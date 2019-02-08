Чому сумлінні дівчата зрештою програють хлопцям - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 8 лютого, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Дівчата краще вчаться, але з віком втрачають перевагу над чоловіками. Чому?

Що Дональду Трампу слід зрозуміти про глобальне потепління

В Британії - все більше молоді, яка живе з батьками

Перспективи Священної війни

Чому сумлінні дівчата зрештою програють хлопцям

У школі дівчата зазвичай отримують вищі оцінки, ніж хлопці, і загалом випереджають їх завдяки старанності і дисципліні. Але влаштувавшись на роботу, вони втрачають перевагу над чоловіками. Про те, чому так відбувається, пише в колонці для New York Times психолог Ліза Дамур.

"А якщо деякі зі звичок, що роблять дівчат лідерами у класі, - а саме гіперсумлінність щодо навчання - відштовхують їх назад у кар'єрному зростанні?" - запитує вона.

Психолог припускає, що для багатьох юнаків школа є місцем, де вони вчаться насамперед бути впевненими в собі, тоді як для багатьох дівчат вона є місцем, де вони отримують лише навички і компетенції.

Можливо, саме досвід досягнення успіху з мінімальними чи середніми зусиллями є критично важливим для школярів, пише вона.

Психолог також розмірковує про те, як можна допомогти дітям - і не тільки занадто сумлінним дівчатам, але й хлопцям - розвивати у школі одночасно і компетенції, і впевненість у своїх силах.

За її словами, вчителі і батьки могли б не хвалити дітей, коли вони прикладають занадто багато старань без значного ефекту, навіть якщо це дозволяє отримувати хороші оцінки.

Також було б непогано розмовляти з дівчатами про те, що варто більше зосереджуватися на економії зусиль, а не тому, скільки часу вони витрачають на навчання. Постійне докладання максимальних зусиль на всіх уроках не є здоровим підходом до навчання, зауважує автор статті.

Вона додає, що нестача впевненості в собі - не єдина причина, з якої менше жінок займають керівні посади в компаніях, адже є ще упереджене ставлення до них, а також ієрархічні бар'єри.

Але ставлення до шкільної освіти відіграє важливу роль, і саме цьому батьки мають приділяти увагу, вважає психолог.

Звідки морози, якщо всі говорять про глобальне потепління

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У редакційній колонці журналісти Washington Post відповідають на нещодавній твіт Дональда Трампа, де він на тлі нечуваних морозів у США запитав, "що в біса відбувається з глобальним потеплінням".

"Якби Трамп спілкувався з ученими в уряді, де він власне працює, вони б допомогли йому отримати базове розуміння ситуації", - пише видання.

Посилаючись на дані NASA й Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, Washington Post зазначає, що 2018-й став четвертим найтеплішим роком за всю історію спостережень.

Статистика є красномовоною, підкреслюють автори статті. Вісімнадцять з дев'ятнадцяти найтепліших років за історію спостережень випали на нинішнє століття.

"Нинішнє десятиліття буде теплішим, ніж минуле, а минуле було теплішим, ніж попереднє, і т.д.", - зауважує Washington Post.

Газета пише, що глобальне потепління є однією з причин надзвичайно холодних періодів на кшталт того, над яким кепкував Трамп.

Такі явища кліматологам складно передбачити, але є інші, про які вже давно говорять, коли йде мова про глобальне потепління. Це підняття рівня води в океані, сильніші бурі, більш часті паводки, скорочення кількості риби у водоймах, вимирання екосистем, погані врожаї тощо.

Washington Post відзначає, що у своїй промові до нації цього тижня Трамп жодного разу не згадав про клімат. Тим часом викиди вуглекислого газу в атмосферу у США зросли на 3,4 відсотки минулого року.

"Світ потребує американських лідерів з раціональним мисленням. На жаль, глобальне потепління не зупиниться, доки світ чекає на них", - пише газета.

"Тобі 26, а ти живеш з батьками"

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Чверть молодих британців нині живуть із батьками і, як пише Guardian, за останні 20 років їх стало на мільйон більше.

Газета припускає, що ці дані, опубліковані аналітичним центром Civitas, роблять ще більш актуальним питання про те, які зусилля нині докладаються, аби захистити молодих людей у Британії від кризи житла.

Найбільше зростання кількості людей у віці 20-34 роки спостерігається у Лондоні. Газета наводить приклад 26-річного юнака, який попросив називати його Джефрі Патріком. Він був змушений повернутися до будинку батьків у північній частині Лондона після того, як упродовж шести місяців не міг знайти постійну роботу.

"Найбільше дошкуляє те, що тобі 26 років і ти ніби вже маєш стільки всього досягти, а ти знову живеш з батьками. Для них це теж несправедливо, адже їм доводиться миритися з 26-річним хлопцем у своєму домі, що створює цілий ряд незручностей", - стверджує юнак.

Guardian також цитує експерта, за словами якого, Британія в найближчі 20 років потребуватиме три мільйони одиниць соціального житла. Це вимагає "сміливих рішень" від уряду, вважає він.

Коли скінчиться Священна війна

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Війна за халіфат майже скінчилась, але для сотень бійців самопроголошеної Ісламської держави у Сирії і тисяч тих, хто покинув країну, це не кінець, пише Times.

Дональд Трамп нещодавно заявив, що коаліційні сили скоро оголосять про перемогу над ісламістами. Однак у Пентагоні побоюються, що за відсутності американських військових прихильники Ісламської держави можуть знову взяти зброю до рук, відзначає видання.

За словами аналітика Колумба Страка, в Іраку Ісламська держава провела перегрупування після того, як у грудні 2017 року уряд проголосив перемогу над нею. У Сирії може відбутися те саме, вважає він.

Є й інший фронт, пише Times. "Пропаганда Ісламської держави заохотила повстанські рухи переназвати себе у багатьох країнах - від Нігерії до Філіппін", - зауважує газета. Вона наголошує, що осередки ісламістів зміцнились там, де центральна влада слабка і не може контролювати територію.

"Неможливо уявити, щоб джихадистам, які брали участь у бойових діях, дозволили вільно подорожувати Європою, як це відбувалося у 1990-х роках. Британія досі не дозволяє своїм громадянам, захопленим у Сирії, повертатися на батьківщину. Чиновники схрещують пальці в надії, що ті отримають покарання деінде і не розпочнуть новий джихад", - пише Times.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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