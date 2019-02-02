Культогляд: чому митці проти Євробачення в Ізраїлі

Копирайт изображения Reuters Image caption Співачка Нетта виборола право для Ізраїлю приймати цьогорічне Євробачення. Та задоволені не всі

У культогляді цього тижня:

Євробачення і політика - наша пісня гарна й нова?

Чому варто відвідати музей КДБ в Нью-Йорку

Малкович в ролі Гарві Вайнштайна - лише в театрі

Крістіан Діор - "дизайнер мрій"

Знову Євробачення, знову політика

Наближається найулюбленіше шоу європейських домогосподарок - пісенний конкурс Євробачення. Цьогоріч подію прийматиме Ізраїль. Це право для своєї країни у 2018 році виборола співачка Нетта із піснею "Іграшка". У Великій Британії, як і в багатьох інших країнах Європи, відбіркові конкурси в самому розпалі. Телеканал ВВС2 планує показати шоу під назвою "Євробачення: Ви вирішуєте" 8 лютого.

А між тим активізувалися і противники проведення пісенного конкурсу в цій близькосхідній країні. Низка британських діячів культури, як от дизайнер Вів'єн Вествуд, співак Пітер Габріель, гітарист Pink Floyd Роджер Вотерс, а також група акторів і письменників, підписали листа із закликом до ВВС відмовитися від висвітлення цьогорічного Євробачення через політику Ізраїлю щодо палестинців.

У листі, опублікованому в британській газеті Guardian, вони розкритикували Ізраїль через окупацію палестинських територій. "Євробачення може бути розважальним заходом, проте воно не повинно забувати про права людини. Ми не можемо ігнорувати систематичне порушення Ізраїлем прав людини палестинців", - вважають автори листа.

ВВС відреагувала заявою, в якій підкреслила свої наміри транслювати конкурс з Тель-Авіва. "Пісенний конкурс Євробачення не є політичною подією, а відтак не підтримує жодних політичних поглядів чи кампаній. Конкурс завжди підтримував такі цінності, як дружба, інклюзивність, толерантність та різноманітність. Ми не вважаємо за доцільне використовувати причетність до нього ВВС з політичних причин", - йдеться в заяві корпорації.

Раніше на підтримку проведення конкурсу Євробачення в Ізраїлі виступили музиканти Нік Кейв і гурт Radiohead. Вони назвали заклики бойкотувати Ізраїль "боягузливими та ганебними".

КДБ на Гудзоні

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У музеї КДБ в Нью-Йорку можна побачити реконструкцію офісу КДБ

Guardian також розповідає про доволі унікальний музей. Він розташований на Мангеттені у Нью-Йорку і розповідає про шпигунські операції КДБ в усьому світі. Унікальність його полягає в тому, що в його експозиції представлене обладнання, яким користувалися агенти КДБ, аби виконувати "завдання партії".

Серед понад трьох тисяч експонатів є й такі, які могли б здаватися вигадкою творців фільмів про Джеймса Бонда, пише видання. Наприклад, помада-пістолет, оснащена кулею, була створена не відділом технічного забезпечення, яким у "Бондіані" керує К'ю, а майстрами КДБ. Є тут й щітка для чищення взуття і пара черевиків із вмонтованими в них мікрокамерами для зйомки документів, а також ціле розмаїття "жучків" - мікрокамер для прослуховування тих, хто становив загрозу радянському режимові.

Відвідувачі музею можуть побачити шифрувальну машину із романтичною назвою "Фіалка", а також передавачі інформації на великі відстані.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Серед експонатів є "Поцілунок смерті", що був призначений лише для одного, але смертельного пострілу

Ну, а щоб цілком зануритися в атмосферу тотального страху, стеження і неминучого покарання тих, хто наважувався йти проти "лінії партії", можна через віконце зазирнути у камеру ізолятора КДБ і стати свідком тортур "по-совєтськи".

Guardian нагадує, що попередниця КДБ, секретна служба під назвою "Охрана", з'явилася в Росії у 1881 році за царя Миколи Другого. Комітет Державної Безпеки СРСР був створений у 1954 році, аби слугувати "щитом і мечем" Комуністичної партії країни. Після розпаду СРСР у 1991 році більшість функцій КДБ успадкувала Федеральна Служба Безпеки (ФСБ) Росії.

Малкович як Вайнштайн

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Після 30-річної перерви актор Джон Малкович повертається на лондонську театральні сцену, пише британське видання Independent.

Глядачі побачать знаного актора у ролі голлівудського продюсера, який нагадує горезвісного Гарві Вайнштайна, у виставі "Гірка пшениця" драматурга Девіда Мамета.

Як відомо, поведінка пана Вайнштайна, якого звинуватили у сексуальних домаганнях ціла низка голлівудських актрис, дала поштовх народженню кампанії за права жінок MeToo.

Малкович розповів, що п'єса є "чорним фарсом про дуже поганого медіа-магната". "Звичайно, це може засмутити людей, які відчули на собі ставлення, про яке йдеться в п'єсі та у виставі", - додав актор. - "Багатьом людям це може не сподобатися. Але що я можу зробити? Особисто я вважаю, що це надзвичайний твір".

"Гірку пшеницю" можна буде побачити в одному з театрів Лондона протягом літа 2019 року.

Крістіан Діор, кутюр'є і чарівник

Копирайт изображения PA Image caption Принцесса Маргарет у своїй улюбленій сукні від Діора на офіційному портреті з нагоди свого 21-го дня народження, знятому в 1951 році

Про чи не найочікуванішу подію у світі моди розповідає газета Daily Telegraph. Йдеться про виставку "Крістіан Діор: Дизайнер мрій", яка відкрилася в Музеї Вікторії і Альберта 2 лютого. Ця найбільша експозиція творінь великого кутюр'є в історії Великої Британії - вона займає 11 залів - розповість відвідувачам про Діора-англофіла.

Однією з перлин виставки, на переконання Daily Telegraph, є сукня, яку Діор створив для сестри нинішньої королеви, нині вже покійної принцеси Маргарет. Самі у цій юна принцеса позувала для офіційного фото з нагоди її 21-го дня народження для тогочасного фотографа королівської родини Сесіла Бітона. Пізніше Маргарет, яка була великою шанувальницею моди, називала цю сукню своєю найулюбленішою.

На виставці також можна побачити паперові копії творінь Діора для колекцій "от кутюр", а також доволі рідкісну річ - флакон легендарних парфумів Miss Dior, випущений у 1947 році і зроблений із синього кришталю "баккара".

Сучасні творіння Дому моди "Діор" представлені сукнями, створеними послідовниками великого майстра. Мабуть, велику увагу приверне золотисте плаття для акторки Шарліз Терон, автором якого є Джон Гальяно. Саме цю сукню скидає з себе актриса у відомій рекламі парфумів J'Adore Dior у рекламному ролику 2008 року.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС