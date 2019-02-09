Pink, її історична премія та зніяковілий Бредлі Купер - Культогляд

Цього тижня в культогляді розповідаємо про таке:

Pink увійде в історію музичної премії Brit Awards

Зніяковілий Бредлі Купер

Чому Аріана Гранде розсварилася з організаторами "Греммі"

Іванка Трамп і пилосос

Pink на Brit Awards

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Pink увійде в історію музичної премії Brit Awards, пише Daily Mail.

Напередодні стало відомо, що американська співачка отримає відзнаку за значний внесок в індустрію і стане першим іноземним виконавцем, якому її вручатимуть.

Окрім цього, Pink стане першою жінкою соло-виконавцем, що коли небудь отримував цю нагороду.

Раніше за значний внесок в індустрію під час Brit Awards нагороджували гурти Queen, Spice Girls та U2.

Коментуючи новину, співачка сказала, що для неї це велика честь.

Церемонія вручення нагород відбудеться у Лондоні 20 лютого.

Бредлі Купер: мені було ніяково

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"Ніяково" - так почувався Бредлі Купер, коли дізнався, що його не номінували на премію Оскар за режисерську роботу над стрічкою "Народження зірки".

Про це американський актор розповів в інтерв'ю Опрі Вінфрі, повідомляє видання People.

"Я не був здивований, мене не дивує новина про те, що я не отримав номінацію", - сказав він.

Купер додав, що його агент надіслала йому повідомлення з привітаннями (актора було номіновано у трьох категоріях - за найкращий фільм, найкращу акторську роль і найкращий адаптований сценарій), але "погану новину" не повідомила.

"Я подумав: "Нічого собі!". І перше, що я відчув, що мені ніяково. Я почувався ніяково через те, що не зробив свою роботу", - сказав актор.

Та згодом, продовжив Купер, він зрозумів, що головне - не стороннє схвалення та визнання, а внутрішня впевненість в тому, що ти зробив свою роботу.

Стрічка "Народження зірки" - режисерський дебют Бредлі Купера. Її номіновано на цьогорічну премію Оскар одразу в семи категоріях.

Греммі без Аріани Гранде?

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Лідер світових чартів Аріана Гранде не виступатиме на цьогорічній церемонії нагородження переможців музичної премії Греммі, повідомляє Variety.

Як свідчать джерела з оточення співачки, 25-річна поп-діва відмовилася від виступу після суперечки з продюсерами шоу. Дівчину "образило", що їй відмовили у виконанні її останньої пісні "7 Rings" з нового альбому "Thank U, Next".

Видання додає, що компромісу вдалося досягти, коли продюсери погодилися включити пісню до виступу, але наполягли на тому, що другу пісню вони оберуть самостійно. Після цього Аріана Гранде відмовилася від участі в шоу, посилаючись на те, що до жодного з інших виконавців таких умов не висували.

Представники премії "Греммі" ситуацію не прокоментували.

Церемонія відбудеться 10 лютого у Лос Анджелесі.

Двійник Іванки Трамп

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Двійник Іванки Трамп з пилососом в руках з'явився у рамках експозиції в одному з музеїв Вашингтону, повідомляє Guardian.

Струнка білявка у сукні та на підборах водить по рожевому килиму пилососом і заохочує відвідувачів підкидати їй хлібні крихти і спостерігати, як "Іванка елегантно прибирає безлад, а посмішка не зникає з її вуст".

В інсталяції донька президента США описується як "постать, чий образ поєднує у собі практично до смішного широкий набір жіночих ідентичностей - донька, дружина, мати, сестра, модель, жінка, яка працює, білявка". Процес підкидання хлібних крихт на килим описаний як "неочікувано приємний".

Іванка Трамп та її брати роботу митця Дженніфер Рабелл розкритикували, назвавши її "сексистською спробою принизити її".

"Жінки можуть обирати: підставляти їм одна одну чи допомагати стати сильнішими. Я обираю останнє", - написала Іванка Трамп у Twitter.

Інсталяція під назвою "Іванка пилососить" буде у "Галереї Флешпоїнт" з 1 до 17 лютого.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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