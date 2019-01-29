Жінки Ірландії все ще борються за обіцяне право на аборт - NYT

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29 січня міжнародні ЗМІ пишуть про таке:

Виклики ірландок, які хочуть перервати вагітність

Від чого помер Александр Македонський

"Гендерна нерівність" в рекламі

Чому Селін Діон почувається "сексуальнішою ніж будь-коли"

"Секретний процес"

New York Times пише про те, з якими викликами стикаються ірландки, які хочуть зробити аборт, попри зняття заборони на цю процедуру в країні.

"Жінки, які хочуть зробити аборт, дізнаються, що вони все ще мусять боротися із глибоко вкоріненою опозицією, яка заважає зусиллям уряду зробити безпечні та ефективні аборти доступними", - пише видання.

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Головними противниками переривання вагітності в ірландському суспільстві, в якому століттями домінують цінності католицької церкви, є "протиабортний рух".

Основні засоби його протидії полягають у "американській тактиці" - рух створює фейкові сайти клінік та влаштовує протести перед справжніми.

Крім того, під впливом громадської думки лікарі не поспішають починати надавати такі послуги, що призводить до значних затримок та незручностей для жінок.

"Жінки, які хочуть зробити аборт, кажуть, що весь процес все ще секретний, а деякі кажуть, що їм некомфортно обговорювати це з сімейним терапевтом", - пише газета.

Одна з жінок, яка пройшла процедуру, розповідає, що витратила три дні на телефонні переговори поки знайшла лікаря, який погодився, та клініку, в якій були всі необхідні ліки.

За її словами, найважчими для неї були подорож до іншого міста та триденне очікування під час обов'язкового "охолоджувального періоду", прописаного в законі на вимогу "протиабортників".

"Я могла поїхати додому на ці три дні, це лише 40 хвилин машиною, але я не хотіла знаходитись поруч із кимось, кого я знаю. Я боялась, що якщо хто-небудь дізнається, вони намагатимуться відмовити мене. Думаю, саме для цього призначені ці три дні", - каже жінка.

Проте ірландок не покинули напризволяще, зазначає видання.

Уряд навіть створив анонімну телефонну лінію підтримки, але й тут не обійшлось без опозиції.

Антиабортні активісти постійно перевантажують лінію своїми дзвінками, дізнаються імена лікарів, готових переривати вагітність, і пікетують їхні клініки.

А відомий місцевий політик Пейдар Тойбін навіть створив антиабортну партію, яка намагатиметься скасувати результати референдуму, що дозволив аборти.

Втім, правозахисники сподіваються, що ситуація, хоч і повільно, але все ж таки змінюватиметься на краще, пише New York Times.

Великого полководця підвела нервова система

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Новозеландські вчені стверджують, що встановили "справжню" причину смерті Александра Великого, пише Daily Mail.

Найпопулярніші попередні версії зводились до вбивства, інфекційного захворювання та алкоголізму. Втім, доктор Катерин Гол з медичного університету Данідіна переконана, що великий полководець помер через нервовий розлад - синдром Гієна-Барре.

На думку пані Гол, через цю хворобу лікарі констатували смерть Александра, коли він був ще живим. Насправді ж його паралізувало, і він помер аж через шість днів.

Дослідниця посилається на одне історичне джерело, яке писало про те, що "протягом шести днів тіло Александра не демонструвало ознак розкладу", що дало давнім грекам підстави називати його богом.

Пані Голл стверджує, що синдром Гієна-Барре, який викликає певна інфекція, був достатньо поширеним явищем у той час та пояснює всі симптоми хвороби Александра, описані в історичних джерелах.

"Елегантність діагнозу синдром Гієна-Барре як причини його смерті полягає в тому, що він пояснює так багато дуже різноманітних елементів (хвороби) та поєднує їх в єдине ціле", - цитує дослідницю Daily Mail.

Реклама і гендер

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Про "гендерну нерівність" в рекламних роликах пише видання Independent.

ЗМІ посилається на дослідження консалтингової компанії, яке встановило, що чоловіки на 40% частіше стають головними героями рекламного відео, в якому також присутні жінки.

При цьому 45% опитаних вважають, що жінки частіше, ніж чоловіки представлені "у неприйнятний спосіб".

Утім, в дослідженні є й набагато приємніші для жінок результати. Зокрема, суто жіночої реклами сумарно на 67% більше за чоловічу.

Ролики, в яких жінки представлені на керівних посадах, викликають набагато більше довіри в глядачів.

"Авторитетні героїні, можливо, сприймаються не стереотипно і сильніше мотивують аудиторію, переконуючи людей купувати продукт чи послугу", - цитує дослідників Independent.

"Друге дихання" Селін Діон

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Селін Діон "почувається сексуальнішою ніж будь-коли" у свої 50, пише Sun. В ексклюзивному інтерв'ю виданню всесвітньо відома співачка зізнається, що знайшла "вітер під своїми крилами", аби стати неочікуваною іконою моди та безстрашною бізнесвумен.

"Чесно кажучи, я думаю, що зараз найкращий період мого життя, і я справді хочу насолодитися та прийняти кожну мить. Все нове. Це як наче в мене з'явилось друге дихання. 50 - це чудовий вік для мене", - каже співачка.

Вона не заперечила, що в її житті є чоловік, 34-річний танцівник Пепе Муньос, але стверджує, що в її житті нема "ТОГО чоловіка".

Співачка все ще говорить в теперішньому часі про свого померлого чоловіка Рене, але визнає, що стала менш консервативною після його смерті, а її новий "епатажний" вигляд є спробою знайти те, що змушує "почуватись привабливою".

"Я роблю це для себе. Я хочу почуватись сильною, гарною, жіночною та сексуальною", - каже зірка.

"Якщо комусь не подобається, хай не фотографують. Якщо я вам подобаюсь, я буду там. Якщо ні, дайте мені спокій."

Незабаром співачка випустить новий альбом, а 5 липня планує виступити перед 65 тисячами глядачів у лондонському Гайд Парку.

За її словами, попри майже 40-річну кар'єру вона має багато творчих планів і хоче прожити життя "на повну".

"Думаю, в мене зараз найкращий період в житті", - цитує Селін Діон Sun.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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