Guardian: Скільки коштують палаци Пєскова?

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7 лютого іноземна преса пише про таке:

"Розкішне" життя речника Путіна

Один з кілерів Скрипалів все ще може бути в Британії

Чому в колишньої нареченої Володимира Кличка розбите серце

Чому британські студенти готові заражатися небезпечними хворобами

Палаци та маєтки Пєскова та Навки

Guardian публікує "ексклюзивне" дослідження статків речника Путіна Дмитра Пєскова та його дружини.

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За інформацією видання, Тетяна Навка є власницею нерухомості вартістю у понад 10 млн доларів, а також займається дизайном "палацу біля річки в московському маєтку".

"Це проект контролюється російським олігархом, який раніше займався бізнесом з Дональдом Трампом, як показують документи", - пише видання.

На думку Guardian, факти, встановлені під час спільного дослідження з організацією Dossier Center, викликають питання, як Пєсков та його дружина можуть дозволити собі таке "суперрозкішне життя", зважаючи на відносно невеликі офіційні статки.

Зокрема, журналісти встановили, що в жовтні 2014 року Навка купила елітну ділянку з розкішним будинком на Рубльовці за ціною, на 8,5 млн доларів нижчу за ринкову. Подружжя витратило чималу суму на оздоблення житла, в якому є спортзал та екосауна, а деякі елементи будинку замовляли на Кіпрі за понад 500 тис. євро.

Сама Навка заперечує будь-які порушення та запевняє, що не слідкує за ринковими цінами. "Я довго працюю. Я заробляю гроші та сплачую податки з них. Решта є моєю особистою справою", - відповіла Олімпійська чемпіонка з фігурного катання на запит журналістів.

Окрім будинку на Рубльовці, веде далі видання, Пєсков та Навка зараз займаються будівництвом "ще розкішнішого маєтку" в Московській області на ексклюзивній ділянці, яка належить олігарху Арасу Агалову. За планом, житлова площа буде 2400 квадратних метрів, будинок матиме окремий вхід для прислуги, басейн, спа, сауну, величезну залу та бібліотеку.

На додачу до вищезгаданого, сама Навка є власницею елітної квартири вартістю 4 млн доларів в центральній Москві та квартири вартістю у 2 млн доларів на околиці столиці.

Дослідники пов'язують такі статки з тим, що Пєсков вже 20 років є довіреною особою Путіна та, за деякою інформацією, "був відповідальним за компромат на Трампа та Гілларі Клінтона" під час президентських виборів 2016 року в США, пише Guardian.

Третій кілер Скрипалів

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Третій кілер Сергія та Юлії Скрипалів "може все ще переховуватись в Британії", пише Telegraph.

Видання посилається на свої джерела, які стверджують, що офіцер російської розвідки, який в'їхав до Сполученого Королівства під ім'ям "Сергій Федотов", був зареєстрований на той самий рейс, яким вилетіли з Британії два інших підозрюваних, але передумав та забрав багаж перед вильотом.

"Залишається незрозумілим, чому Федотов не здійснив посадку на літак", - цитує своє джерело видання. "Він все ще може перебувати десь в Британії." Можливо, вважає видання, що Федотов передумав летіти, дізнавшись, що Скрипалі вижили після отруєння "новачком".

Згідно з документами, Федотову 45 років. Він використовував підробний паспорт, схожий на ті, що використовували звинувачені в замаху на Скрипалів "Олександр Петров" і "Руслан Боширов".

"Справжнє ім'я Федотова не встановлено, як і його роль в отруєнні Скрипалів", - пише видання. За однією з версій, це він завіз контрабандою нервово-паралітичний агент для атаки.

Відомо, що Федотов раніше подорожував до Британії в березні 2016 та березні 2017 років. Втім людина з таким ім'ям відсутня в документальних базах даних чи соцмережах. Також на це ім'я не зареєстровано жодної нерухомості, транспортних засобів чи телефонів у Росії, пише Telegraph.

Кличко на Панеттьєрі все ще друзі?

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У колишньої нареченої Володимира Кличка, Гейден Панеттьєрі, розбите серце, пише Daily Mail. Причина в тому, що їхня спільна донька Кайя живе з батьком за 6000 миль від неї.

Поки Володимир мешкає в Європі, голлівудська акторка оселилась в Лос-Анджелесі та "лише ненадовго" приїздить побачити дитину.

"Вона насправді проводить не дуже багато часу з донькою. Вона знає, що перебування дитини із нею зараз не найкращий варіант для Кайі. Сумна ситуація", - цитує неназване джерело видання.

Водночас мама акторки, Леслі Фогель, визнає, що Володимир "дуже багато подорожує", аби зберегти якусь стабільність для дівчинки.

Минулого місяця Гейден підтвердила, що вона працює над позитивними батьківськими стосунками з "колишнім" попри відстань.

"Ми все ще поважаємо одне одного, і ми все ще друзі. Це не та ситуація, в яку часто потрапляєш, тому вона нова. Але, думаю, ми робимо чудову роботу", - зауважила Гейден.

Після народження доньки акторка лікувалася від післяпологової депресії. Зараз чутки пов'язують Панеттьєрі з 28-річним актором Брайаном Гікерсоном, пише Daily Mail.

Тиф за гроші

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Telegraph пише про те, що британські студенти погоджуються за гроші заражатися небезпечними хворобами для медичних досліджень.

Зокрема, молоді люди, які перебувають у фінансовій скуті, готові на зараження тифом, малярією та пневмонією. За це науково-дослідні установи, як-от Оксфордський університет, платять волонтерам до 3500 фунтів (майже 123 тис. гривень).

Для науковців студенти є "людськими свинками", що дозволяють розробляти нові вакцини за відносно невеликих капіталовкладень.

Один з учасників експериментів, студент-зоолог Метью Спайт, пояснює, що погодився через гроші - мовляв життя в Оксфорді недешеве. Але досвід зараження тифом він назвав "найгіршим у житті" - настільки, що "не порадить це й найгіршому ворогу".

Втім, кажуть науковці, залучення волонтерів допомогло розробити вакцину, яка зараз перебуває на стадії подальшого тестування - її дали майже 100 тис. дітей в Непалі, Бангладеш та Малаві, а повні результати очікують вже цього року.

Попри позитив, який, безперечно, приносять такі залучення волонтерів, чимало експертів виступають проти, адже в деяких випадках волонтери дуже важко переживали хворобу та навіть помирали.

Однак ті студенти, яким дуже потрібні гроші, не зважають на ризики. Наприклад, пан Спайт вже зареєструвався на нове випробування. Цього разу йому вводитимуть бактерії малярії, за що він може заробити до 3000 фунтів, пише Telegraph.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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