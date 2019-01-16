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16 січня західна преса пише про таке:

Працівники ООН потерпають від сексуальних домагань

Чому китайським школярам сканують мозок

Скільки виразів може передавати обличчя

Як Меган Маркл змінила принца Гаррі

"Довга дорога"

Guardian пише про те, що кожен третій співробітник ООН скаржиться на сексуальні домагання.

За результатами онлайн-дослідження, 21,7% опитаних повідомили про те, що ставали жертвами історій чи жартів про секс, 14,2% чули образливі зауваження стосовно зовнішнього вигляду чи тіла, а 13% намагались залучити до розмов про секс.

Крім того, 10% опитаних поскаржились на те, що "до них торкались у спосіб, який змушував їх почуватись некомфортно".

Понад половина всіх випадків відбувалась в офісі, переважно такі "напади" ініціювалися чоловіками.

За словами генсека ООН Антоніу Гутерреша, доповідь містить важливу статистику щодо того, що необхідно змінити "аби зробити робоче середовище вільним від сексуальних домагань".

"Як організація, заснована на рівності, гідності та правах людини, ми мусимо показувати приклад та встановлювати стандарт", - додав пан Гутерреш.

Водночас він висловив занепокоєння тим, що в опитуванні взяли участь лише 17% персоналу ООН та різних агентств.

"Це каже мені про дві речі: по-перше, перед нами ще довга дорога до часів, коли ми зможемо повністю та відкрито обговорювати сексуальні домагання. По-друге, можливо, в нас існує відчуття недовіри, бездіяльності та нестачі відповідальності", - цитує генсека ООН Guardian.

Вчительський контроль

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Independent пише про те, що в китайських школах сканують мозок учнів аби визначити рівень концентрації. Вироблені американською фірмою спеціальні "обідки" вже протестували на тисячах школярів у Китаї.

Пристрої використовують електроенцефалографічні сенсори, які вимірюють активність мозку під час виконання завдань носієм. Під час тестів вчителі отримували інформацію на спеціальні програми. Крім того, різні кольори на датчиках допомагають викладачам зрозуміти, наскільки уважно їх слухають.

За словами виробників, пристрої "допоможуть вчителям визначити учнів, якім потрібно більше допомоги".

Втім, експерти скептично поставились до інноваційного виробу.

"Нейробіологи поставили під сумнів ефективність пристроїв, а сама технологія викликала занепокоєність через можливе порушення приватності", - пише Independent.

Що розповідає обличчя

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Daily Mail пише про те, що 17 різних виразів обличчя можуть передавати почуття щастя. Вчені університету Огайо, які проводили дослідження, також встановили, що кількість універсальних для всіх культур виразів становить 35, а в цілому обличчя може створювати 16384 виявів настрою.

Вчені стверджують, що передача позитивних емоцій дається нам набагато легше, оскільки "лише три вирази обличчя вдало передають страх, чотири виказують здивування, а п'ять - сум та злість".

"Щастя відіграє роль з'єднувальної ланки та виявляється у складності різноманітних виразів обличчя. Відраза означає лише одне - відразу", - каже професор Алех Мартінес.

Дослідники склали список з 821 слова, які означають емоції, та перевели їх на кілька мов, включно з іспанською, мандаринський діалект китайської, фарсі та російську. Ці слова ввели в пошукові системи та зібрали понад 7 млн фото виразів обличчя онлайн, за допомогою яких і дійшли висновку про загальну кількість виявів емоцій на обличчі.

Водночас, зазначає Daily Mail, вчені "були шоковані" тим, що лише 35 емоцій можуть бути зрозумілими в усьому світі.

Трансформація Гаррі

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Меган Маркл змінила звички принца Гаррі, який кинув їсти бургери та зловживати алкоголем та почав займатися йогою та медитацією, пише Sun.

Видання зазначає, що принц "виглядає стрункішим, а його очі сяють яскравіше" під час останніх появ на публіці.

"Інсайдери з королівської родини вважають, що ці зміни пов'язані з тим, що він зайнявся йогою, медитацією та збільшив кількість фізичних навантажень", - пише видання.

Sun цитує одного з друзів Гаррі, який каже, що Меган "показала йому інший спосіб життя, і він став його великим прихильником".

"Він добре їсть, не отруює тіло, тренується, трохи практикує йогу та став набагато щасливішим", - додає друг.

Навіть більше, веде далі видання, готуючись до народження первістка подружжя змінило свої харчові звички, через що принц зараз "їсть менше м'яса та більше фруктів і овочів".

Крім того, пише Sun, герцогиня переконала чоловіка кинути палити та замінити алкоголь негазованою мінеральною водою.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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