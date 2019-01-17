Меган, Кейт та їхній "конфлікт" - огляд ЗМІ

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17 січня західна преса висвітлює наступні теми:

Що британські ЗМІ пишуть про чутки щодо конфлікту між Меган Маркл та Кейт Міддлтон

Чому Дональд Трамп лукавить, коли каже про свою "жорстку" політику щодо Росії

Чому не треба вважати невдахами неодружених молодих британців

Який раціон дозволить зберегти ресурси планети та власне здоров'я

Меган, Кейт та уроки минулого

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Чутки про конфлікт між Кейт Міддлтон та Меган Маркл змусили британців пригадати події 30-річної давнини, пише газета Independent. Саме тоді країна востаннє мала "справжніх принцес" - Діану та Сару Фергюсон, дружину принца Ендрю.

За словами газети, британці і тоді любили обсмоктувати повідомлення про те, що принцеси начебто не знаходять спільної мови.

Видання пояснює таку зацікавленість тим, що публіці у Британії не потрібні принцеси у класичному розумінні слова - особливо коли казкова атмосфера королівських весіль лишається позаду. Вони люблять, щоб принцеси були з характером, а тому поява чуток про конфлікти - лише питання часу, особливо коли до роботи включаються таблоїди, як це сталося у 80-х та 90-х роках.

Але, як наголошує видання, часи змінилися.

"Якщо Діана та Фергі були першим королівським поколінням, які попали під приціл голодних до сенсації таблоїдів, то їхні послідовниці Кейт та Меган, скоріше за все, винесли уроки з того часу", - вважає газета.

За словами авторів, королівська родина стала більше контактувати з пресою, що зокрема дозволило і швидко покладати край чуткам та неприйнятній поведінці кореспондентів. Та й самі Кейт та Меган виросли в епоху соцмереж, тож добре підготовлені до постійної уваги.

Зіграло роль і розслідування щодо таблоїда News of the World, після якого преса почала з більшою обережністю та повагою ставитися до новин про королівську родину, додає Independent.

Чи справді Трамп "жорсткий" щодо Росії?

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Чому він захищає вторгнення Радянського союзу в Афганістан? Чому він висловлює побоювання, що Чорногорія може розпочати Третю світову війну? Це все заяви Путіна. Чому президент США їх повторює?" - запитує екс-посол США в Росії Майкл Макфол

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що його політика щодо Росії "жорсткіша", ніж у Барака Обами та інших американських президентів. Але чи насправді це так? Колишній посол США у Росії Майкл Макфол з такою думкою не погоджується.

У статті для Washington Post він зазначає, що жорсткою можна назвати політику адміністрації Трампа, яку сам господар Білого дому, вочевидь, не підтримує.

"У листопаді 2018 року Путін захопив 24 українських моряків у міжнародних водах. Адміністрація Трампа справедливо засудила цей злочин. Але сам Трамп сказав дуже мало: "Це не добре. Нам це зовсім не подобається. Хай там як, нам це не подобається". Як би там не було? Наче українці також винні у цьому злочині? Президент і досі не зробив публічних дій, щоб посприяти звільненню моряків", - наголошує автор.

Макфол наводить та інші приклади сумнівної політики американського президента. Він називає чутки про бажання Трампа вийти зі складу НАТО справжнім "подарунком" для Кремля та зазначає, що рішення про виведення американських військ із Сирії - саме те, що потрібно Росії та Ірану. І хоча Трамп і підписав акт про введення санкцій, він "чітко висловив свою зневагу до цього закону".

"Трамп стає на бік Путіна навіть у питаннях, що не мають особливого значення для національних інтересів США. Чому він захищає вторгнення Радянського союзу в Афганістан? Чому він висловлює побоювання, що Чорногорія може розпочати Третю світову війну? Це все заяви Путіна. Чому президент США їх повторює?" - запитує Макфол.

Бути самотнім нормально?

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Більш як половина британців віком від 25 до 44 років не мають партнера, але у суспільстві і досі ставляться до неодружених молодих людей як до невдах.

Про це у Daily Mail пише Кетрін Грей, автор книги про те, як бути щасливим навіть без пари.

За її словами, дослідження показали, що типовий британський мілленіал до весілля живе один протягом 15 років, і нерідко це свідомий вибір. До того ж, половина молодих британців може так і ніколи не знайти постійного супутника життя, кажуть вчені.

Втім, попри цю статистику, у британських батьків "самотність" їхніх дітей викликає серйозне занепокоєння, пише Грей. Можливо тому, що самі ці батьки зростали в епоху, коли одружуватися вважалося необхідним і з соціальних, і з економічних міркувань.

"Наші батьки навчили нас боятися холостяцького життя. Нам вбили в голову, що щастя неможливе без партнера, що треба боятися самотності", - пояснює Грей.

Але іронія полягає в тому, що хоча представники покоління "бебі-бумерів" рано одружувалися, вони також часто розлучалися. Як результат - діти, які зростали у неповних сім'ях, з обережністю ставляться до вибору партнера, каже автор.

"Я не кажу, що шлюб - це показуха, та не стверджую, що холостяцьке життя краще. Але воно точно не гірше. До нинішньої молоді ставляться як до Пітерів Пенів, перерослих підлітків або дорослих, що ніяк не подорослішають. Але, можливо, вони зробили правильний вибір", - зазначає 38-річна Грей, яка каже, що кілька років без пари були найщасливішими у її житті.

Розумна дієта чи фанатизм?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пропозиції британських експертів суттєво скоротити споживання м'яса та прибирати "нездорову їжу" з полиць викликали критику

Один стейк на місяць та один шматок бекону на чотири дні. Так виглядають рекомендації британських експертів, які закликають суттєво скоротити споживання м'яса.

За інформацією газети Daily Telegraph, автори ініціативи запевняють, що це єдиний план харчування, який дозволить зберегти ресурси планети, особливо зважаючи на те, що населення Землі може досягти позначки у 10 мільярдів вже у 2050 році.

"Доповідь також пропонує обмежити вживання молочних продуктів до 250 г на день, тобто приблизно до однієї склянки молока, риби до трьох з половиною маленьких шматочків на тиждень та яєць до трьох кожні чотири дні", - додає видання.

Також дослідники пропонують запроваджувати окремі податки на "нездорову" їжу, а краще взагалі прибрати її з полиць магазинів. За їхніми словами, на зміну рафінованим продуктам та їжі тваринного походження мають прийти овочі, фрукти та горіхи.

Щоправда, у дієти вже знайшлося чимало критиків, які зокрема занепокоєні можливою нестачею білків у такому раціоні. До того ж, кілька членів комісії зізналися, що і самі не слідують цим рекомендаціям.

"Їхнє бажання змусити людей їсти одну десяту сосиски на день не викликає сумніву, що ми маємо справу з фанатиками. Вони не приховують бажання вводити додаткові податки та заборони, щоб привести світ до майже веганського режиму харчування", - цитує Daily Telegraph Крістофера Сноудона з Інституту економічних досліджень.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC