Скільки заплатили за найдорожче житло в історії США - огляд ЗМІ
У п'ятницю, 25 січня, західні ЗМІ пишуть про таке:
- Помешкання за 200 мільйонів
- Як глобальне потепління сприяє мілітаризації Арктики
- Якою має бути політика США у вирішенні венесуельської кризи
- Чим корисне гойдання?
200 мільйонів за недобудований пентхаус
На Мангеттені, де мультимільйонні угоди купівлі-продажу нерухомості увійшли у звичку, американському інвестору вдалося встановити новий рекорд, витративши статок на квартиру в недобудові.
Мільярдер Кеннет Гріффін придбав за 238 мільйонів доларів пентхаус у центрі Нью-Йорка, що розташований на верхньому поверсі хмарочосу, в якому і досі ведуться будівельні роботи, повідомляє The New York Times. Ця угода стала найдорожчим придбанням житла в історії США.
Пан Гріффін - засновник міжнародної інвестиційної компанії Citadel. Його вважають одним з найбагатших людей у світі, а статки оцінюють у 10 мільярдів доларів, пише видання. Останніми роками інвестор колекціонує зразки сучасного мистецтва і "трофейну" нерухомість.
Кеннет Гріффін також володіє пентхаусом у Майамі (вартістю у 60 мільйонів доларів) та маєтком у Лондоні (вартістю у 122 мільйони доларів), повідомляє видання.
Військове нарощення в Арктиці
Танення льодовиків в Арктиці прискорює мілітаризацію регіону, відкриваючи нові можливості для розміщення військових баз і посилюючи геополітичну напругу, пише The Guardian.
У такий спосіб ключові політичні гравці регіону намагаються убезпечити свої північні кордони.
Цього тижня, дипломати та аналітики обговорювали проблему під час конференції "Арктичні рубежі", що проходила у Норвегії. За словами фахівців, глобальне потепління і, як наслідок, танення криги сприяє появі нових морських шляхів та водночас створює нові виклики.
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Так, наприклад, Росія знову відкриває військові бази на Кольському півострові, а Норвегія посилює присутність за полярним колом.
Видання проводить паралелі з часами холодної війни, однак зазначає, що зростання військової присутності в Арктиці, яке спостерігається зараз, не йде у жодне порівняння з тим, що відбувалося в ті роки.
Напруга, яку бачимо сьогодні,- це результат глобального потепління, підкреслює газета.
За оцінками екологів, до 2035 року влітку льоду в Арктиці не буде, тож весь регіон буде відкритий для морської навігації.
Коли скінчиться "кошмар" у Венесуелі?
Проголошення лідера опозиції Венесуели, спікера парламенту Хуана Гуайдо тимчасовим президентом з визнанням США та низки країн Південної Америки дає надію на те, що ця політична криза, на відміну від попередніх, принесе зміни для венесуельців, пише The Washington Post.
У своїй редакційній статті під заголовком "Чи скоро закінчиться кошмар у Венесуелі?" видання пише про важливу роль американської дипломатії у ситуації, що склалася.
"Адміністрація Трампа має уникнути самоізоляції у конфронтації з режимом Мадуро", - пише видання.
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Газета застерігає Вашингтон від військового втручання, принаймні, якщо не йдеться про загрозу життя американців. Бойкот поставок нафти з Венесуели може поставити під загрозу виживання місцевого населення країни, яке вже зараз перебуває у критичній ситуації через нестачу їжі, ліків та товарів першої необхідності, додає The Washington Post.
Видання також застерігає від діалогу з прихильниками Ніколаса Мадуро, які намагатимуться використати перемовини, щоб виграти час і розколоти опозицію.
"Найкращим рішенням для врегулювання ситуації для адміністрації буде долучитися до своїх союзників в ініціативах, які допоможуть венесуельцям та зміцнять позиції пана Гуайдо", - пише газета.
"Зрештою, кошмар у Венесуелі скінчиться тоді, коли почнуться зміни зсередини. Пан Гуайдо закликає військових ослухатися своїх керівників і підтримати його. США та союзники мають сподіватися на те, що вони послухаються", - підсумовує The Washington Post.
Гойдання як терапія
Не тільки немовлятам корисне гойдання перед сном - науковці встановили, що подібні дії ідуть на користь і дорослим. Про це йдеться у статті наукового видання Current Biology, повідомляє Times.
Так, за словами дослідників, помірне гойдання протягом сну підвищує його якість та покращує пам'ять.
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У дослідженні взяли участь 18 людей. Протягом трьох ночей частина з них спала у ліжку, що розмістили на спеціальній платформі, що рухається, повторюючи рухи колиски. Протягом ночі науковці вимірювали активність їхнього мозку за допомогою енцефалограми.
По завершенню експерименту, науковці побачили, що ці люди засинали швидше, і більше часу знаходилися у глибокій фазі сну.
За словами одного з авторів дослідження - співробітника Університету Женеви Лоуренса Байера, гойдання можна використовувати у якості терапії для людей, що страждають на безсоння.
Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг