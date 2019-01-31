Вибори в Україні вплинуть на всю Центральну Європу - Rzeczpospolita

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В огляді міжнародної преси у четвер, 31 січня:

Вибори в Україні важливі для майбутнього Європи

Рекордна кількість людей відмовляється від м'яса

Чи допоможе сніданок скинути вагу

Знайшли найстаріші докази пивоваріння в Британії

Доленосні вибори для Європи

"Подвійні" вибори в Україні цього року мають величезне значення для всієї Центральної Європи, пише польський політик Павел Коваль для видання Rzeczpospolita.

На початку статті він наводить слова колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, який нещодавно сказав у Києві, що якщо Україна припинить битися - країни не існуватиме, якщо ж Росія припинить битися - запанує мир.

"В одному колишній голова НАТО неправий - перемога російської карти в Україні змінить політичний уклад не тільки над Дніпром, але й в усій Центральній Європі. Це стосуватиметься і Польщі", - каже політик.

На його думку, Кремль не відходить від ідеї відбудувати російську імперію, про що свідчить підхід Москви до білоруського питання. "Якщо в Україні переможуть контрреволюційні сили […], а Кремль продиктує умови капітуляції на сході країни, наслідки для Польщі можуть бути фатальними", - попереджає автор.

На його думку, влада Путіна поступово слабшає, але "ще швидше слабшає політична рішучість частини європейських країн, аби боронити свої принципи".

Мода на веганство

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Через зростання популярності веганства супермаркети та ресторани пропонують все більше страв без м'яса, зокрема веганські бургери

Цього року рекордна кількість людей приєдналася до ініціативи веганського січня (Vegenuary), коли люди на один місяць відмовляються від споживання м'яса та молочних продуктів, пише Guardian.

За словами видання, 250 000 людей приєдналося до ініціативи в 2019 році, що перевищує загальну кількість учасників за попередні чотири роки разом. Організатори стверджують, що шестеро з десяти учасників ініціативи планують дотримуватися такої дієти і в майбутньому.

Британські супермаркети підтверджують зростаючу популярність веганства, адже продажі таких напоїв та їжі стабільно збільшуються. За їхніми підрахунками, також зростає кількість людей, які не стають повністю вегетаріанцями, але свідомо скорочують споживання м'яса.

"Я вважаю, що ми досягли критичної маси. Веганський спосіб життя набуває популярності, - каже один з організаторів ініціативи, Річ Харді. - Це чудова новина для людей, тварин і всієї планети."

Міф про сніданок

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідники стверджують, що ті, хто їдять сніданок, споживають більше калорій протягом дня

Вчені змінюють свій погляд на важливість сніданку як головного прийому їжі протягом дня, пише видання Independent.

Було поставлено під сумнів попередні дослідження, які вважали, що сніданки пришвидшують метаболізм та допомагають людям на дієті не переїдати протягом дня, пише газета.

Британська дієтологічна асоціація навіть писала, що "люди, які їдять сніданок, мають більш збалансоване харчування, ніж ті, хто пропускає його, та менш схильні до надмірної ваги або більш ефективно можуть схуднути".

Недавні дослідження ставлять під сумнів цю тезу. Вчені Мельбурнського університету провели докладний аналіз 13 попередніх досліджень споживання сніданків та дійшли висновку, що люди, які їдять сніданок споживають щодня в середньому на 260 калорій більше ніж ті, хто відмовляється від сніданку.

Також, люди, які відмовлялися від сніданку були в середньому на 440 грамів легші, пише видання.

Вчені додали, що регулярне споживання сніданків має виразні позитивні ефекти, наприклад покращення концентрації та уваги у дітей. Але слід відмовитися від практики рекомендації споживання сніданків як стратегії для схуднення або боротьби з ожирінням, як це практикувалося раніше, зауважують науковці.

Пивовари Залізної доби

Копирайт изображения MOLA Headland/PA Wire Image caption Цим залишкам від процесу виробництва пива - 2400 років, стверджують науковці

Під час будівництва нової дороги між Кембриджем та Гантінгдоном було знайдено докази того, що традиції пивоваріння існували в Британії ще в Залізну добу, пише Daily Mail.

Група археологів, що була присутня на будівництві, знайшла, як вони вважають, рештки пивоварні, що існувала в 400 році до нашої ери, пише видання.

"Можливо, це найстаріший фізичний доказ виробництва пива на території Великої Британії", - каже археолог Стів Шерлок.

Невеликі частинки обгорілої речовини, знайденої під час будівництва, вказують на те, що вона утворилася під час процесу ферментації.

"Пориста структура цих елементів дуже схожа на хліб, але мікроскопічне обстеження показує, що це залишки саме пивного виробництва, адже тут видно ознаки процесу ферментації та наявні великі частинки дробленого зерна, але відсутнє борошно", - каже Лара Гонзалес, одна з археологів, які зробили відкриття.

Видання додає, що найстаріші сліди пивоваріння у світі були знайдені в Китаї та мають вік 9 тисяч років. Єгиптяни почали варити пиво за 5 тисяч років до нашої ери.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба Моніторингу ВВС

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