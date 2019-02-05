Зеленський як "дуля політикам" - Politico

Копирайт изображения УНІАН

Сьогодні у форкусі уваги західних ЗМІ такі теми:

Чому "темна конячка" стала лідером українських президентських перегонів

Як українська розвідка допомагає ЄС боротися з російською "загрозою"

Чому запах холостяків притягує жінок

Чому кожен п'ятий молодий британець не хоче жити

Поливання брудом піде на користь Зеленському

Копирайт изображения УНІАН Image caption Згідно з кількома останніми рейтингами Володимир Зеленський є лідером передвиборчої гонки в Україні

Politico пише про "блюзнірські" президентські вибори в Україні. Видання стверджує, що в атмосфері, коли більшість виборців втратили довіру до влади, з'явилась можливість для "темної конячки" - коміка Володимира Зеленського.

"Російськомовний кандидат з південного міста Кривий Ріг, Зеленський здається готовим зібрати голоси тих, хто розчарувався в ситуації в Україні та сумніваються, що корупцію буде подолано, якщо переможуть більш традиційні кандидати", - пише Politico.

Видання нагадує, що через 5 років після Революції Гідності 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, тому для багатьох з них підтримка Зеленського є способом "показати дулю корумпованому політичному істеблішменту країни".

Втім, веде далі Politico, є слабкі місця і в самого шоумена. Зокрема, йому закидають відсутність регіональної партійної структури, зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським, а також те, що пов'язана з ним компанія все ще заробляє гроші в Росії.

Попри ці "особливості та недоліки", у Зеленського великі шанси на перемогу, як показують останні опитування.

"Результат українських виборів все ще неможливо передбачити, але певним є те, що кампанія не буде чистою. Порошенко та інші вдаватимуться до послуг тролів, ботів та брудних технологій для поліпшення іміджу в ЗМІ та атак на опонентів. Це буде боляче. Але також існує хороший шанс, що це неминуче гнітюче поливання брудом зрештою принесе користь Зеленському, якого багато людей в країні все ще вважають політичним повстанцем", - підсумовує Politico.

Разом з ЄС проти російського "троянського коня"

Копирайт изображения УНІАН

EUobserver публікує інтерв'ю з головою Служби Зовнішньої Розвідки України (СЗРУ), який стверджує, що через західні санкції Росія втратила вже 173 млрд доларів протягом 2014-18 років. За словами Єгора Божка, це "внутрішні російські оцінки, які вони не хочуть робити публічними".

Втім, ці втрати не зменшують російські витрати на спроби створити сприятливу для себе політичну ситуацію в Україні, говорить голова СЗРУ.

За його словами, на втручання в українські вибори цього року російські спецслужби отримали 350 млн доларів, зокрема, для підкупу політиків, фінансування диверсійних груп та пропаганди, яка б зашкодила прозахідним кандидатам.

Окрім України, Росія витрачає "сотні мільйонів євро на рік" на підтримку радикалів, що виступають проти ЄС, та втручання у вибори Європейського Парламенту, каже Божок.

"Ми намагаємось відстежувати диверсійну діяльність Росії в Україні та Європі. Я намагаюсь допомогти, тому що європейська єдність в наших інтересах. Якщо програє ЄС, ми також програємо", - зазначає керівник спецслужби.

Божок вже тривалий час відвідує засідання голів розвідок ЄС, з яким ділиться "оперативним матеріалом" - беззаперечними фактами російської діяльності.

Ця інформація включає деталі фінансування Росією право- та ліворадикальних партій та диверсійних груп в Європі. За словами очільника СЗРУ, гроші надходять не з російського бюджету, а через "фейкові" неурядові організації, російські фірми та прокремлівських олігархів, а заходять через східноєвропейські країни, де в Росії збереглося багато агентів ще з радянських часів.

"Якщо ми бачимо, як дивні речі відбуваються у Франції, це не означає, що вони розпочались у Франції", - каже Божок.

За його словами, Росія створила "троянського коня" в Європі, наймаючи агентів в клубах, де займаються бойовими мистецтвами.

"Дуже легко купити радикала, тому що вони не звикли отримувати багато грошей", - цитує голову СЗРУ EUobserver.

Холостяки "пахнуть сильніше"

Копирайт изображения Getty Images

Daily Mail пише про те, що холостяки "пахнуть сильніше" за одружених чоловіків, і це "може насправді працювати на їхню користь".

"Відштовхнувшись від попередніх досліджень, які встановили, що холостяки мають вищий рівень тестостерону, дослідники найняли чоловіків, які мали спітніти, а потім попросили жінок вдихнути запах з пахви їхніх футболок аби з'ясувати, чи можна визначити різницю в запаху. Жінки не тільки сказали, що запах від холостяків був сильнішим, але й оцінили їхні обличчя як більш мужні у порівнянні з одруженими чоловіками", - пише видання.

У дослідженні брали участь 82 гетеросексуальні жінки, які мали оцінювати запах тіла та обличчя чоловіків віком від 18 до 35 років. Оцінюючи показники за шестибальною шкалою, жінки поставили середню "3" чоловікам, які мають партнерку, та в середньому "3,5" холостякам.

Дослідники не приховували свого задоволення.

"Відповідно до гіпотези, запах тіла холостяків був сильнішим за запах тіла одружених чоловіків, а обличчя холостяків були оцінені як більш мужні за одружених", - кажуть вчені з Університету Мекворі в австралійському Сіднеї. На їхню думку, окрім рівнів тестостерону, свою роль відіграють й відмінності в негормональному стилі життя.

Деякі попередні дослідження також намагались встановити зв'язок між рівнем тестостерону та запахом тіла.

Зокрема, 2013 року інша група вчених встановила, що жінок притягують чоловіки з високим рівнем тестостерону, але лише під час овуляції, пише Daily Mail.

Британська молодь втрачає відчуття щастя

Копирайт изображения Getty Images Image caption У січні в Лондоні пройшла акція гуманітарних організацій, які намагалися привернути увагу до проблеми молодіжного самогубства, що загострилася в Британії в останні роки

18% молодих британців вважають, що "життя не варто того, щоб жити", пише Guardian. Уряд та експерти б'ють на сполах, оскільки це показник збільшився вдвічі за останні 10 років.

В урядовому дослідженні взяли участь понад 2 тис. британців віком 16-25 років, і майже кожен п'ятий не погодився з твердженням "життя дійсно варти прожити". Водночас понад чверть опитаних не погодились з тим, що в їхньому житті є сенс.

За словами дослідників, це показує, що за останні 10 років рівень щастя молоді в стосунках та емоційному здоров'ї суттєво впав.

Крім того, майже половина опитаних визнала, що використання соцмереж призводить до занепокоєння стосовно майбутнього, адже вони порівнюють себе з іншими. Така сама кількість опитаних погодилась, що соцмережі змушують їх почуватися "неадекватно", а 57% опитаних вважають, що соцмережі чинять на них "нестерпний тиск" для пошуку успіху.

"Похмурий погляд на життя серед все більшої кількості молоді реєструється у той час, коли повідомляють про зростання рівня самогубств серед британських тінейджерів", - зауважує Guardian.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.