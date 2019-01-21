Що не так з днем 21 січня - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images

У понеділок західні ЗМІ пишуть про таке:

Що не так з 21 січня і чому його вважають найсумнішим днем року

Як Захід може попередити нову агресію Росії в Україні

Чому Трамп так і не дав жорсткої відповіді на захоплення українських моряків

Особиста трагедія принца Філіпа

Чому нам так сумно 21 січня?

Відчуваєте себе нещасними у цей сірий день? Не дивно, адже сьогодні "сумний понеділок", який у Британії вважається найдепресивнішим днем року, розповідає Daily Mail.

Чому ж третій понеділок січня отримав таку сумну славу? Причин декілька: радість від різдвяних свят залишилася у минулому, погода холодна і похмура, а літа чекати ще довго. До того ж саме в цей час британцям доводиться віддавати борги по кредитним карткам після новорічного шопінгу.

Одне з досліджень навіть показало, що 26% жителів країни називають січень місяцем, коли вони найчастіше почуваються самотніми, додає видання.

А 87% заявляють, що зимова погода суттєво впливає на їхній настрій. Найбільше від січневої мряки страждають жителі півночі Англії, зокрема таких міст, як Манчестер та Лідс.

Втім, наголошує Daily Mail, немає жодних наукових досліджень, які б підтвердили, що 21 січня - і справді найсумніший день року.

Дехто навіть знайшов спосіб заробити грошей з цього явища.

Наприклад, одна з британських туристичних компаній використала "сумний понеділок" у своїй рекламній кампанії, щоб заохотити британців частіше подорожувати взимку до більш теплих країн.

Нові території та вибори як мета Росії

Копирайт изображения Getty Images

Млява реакція Заходу на напад на українські кораблі біля Керченської протоки може спонукати Володимира Путіна спробувати захопити ще більше українських земель або вплинути на результат президентських виборів. Про це у Foreign Policy пише колишній радник президента США з питань нацбезпеки Стівен Хедлі.

"За два місяці, що минули з дня нападу Росії на українські кораблі, не було майже жодної міжнародної реакції. Тож Росія може повірити, що майбутні напади на українські води або територію не викличуть особливого спротиву. Саме так Москва думала перед вторгненням у Грузію у 2008 році, а також у 2014, коли перейшла від анексії Криму до нападу на Донбас", - пояснює експерт.

Але, на думку Хедлі, такий сценарій можна зупинити, якщо вдатися до "розсудливих кроків" у дипломатичній, економічній та військовій сферах.

Зокрема, США та ЄС мусять запровадити нові санкції проти Росії щодо її дій у Азовському морі та переконати Німеччину відтермінувати введення в експлуатацію "Північного потоку-2", вважає автор.

Окрім того, варто було б направити міжнародних спостерігачів на українські судна, що проходитимуть через Керченську протоку, а також розгорнути міжнародну цивільну місію поблизу Миколаєва, Мелітополя та Бердянська.

Щодо Донбасу, то кращим виходом була би політична угода, яка б поважала легітимні інтереси Росії, але повернула би регіон під контроль Києва.

"Таке вирішення конфлікту на Донбасі залишить питання Криму без відповіді. Але це буде перший крок до приведення відносин Росії з США та ЄС до більш керованого формату: співпраця з Росією там, де це можливо, та захист принципів у ситуаціях, де з Росією є розбіжності. Але працювати з цими розбіжностями треба так, щоб вони не проводили до конфронтації або конфлікту", - закликає Хедлі.

"Дихотомія" Трампа та його адміністрації

Копирайт изображения Getty Images

Минуло вже майже два місяці відтоді, як Росія захопила українських моряків біля Керченської протоки, але Дональд Трамп так і не вдався до серйозних заходів у відповідь, констатує New York Times.

Як пише газета, відсутність реакції лише дала Росії ще один привід говорити про те, що Україна може припинити існування як незалежна країна. Про це у нещодавньому інтерв'ю заявляв голова Радбезу Росії Микола Патрушев.

Втім сам президент США зазначив, що веде жорсткішу політику щодо Росії, ніж його попередники. Він частково має рацію, пише New York Times, адже його адміністрація за останні роки впровадила чимало болючих для Москви ініціатив: серед них і санкції, і висилка дипломатів, і військова підтримка для східної Європи, зокрема й для України.

"Але принаймні в деяких з цих випадків пан Трамп погодився на такі дії або неохоче, або під тиском з боку радників та Конгресу. Він залишав відкриту критику дій Росії підлеглим, а сам висловлював захоплення паном Путіним та бажання бути його другом", - наголошує газета.

Як результат, заяви Трампа та дії його адміністрації суттєво відрізняються. Поки Білий Дім впроваджує санкції та розмірковує над іншими жорсткими діями, президент "повторює тези Кремля" своїми заявами про недоліки НАТО та підтримкою вторгнення СРСР в Афганістан, зазначає видання.

"Я бачу в цьому дихотомію. Не знаю, як це можна вирішити", - цитує New York Times колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера.

Принц Філіп та любов до швидкості

Копирайт изображения Getty Images

Після аварії, в яку потрапив минулого тижня чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп, заклики не пускати 97-річного герцога Единбурзького за кермо лунають дедалі гучніше.

Але для самого принца вимушена відмова від керування авто може стати справжньою трагедією, попереджає у статті для Daily Telegraph письменник та журналіст Джайлз Брандет, який і сам колись сидів у пасажирському кріслі поряд з принцом Філіпом.

За його словами, герцог Единбурзький завжди любив швидкість - достатньо лише згадати його дитячу мрію стати пілотом. Але справа навіть не в цьому.

"Коли ми старіємо, наш світ зменшується. Для багатьох літніх людей машина є останньою ознакою незалежності", - зазначає Брандет.

"Після того, як він відмовився від виконання королівських обов'язків у 2017 році, його світ стає все меншим, і за цим непросто спостерігати людині, яка провела за кермом 80 років і звикла жити швидко".

Як пригадує Брандет, принц Філіп полюбляє бути за кермом та відчувати себе при владі. І хоча у червні йому виповниться вже 98 років, він і досі живе активним життям: багато читає, відвідує друзів та навіть розводить трюфелі на одній із королівських ферм.

Втім сам герцог каже, що вже "розпадається на частини", каже автор матеріалу.

"Якщо ця аварія означає, що він не зможе більше сам возити людей, це розчарує його ще більше. Але принаймні він поки що може керувати каретою. Здається, для цього посвідчення не потрібне", - резюмує Брандет.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.