Як займатись спортом, аби дожити до 90 років - огляд ЗМІ

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У вівторок західні ЗМІ пишуть про таке:

Скільки тренуватись, аби дожити до 90 років

Нинішнє глобальне потепління вже не перше

Як використати державну службу для подальшої кар'єри

Новини з меж Сонячної системи

Як дожити до старості

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Фізична активність сприяє довголіттю. Однак, як пише британський таблоїд Daily Mail, активність має бути різною для чоловіків і жінок.

Для чоловіків справджується принцип "що більше, то краще". Для жінок фізичні вправи не повинні тривати довше години на день. Інакше замість користі буде шкода.

"Дослідники не до кінця з'ясували, чому фізичне навантаження по-різному впливає на людей залежно від статі. Можливо, тут впливають гормони, народження дітей, гени чи спосіб життя", - пише газета.

Видання дає поради, як дожити до 90-літнього віку.

Для чоловіків півгодини та більше фізичних вправ на день збільшують шанси дожити до 90 років на 34%. Якщо займатися фізкультурою понад півтори години на день, то шанси зростають до 39%.

А от для жінок заняття довше години жодної статистичної користі не приносить.

Однак фахівці застерігають від погоні за нормативами із фізичних навантажень для людей похилого віку.

Кожен повинен навантажувати себе стільки, скільки йому комфортно.

"Замість того, щоб займатися вправами стільки, скільки їм під силу, багато пенсіонерів опускають руки й просто повертаються назад на диван", - пише Daily Mail.

Не перше глобальне потепління

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Глобальне потепління вже траплялося на нашій планеті. За оцінками дослідників геологічної історії, потепління сталося 56 мільйонів років тому, пише польська Rzeczpospolita.

Науковці намагаються зрозуміти, чому тодішнє потепління тривало дуже довго та проводять паралелі із потеплінням сучасним.

"У той час температура на планеті зросла в середньому на 4,5-7,2 градуса Цельсія, що призвело до радикальної зміни умов на Землі. Звичайним явищем стали потужні грози та повені", - пише газета.

Велика кількість опадів призвела тоді до зростання ерозії гірських порід, що у свою чергу спричинило вивільнення великої кількості вугілля та СО2.

Якщо спробувати перенести тодішні умови на сучасні реалії, то вчені сумніваються, що людство зможе якось зарадити потеплінню, причиною якого є, між іншим, зростання кількості СО2 в атмосфері.

"Науковці звертають увагу на те, що навіть якщо ми зменшимо викиди вуглекислого газу в атмосферу, то це не означає, що його справді стане менше через ерозію порід, яка вже відбувалася на Землі у давній історичний період", - робить висновок газета.

Неправильне обертання

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Тим часом далеко від Землі, на самих межах Сонячної системи, відбуваються дивні речі.

"На краю нашої Сонячної системи деякі об'єкти обертаються абсолютно не так, як можна було б очікувати. Це свідчить про те, що там відбувається щось абсолютно несподіване і це суперечить нашим уявленням про космос", - пише британська Independent.

Раніше вважалося, що причиною цих відхилень може бути дев'ята планета. Однак оскільки її ще досі ніхто не зміг побачити, то астрономи запропонували інше пояснення.

"Нове дослідження запропонувало несподіване пояснення феномену. А саме, існування диску, що складається із маленьких часточок криги, які усі разом формують об'єкт у десять разів масивніший за планету Земля", - пише газета.

Нова теорія дуже зручна, бо одразу пояснює відхилення від орбіт небесних тіл, а також відсутність видимої причини цього відхилення.

"Річ у тому, що коли ви дивитеся на диск зсередини Сонячної системи, його майже неможливо одразу побачити цілим", - говорить співавтор нової теорії Антранік Сефілян, який займається прикладною математикою та теоретичною фізикою у Кембриджському університеті.

А пам'ятка й не справжня

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кола кам'яних брил зустрічаються у багатьох місцях Британії та Ірландії

Минулого листопада археологи виявили у Шотландії коло з окремих кам'яних брил, яке тисячоліття тому використовували у давніх релігійних ритуалах. Несподівана знахідка пожвавила професійне середовище, а фахівці з Історичного товариства Шотландії оцінили вік знахідки у приблизно 4 500 років.

"Знахідка здобула офіційне визнання, про неї заговорили по всьому світу і додали до бази даних прадавніх кам'яних споруд", - пише британський таблоїд Sun.

Щоправда, пройшло кілька тижнів і місцевий фермер зізнався, що "тисячолітнє" кам'яне коло зробив він сам, у середині 1990-х років. Він також цікавився археологією і звідкись його скопіював.

Однак поціновувачі старожитностей із графства Абердіншир, усе одно сповнені оптимізму.

"У нашій роботі трапляються різні прикрості. Принаймні, я радію, що це не я встановив вік у 4 500 років для каменів, яким, як виявилося, 20 років. На жаль такого роду пам'ятки важко датувати точно", - говорить працівник місцевої ради Абердінширу Нейл Акерман.

Але Шотландське історичне товариство все одно не здається: "Навіть якщо це місце сучасне, воно все одно є частиною давньої історії."

З держслужби в бізнес

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Національна система охорони здоров'я Англії планує розширити використання інтернету та мобільних телефонів для консультування хворих, пише видання Financial Times.

Однак 10-річний план діджиталізації державної медицини поставили під сумнів після того, як одна з його авторів вирішила залишити державну медицину і перейти на роботу у приватну компанію, яка плану надавати "цифрові" медичні послуги.

"Джульєт Бауер, яка відповідає за напрямок діджиталізації у Національній системі охорони здоров'я в Англії, цього місяця написала статтю у відомому виданні, де усіляко вихваляє переваги шведського мобільного додатку Kry, який спеціалізується на наданні медичних послуг. Разом з тим, Бауер не згадала у статті про те, що шведська компанія запропонувала їй високу посаду", - пише Financial Times.

У плані розвитку державної системи охорони здоров'я зокрема зазначається, що протягом п'яти років кожен британець повинен отримати можливість проходити "цифрові" консультації у лікаря.

Ці плани цілком корелюють з інтересами шведської компанії, яка шукає лікарів, які б погодилися працювати через її мобільний додаток.

Компанія не приховує, що покладає на Джульєт Бауер великі надії.

Ситуація знову загострила дебати з приводу переходу працівників із державної системи охорони здоров'я у приватні фірми.

"Дуже часто трапляється, що після короткого періоду роботи у державних структурах, деякі працівники опиняються на хороших посадах у компаніях, які намагаються отримати замовлення у галузі державної медицини", - зазначає Financial Times.

Огляд підготував Ярослав Карп'юк, Служба моніторингу ВВС

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