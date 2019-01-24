Гра про отруєння Скрипаля обурила британців - Telegraph

Копирайт изображения PA Image caption У Росії створили настільну гру за мотивами подорожі підозрюваних в отруєнні Сергія Скрипаля

У четвер, 24 січня, західна преса пише про таке:

Чому настільна гра про отруєння Сергія Скрипаля обурила британців

Як Росія та США не можуть порозумітися щодо крилатої ракети

Що заважає досягти справжнього прогресу в Давосі

Чому Instagram звинувачують у зароблянні на "шокуючих" фотографіях

Гра про Солсбері - плювок чи гумор?

Копирайт изображения galacentre.ru Image caption На фініші гри "Наші в Солсбері" зображено собор у Солсбері та людей у захисних костюмах

Настільна гра за мотивами отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля викликала справжнє обурення у Великій Британії, пише газета Daily Telegraph.

Гру під назвою "Наші в Солсбері" можна купити онлайн за менш ніж один фунт. Гравцям пропонується пройти різними містами Європи, щоб зрештою дістатися Солсбері - міста у графстві Вілтшир, де і були отруєні Скрипаль та його донька Юлія, повідомляє видання.

"Серед зупинок - Женева, Париж, Амстердам і Лондон, тобто європейські міста, які двоє підозрюваних відвідали перед тим, як отруїти Сергія Скрипаля", - зазначає газета.

"Я шокована, засмучена та вважаю це справжнім плювком в обличчя жителям Солсбері, які всіма силами намагаються повернутися до нормального життя і зробити для міста щось хороше", - цитує газета представницю міської влади Джо Брум.

А от автор суперечливої гри, чоловік на ім'я Михайло Бобер, заявив, що це лише "гумористична відповідь" на конфлікт, що виник між Росією та Європою щодо інциденту в Солсбері, додає Daily Telegraph.

Чи порозуміються Росія та США?

Копирайт изображения EPA Image caption Міноборони Росії представило крилату ракету 9М729 комплексу "Іскандер-М"

Росія представила міжнародній аудиторії нову крилату ракету, яка має довести американцям, що Москва не порушує договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (INF), розповідає New York Times.

Майбутнє угоди, яку підписали у 1987 році Михайло Горбачов та Рональд Рейган, залишається під великим питанням, адже Вашингтон звинувачує Москву в порушенні заборони на виробництво, випробовування та розміщення наземних чи балістичних ракет з радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів.

Як нагадує газета, адміністрація Дональда Трампа минулого року пригрозила вийти з договору. Росія ж офіційно наполягає, що хоче зберегти угоду. Минулого тижня Москва навіть запропонувала США оглянути ракету, однак американську сторону це не влаштувало.

"Статична демонстрація системи не дасть мені відповіді, як далеко ракета може пролетіти", - цитує газета Андреа Томпсон, помічницю держсекретаря з контролю над озброєнням.

Газета пояснює, що Москва не хоче відмовлятися від подібних систем, адже з часів підписання угоди небезпечні ракети з'явилися у таких країн, як Китай, Індія, Пакистан та Іран. До того ж, президент Володимир Путін вважає розробку сучасних систем озброєння одним із чинників, які дозволяють Росії зберігати статус супердержави, а йому самому залишатися при владі.

"На моє глибоке переконання, Росія також не надто хоче зберегти цю угоду", - цитує New York Times Валерія Гарбузова, директора Інституту США та Канади Російської академії наук.

У Давосі не буде "прогресу"

Копирайт изображения EPA Image caption Всесвітній Економічний Форум у швейцарському Давосі розпочався 22 січня

Всесвітній Економічний Форум у Давосі не сприятиме вирішенню глобальних економічних викликів, пише газета Guardian.

Про це свідчить хоча б той факт, що головним доповідачем цього року обрано нового праворадикального президента Бразилії Жаїра Болсонару, а минулого року ним був Дональд Трамп. Обидва лідери не зацікавлені у вирішенні соціальних розколів, оскільки саме шляхом сприяння суспільному невдоволенню вони прийшли до влади.

А Тереза Мей та Емануель Макрон надто зайняті внутрішньодержавними кризами, спричиненими спротивом глобалізації, щоб відвідувати "вечірку для бізнес-еліт", зазначає видання.

"Будь-яка вигода, яку можуть отримати політики від участі у Всесвітньому економічному форумі, протиставляється шкоді від того, щоб бути там побаченим", - пише газета.

Найбільші проблеми сьогодення, зазначає видання, полягають у механізмі розподілу багатства шляхом поступового оподаткування та державного інвестування. Вони спричинені ідеологічним спротивом будь-якому втручанню держави в економіку та ускладнюються спроможністю міжнародних корпорацій забирати в урядів дохід.

"На цих фронтах у Давосі не буде прогресу. Це не місце, де політики координують стратегії, які можна протиставити великому бізнесу. Але без такої координації національні уряди залишаються ошуканими гіпермобільністю глобального капіталу", - вважає Guardian.

Instagram заробляє на суїциді?

Копирайт изображения PA Image caption 14-річна Моллі Рассел вчинила самогубство у 2017 році. Її родина знайшла в її стрічці в Instagram чимало постів про депресію та суїцид

Соціальну мережу Instagram звинувачують у тому, що вона заробляє на фотографіях, які пропагують насильство та самогубство, пише газета Daily Mail.

Мережа, якою володіє Facebook, за гроші рекламує великі бренди на фоні шокуючих зображень суїциду. Так просували, зокрема, компанії Marks & Spencer, Dune, Британську поштову службу та Британську фундацію серця, пише видання.

Батько 14-літньої Моллі Рассел, яка вчинила самогубство у 2017 році, звинуватив такі пости у смерті доньки. "Правда в тому, що Інтернет заробляє на нещасті інших людей, і так не має бути", - каже він.

У відповідь на скарги британський уряд пообіцяв зробити все можливе, щоб веб-гіганти взяли відповідальність за блокування шкідливого онлайн-контенту.

Самі бренди, яких рекламували в такий спосіб, сказали, що були шоковані новиною, каже газета.

А "Інстаграм" заявив з посиланням на експертів, що деякі з таких постів важливі для людей, які борються з психічними хворобами: "Ділитися історією психічної хвороби або зв'язуватися з іншими людьми, які мають подібні проблеми, може бути важливою складовою їхнього подолання проблеми. Саме тому ми не видаляємо певний контент і, навпаки, даємо людям, які його бачать або пишуть про це пости, посилання на групи, які можуть допомогти".

Огляд підготували Яна Люшневська та Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС

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