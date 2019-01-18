Чи може бути Трамп агентом Кремля? - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 18 січня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Чи дійсно президент США працює на "країну-противника"?

"Теплий прийом" Путіна у Сербії як "тривожний дзвіночок" для Заходу

Чи є шанси виграти конкуренцію за робочі місця зі штучним інтелектом?

"Супер-їжа", що допомагає організму боротися зі старінням шкіри

Чи може бути Трамп агентом Кремля?

Дональд Трамп поводиться так, ніби чимось зобов'язаний Володимиру Путіну, пише оглядач Financial Times Едвард Люс.

У своїй статті під заголовком "Неприємна правда про обійми Трампа і російського ведмедя" журналіст ставить запитання: "Чи проголосували б сенатори-республіканці за відміну санкцій проти компаній російського олігарха Олега Дерипаски, якби президентом США був хтось інший?".

Його відповідь - ні. Проте сенатори підтримали скасування економічних обмежень і відтепер він знову зможе вести бізнес з американцями, пише пан Люс.

"Для чого дозволяти, щоб все зійшло йому з рук так просто? Банальне пояснення полягає в тому, що більшість республіканців бояться Трампа", - припускає оглядач видання.

Підозрюючи президента США в тому, що він може бути агентом Кремля, ризикуєш зажити слави прихильника конспірологічних теорій, додає автор. Та недарма ж американські спецслужби ведуть розслідування щодо ймовірних зв'язків між ним та російською владою, пише журналіст.

У приватних розмовах між посадовцями американських спецслужб це серйозний предмет для обговорення. І він ставить американців перед дилемою: чи це "фейкові новини" і ЦРУ та ФБР порушили обітницю американському народу та обслуговують інтереси однієї партії, чи президент США дійсно працює на "країну-противника", підсумовує оглядач Financial Times.

"Теплий прийом" Путіна на Балканах

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Теплий прийом Володимира Путіна у Сербії має стати "тривожним дзвіночком" для Заходу, пише Times у редакційній статті присвяченій візиту російського президента до Белграду напередодні.

Балкани й досі залишаються "пороховою діжкою" Європи з невирішеними питаннями, а візит пана Путіна нагадує про те, що регіон вкотре перетворюється на стратегічний центр уваги, за вплив над яким змагаються провідні сили, зазначає видання.

З одного боку, теплий прийом пана Путіна відображає глибокі культурні і релігійні зв'язки між країнами, а з іншого, вдячність Белграда за те, що Росія відмовилася визнавати незалежність Косово.

Та напруга між Косово та Сербією і досі не спала, а візит Путіна співпав з важливим етапом в її врегулюванні - президенти обох країн перебувають у переговорах щодо можливого обміну територіями як варіантом виходу з кризи.

"Ця угода може стати в нагоді пану Путіну, який сприйматиме будь-який обмін територіями Косово як корисний прецедент для вирішення конфлікту в Україні", - пише Times.

Проблема полягає в тому, що Європа має недостатній вплив у регіоні, і може здатися балканським лідерам не таким надійним партнером, як Володимир Путін, підсумовує видання.

Soft skills та штучний інтелект

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Хочете зберегти своє робоче місце і витримати конкуренцію зі штучним інтелектом (ШІ)? Робіть ставку на так звані гнучкі навички або "soft skills", радить оглядач Times Ед Конвей.

Автор передбачає, що у недалекому майбутньому роботи виконуватимуть більшу частину задач, якими сьогодні займається людина, та не ті, що потребують емпатії та вміння оцінювати ситуацію і робити відповідні висновки.

"ШІ робить величезні кроки та мають пройти десятиліття, перш ніж комп'ютер зможе розуміти розмови між людьми, оцінювати манеру поведінки та емоційний стан співрозмовників, та що найбільш важливо, визначати як вони могли б її покращити", - пише автор.

Роботи бездоганно освоюють виконання завдань, що повторюються, у той час як прийняття рішень, над якими люди навіть не замислюються, для них досить складно. Причина - у відсутності чітко визначених алгоритмів та правил.

Та парадокс полягає в тому, що сучасна система освіти побудована таким чином, що найбільша увага приділяється саме технічним навичкам. А це професії, які під найбільшою загрозою заміщення ШІ, підсумовує автор.

Бебі-броколі проти старіння

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Про новий супер-фуд, який наділений здатністю омолоджувати шкіру та додавати їй здорового блиску, повідомляє Daily Mail.

Таблоїд посилається на дослідження американських науковців з Національного центру біотехнологій та метаболізму, які відкрили нові властивості бебі-броколі. За словами дослідників, цей продукт містить велику кількість антиоксидантів та мінералів, які здатні "робити дива" з тілом людини.

По-перше, бебі-броколі багатий на вітамін С, що допомагає організму боротися зі старінням шкіри.

По-друге, завдяки цинку та міді, що містяться у цьому овочі, колір шкіри набуває здорового відтінку.

По-третє, бета-каротин, допомагає тримати м'язи очного яблука в тонусі, що попереджає захворювання.

І насамкінець, клітковина у бебі-броколі виводить токсини з організму, кажуть дослідники.

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