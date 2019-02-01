Вивчити мову уві сні - реально? Огляд ЗМІ

У перший день лютого міжнародна преса пише про таке:

Уві сні можна не тільки відпочивати, але й вивчати мови

Боротьба Києва і Москви за церкву, і як цим скористаються націоналісти

Російські уроки "зловживання" в соцмережах для Ірану і Венесуели

Школярі Бельгії проти змін клімату

Уві сні ми можемо більше

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Про "проривний експеримент" учених з Бернського університету пише Telegraph.

Дослідження, опубліковане у журналі Current Biology, показало, що уві сні людина може не лише запам'ятовувати вивчені під час денної активності нові слова з іноземної мови, але й дещо більше.

Під час експерименту людям, які перебували у стані сну, вперше говорили слова з вигаданої мови, а потім додавали відповідне слово їхньою рідною мовою - німецькою.

Німецьке слово, яке означає "ключ", прив'язали до вигаданого слова "тофер", а в парі з німецьким словом, що означає "слон", йшло вигадане слово "гуга".

Коли люди прокинулись, їх запитали, яке з вигаданих слів означало щось велике, а яке - мале. Кількість правильних відповідей була настільки великою, що вчені впевнились у тому, що це не випадковість.

Експеримент довів, що нові слова можна вивчити з нуля, перебуваючи уві сні, пише Telegraph.

Газета цитує вченого Марка Цюста, за словами якого, дослідження показало, що "мовні зони" мозку активізуються в той час, коли в процесі пробудження людина згадує словниковий запас, засвоєний під час сну.

Зазвичай ця частина мозку відповідає за вивчення нових слів у свідомому стані, додав він.

Отримані під час експерименту дані ставлять під сумнів теорії про те, як працює пам'ять і що відбувається з людиною у стані сну, відзначає видання. Досі вважалося, що уві сні люди є відокремленими від фізичного довкілля, але експеримент Бернського університету спростовує цю теорію, пише Telegraph.

Хто впливовіший у православному світі

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Київ і Москва борються за вплив на православний світ, пише французька Figaro.

"Православний світ, розділений на частини після розколу, нині перебуває у стані запеклої війни за вплив, яка точиться у таємничих куточках монастирів. Ця війна позбавлена войовничих заяв, у ній говорять про любов і ніколи не згадують ненависть", - зауважує видання.

За словами автора статті, в момент, коли криза досягла апогею, двоє "братів, які стали запеклими ворогами", вирішили виставити напоказ свою ворожнечу. Йдеться про дві церемонії з різницею у три дні.

У четвер, 31 січня, патріарх Кирило святкував у присутності Володимира Путіна десятиріччя свого перебування на чолі РПЦ. А вже цієї неділі у Києві відбудеться інтронізація глави нової Православної церкви України Епіфанія, нагадує Figaro.

І на цій церемонії, ймовірно, буде присутній президент Петро Порошенко.

Судячи зі списку запрошених на обидві церемонії гостей, Москва має перевагу над Києвом, відзначає автор. Поряд із Кирилом у четвер сиділи патріархи Антіохії, Словаччини, Чехії, а також делегації зі США, Грузії, Румунії, Болгарії та Польщі.

У Києві ж будуть присутні лише представники Константинополя і деяких монастирів з Афона.

У статті наводиться цитата Євстратія Зорі, який стверджує, що росіянам варто визнати, що вони роблять усе можливе, аби нова українська церква не була визнана рештою православного світу.

Тим часом, у Києві Петра Порошенка, який докладає чимало зусиль для визнання нової церкви, "охоче ставлять в один ряд із князем Володимиром", пише Figaro.

Видання наводить цитату, яку приписують Володимиру, про те, що ті, хто не прийде на річку хреститися, стануть його ворогами.

"Українські націоналісти також готові взяти на озброєння це послання", - вважає газета.

Чого Іран і Венесуела навчились у Росії

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New York Times пише, що "російські методики поширення дезінформації" в інтернеті тепер активно використовують і інші країни.

Видання посилається на заяви адміністрацій Twitter і Facebook.

Перша соцмережа заявила, що уряди Бангладеш і Венесуели використовують її для поширення в інтернеті своїх поглядів на ті чи інші питання.

Тим часом Facebook детально проаналізував "кампанію з дезінформації" в Ірані, яка включає ряд тем - від конфлікту в Сирії до конспірологічних теорій про напади 11 вересня.

Ці та інші кампанії використовують методики, які є схожими на дезінформаційні акції Росії до та після виборів у США у 2016 році.

Тоді мільйони людей бачили у соцмережах контент, що мав на меті посилити політичний і соціальний розкол серед американців, нагадує видання.

"Нинішнє глобальне розповсюдження медійної дезінформації спостерігається в момент, коли декілька країн, в тому числі Індія й Україна, готуються до важливих виборів", - наголошує New York Times.

Видання зауважує, що хоча Twitter і Facebook зробили заяви про спроби маніпуляцій окремо одна від одної, обидві компанії співпрацювали під час розслідування.

За даними газети, найамбітнішою і найуспішнішою з дезінформаційних кампаній, імовірно, стала та, яку провела влада Ірану. Вона нібито охопила мільйони людей у десятках країн.

"Іранська кампанія мала на меті вплинути на публічну думку у країнах Близького Сходу, Європі та Азії, заявили Twitter і Facebook", - пише New York Times.

Адміністрація Facebook зрештою видалила понад 700 сторінок, груп і профілів, пов'язаних з Іраном. А Twitter прибрав понад 2 600 акаунтів.

Замість школи - на мітинг

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Французька Liberation розповідає, навіщо від початку січня тисячі бельгійських школярів регулярно прогулюють заняття.

Газета наводить одне з їхніх гасел: "Навіщо ходити до школи, якщо в нас немає майбутнього".

Видання пояснює, що головною вимогою підлітків є скоординована боротьба держав проти змін клімату.

Мітинги із закликами не ігнорувати глобальні кліматичні явища почалися після заклику двох фламандських школярів.

До них швидко приєдналися однолітки з франкомовного півдня Бельгії. Тисячі підлітків готові щотижня влаштовувати так звані шкільні страйки аж до травня, коли відбудуться вибори до Європарламенту.

"Ми вимагаємо політику, в якій клімат знаходиться у центрі будь-якого проекту. Оскільки більшість із нас неповнолітні, шкільні страйки є нашим єдиним способом вплинути на суспільну думку", - цитує Liberation Аделаїду Шарльє, яка є співорганізатором руху Youth for Climate (Молодь за Клімат).

Директори деяких шкіл у Бельгії вже призвичаїлись до щотижневих страйків. Газета цитує Рафаеля Ван Брегеля, який керує коледжем у передмісті Брюсселя. Він стверджує, що в його установі організували ротацію.

Щосереди школярі, які мають дозвіл від батьків іти на мітинг, записуються, а потім відповідальні особи ділять їх на групи, щоб одні й ті самі діти не прогулювали уроки постійно.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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