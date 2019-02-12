Журнал Nature - про "кульгаву" українську науку

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У вівторок, 12 лютого, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Що не так з українською наукою

Мікроби і улюблений телеведучий Трампа

Нові питання про історію еволюції

Як "Свинка Пеппа" вчить американських дітей британському акценту

"Кульгава" наука

Система науки в Україні перебуває у нестабільному стані попри обіцяне покращення після Євромайдану, пише профільне видання Nature в статті під назвою "Після п'яти років наукова революція в Україні кульгає".

"Національні витрати на науку залишаються низькими, державне фінансування використовується неефективно, а низька заробітна плата перешкоджає талановитим студентам розпочати наукову кар'єру в країні", - йдеться у виданні.

Як пише Nature, Революція гідності, яка призвела до розірвання зв'язків України з Росією та виборів проєвропейського уряду, дала вченим надію на партнерство з Заходом і вихід із міжнародної ізоляції, реформування застарілої радянської наукової системи й збільшення витрат на дослідження і розвиток.

Втім, державні витрати на науку "знизилися до історично низьких 0, 16% ВВП у 2016 і відтоді істотно не збільшилися", що гальмує модернізацію наукової бази й обмежує здатність українських вчених конкурувати з колегами з більш заможних країн.

"Мікробів я не бачу, тому вони не існують"

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Піт Хегсет, ведучий улюбленого телевізійного шоу президента Дональда Трампа Fox & Friends, полюбляє озвучувати в ефірі конспірологічні теорії, які грають на руку Білому дому, пише Guardian.

Втім, його остання ремарка про те, що він не миє руки, могла засмутити президента, який відомий тим, що боїться мікробів, зауважує видання.

Під час дискусії в студії телеканалу Fox на тему, чи можна їсти вчорашню піцу, яку не сховали до холодильника, Хегсет сказав, що не мив руки останні 10 років і не бачить в цьому проблеми.

"Мікробів не буває. Я не бачу їх, тому вони не існують", - додав він.

Пізніше у Твіттері він заявив, що жартував, і, перефразовуючи Трампа, звинуватив ЗМІ в тому, що вони "пихаті й злі". Втім, він наполягає, що можна пити воду безпосередньо зі шланга і їздити велосипедом без шолома.

Як пише Guardian, практика заперечення наукових фактів, які не є наочно очевидними, в цілому характерна для каналу Fox.

Колоніями - до кращого середовища

Вчені знайшли в Африці найдавніші, на їхню думку, сліди "слимакоподібних" істот, які шукали їжу, повідомляє Independent.

Знахідці, зробленій у Габоні, близько 2,1 мільярда років. Раніше в країні вже знаходили відомі рештки, але їхній вік налічував лише 570 мільйонів років.

За допомогою рентгенівського аналізу міжнародна команда, очолювана вченими з Університету Пуатьє у Франції, виявила в залишковому мулі трубчасті борозни, зроблені організмами, які, можливо, були схожими на колонії амеб, які скупчувалися через нестачу ресурсів і рухалися в пошуках "більш сприятливого" середовища.

Результати дослідження показали, що деякі мультиклітинні організми в примітивній морській екосистемі були достатньо складними, аби пересуватися крізь мул, багатий органічною речовиною.

Вчені стверджують, що їхнє відкриття ставить нові питання про історію еволюції.

"Це біологічне нововведення було прелюдією до більш досконалих форм руху чи експериментом, який обірвався через різке зниження рівня кисню в атмосфері, яке відбулося приблизно 2,083 млрд років тому?" розмірковують вчені в журналі Proceedings of National Academy of Sciences.

Свинка з акцентом

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Деякі батьки в США помітили, що після перегляду популярного анімаційного шоу "Свинка Пеппа" їхні діти почали говорити з британським акцентом і вживати нехарактерні для них слова, пише The Daily Mail. До того ж, інколи діти закінчують фрази підхрюкуванням, наслідуючи улюблених мультгероїв.

"Мій малий племінник говорить з британським акцентом, якого нема ні в кого в родині, тому я спитала його батька про це. І [виявилося], що це тому, що він дивиться "Свинку Пеппу", - цитує газета один з твітів на цю тему.

Виявляється, так званий "ефект Пеппи" спостерігається вже кілька років.

Газета цитує Твіттер-користувачку @ngeliquegreen, яка ще у червні 2011 писала, що в її дитини "якийсь австралійський акцент".

"Смішно. В моєї американо-французької дитини австралійський акцент = СМІХ", - йшлося у повідомленні.

На сьогодні, мультсеріал налічує вже більш як 240 серій.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС