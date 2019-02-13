Росії готують нові санкції через дії на Азові - огляд ЗМІ

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У середу, 13 лютого, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

США та ЄС обговорять нові антиросійські санкції

Що спільного між Меган Маркл і принцесою Діаною

У Шотландії жертв домашнього насильства відправлятимуть у відпустку

Проблема "бумерангів", які після університету повертаються жити з батьками

Москва на порозі нових санкцій

Захід готується до впровадження нових санкцій проти Росії через її дії в Азовському морі, пише Financial Times.

США та ЄС обговорюватимуть відповідні заходи під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС наступного понеділка.

Якщо санкції погодять, вони можуть вступити в дію протягом наступних двох місяців, кажуть дипломатичні джерела видання.

"У ЄС всі підтримають нові санкції, тому що Росія не демонструє ознак прогресу за жодним із напрямків", - цитує газета західного дипломата знайомого з ситуацією.

За словами одного із посадовців із Заходу, санкції введуть проти осіб і компаній, які причетні до захоплення трьох українських суден біля Керченської протоки у листопаді.

Меган Маркл - як Діана?

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Меган Маркл "переслідують та демонізують" так само, як і принцесу Діану, каже друг герцогині Сассекської Джордж Клуні.

Американський актор, який разом зі своєю дружиною, юристкою Амаль Клуні, був присутній на весіллі Меган Маркл та принца Гаррі торік, каже, що історія повторюється і "ми знаємо, який в неї кінець", пише Times.

Відповідну заяву Клуні зробив після того, як у пресі нових обертів набрала історія про суперечку між акторкою та її батьком Томасом Марклом.

Напередодні, у газетах з'явилася інформація про особистий лист Меган Маркл, в якому вона просить батька припинити "робити з неї жертву" у ЗМІ.

"Вони переслідують Меган всюди…Це ж жінка на сьомому місяці вагітності, а її переслідують і демонізують так само, які колись Діану, і історія повторюється. І ми знаємо який в неї кінець", - сказав у коментарі Джордж Клуні.

"Не можу передати вам, як це дратує. Ви берете листа доньки до свого батька і всюди його показуєте. Ви до неї несправедливі і це безвідповідально", - додав він.

Відпустка для жертв домашнього насильства

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Шотландія стане першим місцем в Європі, де жертвам домашнього насильства надаватимуть оплачувану відпустку, повідомляє Independent.

Напередодні влада Південного Ерширу одноголосно проголосувала за нововведення, що зобов'язує роботодавців оплачувати до 10 днів відсутності на робочому місці працівників, які постраждали від сімейного насильства.

Подібний законопроект до цього прийняли у Новій Зеландії.

"Це підтвердження того, що ми піклуємося про найбільш вразливих. Сподіваюся, що інші обласні ради і організації наслідуватимуть наш приклад", - цитує видання члена ради Південного Ерширу Лауру Бренну-Вайтфілд.

За словами шотландського посадовця Пітера Хендерсона, таке нововведення надасть жертвам домашнього насильства більшої впевненості звернутися по допомогу і стане першим кроком до безпечнішого життя.

"Бумеранги", що повертаються додому

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Для сучасного покоління молоді віком 20-34 років, здається, немає кращого місця, ніж батьківський дім, пише оглядачка The Daily Telegraph Елісон Пірсон.

У своїй статті вона розповідає історії батьків, діти яких є представниками так званого покоління "бумерангів". "Бумеранги" - це ті, хто після завершення університету повертаються додому і продовжують жити з батьками.

"Я відчуваю, ніби ми виконуємо батьківський обов'язок 25 років поспіль. Це нікому не йде на користь. Як вони займатимуться сексом? Як будемо ми?" - цитує оглядачка видання мати трьох синів, двоє з яких повернулися додому жити з батьками.

Згідно з даними аналітичного центру Civitas, понад чверть молодих людей у віці від 20 до 34 років і досі живе з родиною. Через високі ціни на житло та низькооплачувану роботу, кількість "бумерангів" зросла на 40 % протягом останніх двох десятиліть.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC

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