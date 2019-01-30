Огляд ЗМІ: Financial Times - про Порошенка і його шанси на переобрання

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У середу, 30 січня, західні ЗМІ пишуть про таке:

Шанси Порошенка на другий термін

Чому майбутні президентські вибори - момент істини після Євромайдану

Секрет популярності блогерів, що радять, як навести лад

Чому "сови" більш схильні до депресії, ніж "жайворонки"

Порошенко та його шанси на переобрання

Петра Порошенка очікує важка боротьба за переобрання на посаду президента, однак попри не надто високі рейтинги, його й досі слід вважати одним із основних претендентів на головне крісло країни. Так британська Financial Times коментує рішення Порошенка піти на другий президентський термін.

Газета посилається на "впливового бізнесмена" з оточення президента, який заявив, що не варто надто перейматися результатами опитувань, і розцінив шанси президента на переобрання як "більше 50%".

"Бізнесмен вказав на успіхи, серед яких нещодавнє створення незалежної від Московського патріархату православної церкви, та заявив: всі ці важкі реформи починають давати результат", - наголошує видання.

Головну конкурентку президента Юлію Тимошенко газета називає політиком-популістом, хоча сама екс-прем'єр вважає, що подібні епітети лише посилюють її образ "слуги народу".

"Пані Тимошенко завзято критикує реформи, які впровадили під керівництвом Порошенка за допомоги МВФ. Її потенційна перемога на виборах викликала занепокоєння у західних поручителів України та інвесторів", - констатує Financial Times.

Тінь Майдану і українські вибори

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На виборах 31 березня українці матимуть можливість "винести вердикт" владі щодо всього, що відбувалося в країні протягом п'яти років після Майдану, пише оглядач Bloomberg Ендрю Ленглі.

За словами автора, українці виходили на вулицю з вимогою побудувати "сучасну та прозору державу". І хоча вони не очікували миттєвих результатів, їхнє головне бажання було чітким - "змістовні кроки задля того, щоб відправити за грати корумпованих бюрократів".

"За п'ять років президентства Порошенка жодного високопосадовця так і не засудили, а рейтинги України в індексах корупції майже не покращились. Громадських активістів постійно переслідують, а одна навіть померла після того, як її облили кислотою. У такому стані речей звинувачують Порошенка, і його рейтинг опустився нижче 15%", - пише Ленглі.

Щодо конкурентів Порошенка, то жоден з реальних кандидатів на перемогу не планує відмовлятися від проєвропейського курсу та вертатися в орбіту Росії, зазначає оглядач. Натомість більшість суперників нинішнього президента говорять про економічні проблеми та корупцію.

Але чому Заходу взагалі варто перейматися цими виборами? За словами Ленглі, в першу чергу тому, що західні країни вже чимало інвестували в Україну.

"На додачу до підтримки МВФ, мільярди доларів надійшли в Україну від Світового банку та ЄС, а США надали боргові гарантії та військову допомогу. Росія, в свою чергу, намагається поступово послабити економіку України. Якщо результати виборів призведуть до дестабілізації, це тільки затвердить Путіна у думці, що повстання приносять лише хаос", - резюмує автор.

Чим нас приваблюють "клінфлюенсери"?

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Британська The Guardian пише про шалену популярність Instagram-блогерів, які діляться порадами про чистоту та порядок в домі.

Деякі з таких авторів мають сотні тисяч, а подекуди й мільйони читачів, і для них вже навіть знайшли назву - "клінфлюенсери" (cleanfluencers) - за аналогією зі словом "інфлюенсер".

На їхніх сторінках - фотографії "сяючих кухонних поверхонь та блискучих підлог" та відео, у яких блогери дезінфікують смітники та відчищають раковини.

"Але ж чим нас так приваблюють чисті туалети та бездоганні умивальники?" - запитує газета.

За словами опитаних виданням експертів, користувачі соцмереж дещо втомилися від ідеальних фото, на яких фешн-блогери відпочивають на тропічних островах або дефілюють у дизайнерських сукнях.

Окрім того, прибирання та організація простору давно відомі своїм терапевтичним ефектом і можуть навіть полегшити симптоми депресії. Тому подібні акаунти популярні серед тих, хто хоче привести до ладу не тільки помешкання, але й життя в цілому.

Втім, за словами газети, популярність "клінфлюенсерів" у декого викликає занепокоєння, адже більшість таких блогерів та їхніх читачів - жінки. Тому, як побоюються критики, явище може лише затвердити у суспільстві думку, що прибирання - жіноча робота.

Наразі жінки у Великій Британії роблять на 60% більше хатньої роботи, ніж чоловіки, зазначає Guardian.

Депресивні "сови" та веселі "жайворонки"

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"Сови" можуть бути більш схильними до депресії, ніж "ранні пташки". Про це попереджає Daily Mail із посиланням на дослідження, що опублікували у журналі Nature Communications.

За словами газети, вчені і раніше знали, що циркадні ритми визначають, коли ми прокидаємося, але їхній зв'язок з психічними захворюваннями науково встановили вперше.

"Дослідники констатували, що жайворонки частіше мають краще ментальне здоров'я, хоча на індекс маси тіла або ризик діабету другого типу це майже не впливає", - зазначає видання.

Але ж чому "сови" легше впадають в депресію? Як пояснюють вчені, нерідко справа в тому, що любителям поспати вранці доводиться йти проти своїх циркадних ритмів та вставати рано, зокрема через необхідність йти на роботи або вести дітей у садочок.

"Дослідження доводить, що бути совою не означає бути ледащом. Це означає, що якщо ви легко відмовляєтеся від свого внутрішнього годинника, то підвищуєте свій ризик захворіти на депресію", - пише Daily Mail з посиланням на Іана Гікі з Університету Сіднея.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Службу моніторингу BBC

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