Наші смартфони працюють завдяки "дітям-рабам" у Конго - Sun

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У середу, 23 січня, західна преса пише про таке:

Наші смартфони працюють завдяки "дітям-рабам"?

Як Росія "сіє розбрат" у Шотландії

Секрети кар'єрного успіху

Виклики материнства герцогині Кембриджської

Недитяча праця

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption На копальнях, де видобувають кобальт, працюють діти, найменшим з яких лише шість років

Велика кількість смартфонів у світі працюють завдяки "дітям-рабам" в Конго, пише Sun. У шахтах цієї африканської країни видобувається 60% кобальту, який використовується для виготовлення батарей різноманітних гаджетів.

"Дітей, найменшим з яких лише шість років, б'ють, поки вони дістають з землі кобальт, життєво необхідний компонент літій-іонних батарей", - пише видання.

За оцінками експертів, близько 40 тис. дітей працюють у жахливих умовах на шахтах 12 годин на день, отримуючи лише 2 фунти (72 гривні) за зміну.

"Дітей, декого з яких пригощають марихуаною, змушують копати тунелі завглибшки до 30 метрів в імпровізованих шахтах та часами працювати в чорних вузьких проходах, в яких неможливо встати на повний зріст", - пише видання, додаючи, що вже були нещасні випадки, коли велика кількість дітей гинула після обвалу таких тунелів.

"Під час свого першого робочого дня я мусив швидко вивчити свої функції, бо інакше мене били. В нас не було жодного захисного спорядження чи одягу, навіть масок чи окулярів. Навколо була велика кількість охоронців, які били нас кийками, якщо ми погано працювали. Також вони цькували на нас собак", - розповідає один з колишніх "шахтарів".

Видання зазначає, що велика кількість шахт належить китайським компаніям, які потім продають кобальт світовим гігантам на кшталт Apple. Міжнародні організації, зокрема, Amnesty International, закликають виробників гаджетів вплинути на постачальників та зробити все необхідне для з'ясування ланцюга постачання, аби змінити ситуацію в Конго на краще.

"Зараз бум на кобальт. Робота в шахтах збільшиться, оскільки зростатиме попит на кобальт для виробництва електрокарів. Але дітям потрібно повернутись до школи, а робітники мають отримувати справедливу платню", - цитує правозахисників Sun.

"Ворожий вплив"

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Росія "сіє розбрат" у Шотландії за допомогою "пропагандистських" ЗМІ RT та "Спутнік", пише Times. Представник Шотландської національної партії Стюарт МакДональд звинуватив ці медіа-організації у "ворожому впливі" та розповсюдженні "брехливих новин та пропаганди".

"Затвердженою метою російської закордонної політики є сіяти розбрат і безлад, а також використовувати це у ворожий спосіб", - вважає пан Макдональд. На його думку, RT та "Спутнік" є "підрозділами", які досягають цієї мети. Політик закликав місцеві партійні організації протидіяти загрозам іноземної державної пропаганди.

Цікаво, що для багатьох шотландців RT та "Спутнік" стали зараз альтернативними джерелами інформації, особливо після того, як на них стали працювати ведучими відомі шотландські політики.

На думку аналітика Бена Німмо, існують "докази" того, що російські ЗМІ "не займаються журналістикою".

"Люди, які працюють ведучими чи виступають на RT, завжди наполягають, "ніхто не каже мені, що казати". Але вони розбудовують аудиторію, яка зазнає впливу російською пропаганди. Аудиторія розбудовується в мирний час аби під час війни мати своїх глядачів. Це зовсім не збіг, що після отруєння Сергія Скрипаля RT спіймали на порушенні основних стандартів журналістики сім разів за шість тижнів", - каже пан Німмо.

Своєю чергою, "Спутнік" та RT заявляють, що "об'єктивно" висвітлюють усі події, а шотландські націоналісти заперечують, що їхні ідеї походять від "зовнішньої сили", пише Times.

"Конкретні цілі"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Певні зміни в тому, як ви працюєте, зможуть зробити ваш рік більш продуктивним

Daily Mail аналізує поради від провідних бізнес-керівників, які допоможуть стати успішнішим.

По-перше, необхідно правильно ставити собі мету, вважають експерти, адже "конкретні цілі є ключем до успіху".

Не менш важливим для продуктивності є запланований відпочинок, пише видання, додаючи, що накопичення відпустки нічим добрим не закінчиться.

Під час робочого дня, веде далі Daily Mail, потрібно обов'язково знаходити час виходити з офісу, аби "перезавантажити мозок", а також значно скоротити кількість понаднормового робочого часу.

Крім того, експерти радять записувати всі свої досягнення протягом року - як для покращення власної самооцінки, так і для поліпшення резюме.

І навіть якщо ви досягли великих висот, продовжуйте навчатись нового, шукайте нові виклики та не забувайте робити речі, які ви постійно відкладаєте, пише Daily Mail.

"Ізольована" герцогиня

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Герцогиня Кембриджська відвідала благодійну організацію в Лондоні для відкриття "гарячої лінії"

Daily Mirror пише про виклики материнства, які постали перед Кейт Міддлтон.

Під час візиту до благодійної організації в Лондоні герцогиня Кембриджська, яка є мамою трьох дітей, розповіла, що попри допомогу нянь та слуг навіть їй було іноді дуже важко після народження дитини й вона почувалась "ізольованою". Саме тому Кейт розуміє складнощі, які переживають породіллі та мами, пише видання.

Зокрема, герцогиня високо оцінила роботу "гарячої лінії" благодійної організації Family Action, яка розпочала працювати на національному рівні, а також поспілкувалася з волонтерами організації.

"Думаю, це робить її людяною. Вона не відривається від людей. Вона мама, дуже активна мама, і на мою думку, це те, що людям подобається в ній", - каже волонтерка та багатодітна мама Сагара Саркар.

Окрім офіційної церемонії, Кейт також відвідала рольову тренінгову сесію та високо оцінила роботу волонтерів, персоналу та благодійної організації в цілому, додає Daily Mirror.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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