. - Це не послуга чи робота, я вважаю це допомогою".

Забагато сірої речовини?

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Навіть одноразове паління марихуани в підлітковому віці може призвести до зміни структури мозку, пише The Telegraph з посиланням на результати нового дослідження Університету Вермонту.

"Вчені з'ясували, що споживання наркотику лише один чи два рази до 14-річного віку викликало збільшення сірої речовини в тих ділянках мозку, які відповідають за емоції та пам'ять", - пише видання.

Хоча може здаватися, що чим більше клітин мозку, тим краще, насправді підлітковий мозок на цій стадії розвитку і підготовки до дорослого життя повинен видаляти зайві клітини і обрізати небажані нейронні зв'язки з тим, аби зміцнити важливі, пояснює газета.

Як йдеться в дослідженні, більший обсяг мозку також відповідає гіршій IQ показникам на тестах.

"Більшість людей вважає, що одна чи дві цигарки з травою не матимуть жодного впливу на їхній мозок. Втім, існує вірогідність, що вони насправді перервали процес такої "обрізки"", - зауважує професор Г'ю Гараван.

Перевірено на мишах

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Новий науковий винахід - одноразовий пластир з мікроголками - може "за секунди" забезпечити контрацептивний ефект на півроку, повідомляє The Sun.

Після прикріплення пластиру мікроголки ламаються і потрапляють під шкіру жінки. Малесенькі голки зроблені з того ж шовного матеріалу, який розкладається природним шляхом, який використовують хірурги. Протягом місяців голочки виділятимуть контрацептивний препарат у кров.

Сама процедура не викликає болю і не потребує допомоги лікаря, пояснює видання. Тому пластир може стати більш популярним засобом довготривалої контрацепції, аніж спіраль або імплант, встановлення яких вимагає участі лікаря.

Втім, проект наразі знаходиться на ранній стадії розробки в Технологічному інституті міста Атланта, штат Джорджія. Досі пластир перевірявся лише на мишах.

Потенційно, як стверджують вчені, пластир може бути особливо зручним для жінок в країнах, що розвиваються, де доступ до медичних заходів може бути обмеженим.

Він чи вона? Відповідь однозначна

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Велику Британію, схоже, захлеснула чергова хвиля шаленої уваги суспільства до королівської родини, яка пов'язана з очікуванням першої дитини принца Гаррі і герцогині Сассекської Меган.

Як повідомляє Mirror, букмекерські контори традиційно приймали ставки на стать дитини, появу якої чекають навесні, а також її ім'я.

Втім, прийом ставок було припинено через занадто однобокий тренд. Якщо вірити "вихору ставок", азартні британці переконані, що Меган Маркл повинна народити дівчинку.

До того ж, більшість з них вважає, що дитина буде названа на честь загиблої принцеси Діани, матері Гаррі. На це ставлять 8 до 1.

Аналізуючи найсвіжіші фото Меган, британські таблоїди дійшли висновку, що вона на третьому триместрі вагітності, а тому пологи можуть відбутися раніше, ніж попередньо очікувалося.

За повідомленням таблоїдів, це може статися у квітні.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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