Хто "вороги" та "арбітри" на українських виборах - огляд ЗМІ

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4 лютого західна преса пише про таке:

Що французька газета розповідає про українську виборчу кампанію

Яка роль російської нафтової компанії у Венесуелі

Як релігія впливає на науку

Чому варто дозволяти дітям нудьгувати

Націоналізм та популізм на виборах в Україні

"Українська виборча кампанія починається під егідою націоналізму та популізму, а це не далеко від політичної атмосфери, що переважає в західній Європі, у тому самому Євросоюзі, до якого хоче вступити Київ", - пише французька газета Le Figaro.

У цій кампанії протиставлені, в першу чергу, "два вороги", які працювали разом, перед тим як посваритися у 2014-му - Юлія Тимошенко та Петро Порошенко. А потенційним "арбітром на дуелі" виступає комік Володимир Зеленський, який, у якості першого законопроекту пропонує передати "владу народові" та чия програма передбачає можливість "відкрити бізнес за годину й отримати паспорт за 15 хвилин".

"Цей нетиповий кандидат притягує не надто політизований електорат антиістеблішменту, який ненавидить олігархів і засуджує їхній надмірний вплив на політику", - пише газета, зазначаючи, що Зеленський має найбільший рейтинг, хоча в Україні "з соціологічними анкетами треба буте дуже обережним".

Водночас, газета зазначає, що після розколу в Опозиційному блоці протистояння між Східною та Західною Україною вже не є вирішальним фактором у сьогоднішній політиці.

Газета цитує політолога з Інституту Глобальних Стратегій, Вадима Карасьова: "Вже немає два однакових блоки. Врешті-решт, переможе прозахідний кандидат, і немає ніякої стратегічної різниці - тільки тактичні відмінності - між програмами двох найбільших фаворитів".

"Два найбільших суперники витрачають найбільше часу на те, щоб звинувачувати один одного в підлабузництві Володимиру Путіну який, на відстані 800 кілометрів, роздуває полум'я", - додає газета.

Путін закликає у відставку Порошенка, що спонукає прихильників чинного президента звинуватити Тимошенко у "проросійських" поглядах за те, що вона підписала газовий контракт із Росією у 2009-му. А Григорій Немиря, один із головних членів команди Тимошенко, нагадує, що такі звинувачення вже використовував у 2010-му році Пол Манафорт, політтехнолог Януковича та Трампа.

"Історія повторюється", - підсумовує газета.

"Глибоке коріння" Росії у Венесуелі

"Росія та США ведуть опосередковану війну у Венесуелі", - пише британська газета Financial Times, наголошуючи, що на політику Росії щодо Венесуели має великий вплив голова російської нафтової компанії "Роснєфть", Ігор Сєчін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голова російської нафтової компанії "Роснєфть" Ігор Сєчін

Венесуела має борг перед цією компанією у 3 мільярди доларів. До того ж, "Роснєфть" володіє двома офшорними газовими родовищами в цій країні та акціями більш ніж на 20 мільйонів тонн сирої нафти.

"Втручання Сєчіна, який зустрівся з Мадуро в Москві у вересні та полетів до Каракаса в листопаді, підказує, що національна політика безпеки Росії дедалі більше керується комбінацією корпоративних інтересів та амбіцій впливових членів внутрішнього кола Путіна", - пише газета.

Сєчін, "найвпливовіший член антуражу Путіна в енергетичній сфері", у 2008 році просив уряди, дружні до Кремля в Латинській Америці, визнати самопроголошені республіки Грузії, Абхазію та Північну Осетію. Хуго Чавесу, який визнав ці "республіки" у 2009 році, Росія дала кредит понад 2 мільярди доларів на закупівлю російської зброї.

Сєчін також створив консорціум з п'яти найбільших російських нафтових компаній, щоб інвестувати у Венесуелу. Після занепаду венесуельської економіки, Каракас мав борг перед Росією у 17 мільярдів доларів з 2006-го року, з яких він ще має виплатити 6 мільярдів: половину - російському уряду, половину - "Роснєфті". Однак, попри це, Росія продовжує витрачати мільярди на іншому кінці світу.

"Росія стільки інвестувала в режим Мадуро, що найбільш реалістичний крок для неї - подвоїти ставку", - пише газета.

Підтримка Сполученими Штатами зміни режиму в країні також лягає на карту Сєчіна: якщо Мадуро видворять і новий уряд опублікує компрометуючу інформацію про співпрацю Росії зі старим режимом, нового лідера можна буде наректи "брудним трюком" Вашингтону.

"Здається, що зростають докази того, що впливові особистості з оточення Путіна можуть дуже легко витіснити більш обережних бюрократів країни. Глибокі зв'язки Роснєфті з Венесуелою та спроби Росії втрутитися у конфлікт у цій країні викликають питання про те, чиї інтереси захищає уряд: національні чи корпоративні", - підсумовує газета.

Як релігія впливає на науку

"Розкол між релігійними та науковими громадами може не тільки провокувати непотрібну ворожнечу, але й затримувати сам процес наукового дослідження", - пише психолог Дейвід ДеСтено у газеті New York Times.

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Психолог зазначає, що у своїй роботі, він експериментально підтвердив деякі релігійні ідеї щодо людської поведінки.

Наприклад, каже він, його власне дослідження показує, що буддистська техніка медитації спонукає людей проявляти більше співчуття до страждань та відмовитись від помсти за образу.

Інший інструмент релігії, ритуал, що характеризується повторенням дій або синхронним рухом чи співом, також викликає у людей більше самоконтролю, почуття єдності та співчуття, згідно з деякими дослідженнями.

Ритуал також може зміцнювати погляди та зменшувати таким чином когнітивний дисонанс. Дослідження показують, що публічне проголошення ідей, з якими людина не згодна, призводить до психологічної напруги, відомої під назвою когнітивного дисонансу, що змушує людину змінювати погляди та поведінку, аби вони узгоджувалися зі словами. Таким чином, така релігійна практика, як, наприклад, католицька меса, допомагає зміцнювати віру в певні ідеали.

Таким чином, релігія пропонує засоби для подолання труднощів, зміни поглядів та спонукання до дії. Вона може допомогти у подоланні залежності, занять спортом, заощадженні коштів та спонуканні допомагати знедоленим.

"Ці засоби начебто впливають на нашу поведінку підсвідомо", - пише автор.

Вивчення механізму впливу релігії на мозок також може допомогти нам зрозуміти, як запобігати зловживанню таким впливом релігійними або світськими силами.

"Наука та релігія не потребують одне одного для свого існування, однак це не означає, що вони не можуть отримати один від одного користь", - резюмує автор.

Нудьга - шлях до творчості та самодостатності

"Нудьгу варто відчути, а не відкидати", - пише редактор Памела Пол у New York Times.

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Авторка наполягає, що батькам варто дозволяти дітям більше вільного часу, адже це готує їх до реального життя та сприяє творчості. "Життя не є нескінченним парадом розваг", - пише автор

Раніше, люди з раннього віку звикали до того, що життя буде нудним. Вони йшли на довгі прогулянки й дивилися на дерева. Ті, хто працював, мав набагато важче життя, бо праця на полі чи на фабриці була дурманною; на неї ніхто не ходив із радістю.

Тільки декілька десятиліть тому, батьки почали вважати, що вільний час корисний. Письменник та композитор бродвейських мюзиклів Лін-Мануель Міранда сказав в одному інтерв'ю, що саме у вільний час до нього приходило натхнення: "Бо ніщо не спонукає до творчості більше, ніж чистий аркуш чи пуста кімната".

Однак нині, батьки досі вважать, що бездіяльність - це нехтування батьківським обов'язком. Згідно з дослідженням, опублікованим у газеті The Times, попри фінансові можливості чи расу, батьки негативно ставилися до вільного часу дитини після школи. Вони вважали, що дітей треба записувати на гуртки для уникнення нудьги.

"Але речі трапляються з вами, коли вам нудно. Найнудніші робота, яка в мене була, була також найбільш творчою", - цитує авторку газета.

Саме тому, вважає автор, нам приходять думки, коли ми миємося в душі, коли "ми дозволяємо думкам мандрувати та слідкуємо за ними туди, куди вони нас приведуть".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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