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У фокусі уваги західних ЗМІ сьогодні 14 лютого, такі теми:

Якими є ризики вживання марихуани

Чому недосипання може змінити ДНК

Де востаннє ступала нога неандертальця

Про яку білизну мріють жінки

Від депресії до суїциду

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Independent попереджає, що вживання марихуани в юному віці може призвести до депресії чи навіть самогубства пізніше. Видання посилається на дослідження канадських та британців науковців, які стверджують, що 60 тисяч випадків депресії дорослих людей можна було б попередити, якби тинейджери не спробували свого часу цей наркотик.

Дослідники проаналізували дані 23 тисяч людей, починаючи з моменту початку вживання марихуани та перших проявів психічних проблем до 34-річного віку. Було встановлено, що через вживання наркотику ризик депресивного стану збільшувався на 37%.

Вчені вважають це великою проблемою та закликають владу проводити освітню роботу для зменшення таких ризиків. Визнаючи, що дослідження навряд чи змінить тенденцію до широкого вживання марихуани молоддю, фахівці радять законодавчо регулювати ринок наркотиків, щоб контролювати рівень тетрагідроканабінолу - головного психоактивного компонента канабісу.

"Неможливо гарантувати, що молоді люди ніколи не вживатимуть наркотики. Вони вживатимуть. Але можна зробити так, щоб на ринку існували обмеження за віком, інгредієнтами та міцністю, з чіткою метою захистити молодь", - каже експерт Майкл Пауелл.

Зокрема, обмеження на 10% вміст тетрагідроканабінолу вже застосовується в Уругваї, пише Independent.

Як правильно спати

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Daily Mirror пише про те, регулярне недосипання може призвести до зміни ДНК. Вчені Університету Гонконгу встановили, що нестача повноцінного сну "завдає суттєвої шкоди" генам, що, своєю чергою, збільшує ризик захворіти на рак чи інших серйозних хвороб.

Крім того, регулярні "недосипи" роблять нас товстішими, адже люди які сплять менш як 8 годин на добу мають на 90% більше шансів захворіти на ожиріння, ніж ті, хто сплять принаймні 8 годин.

"Дослідження встановило, що позбавлені сну люди почуваються голоднішими та більше їдять протягом дня. І вони обирають менш здорову їжу, що містить більше цукру та жирів", - каже експерт Лінда Фостер. На її думку, це пов'язано з тим, що через недосипання організм виробляє "гормон голоду" грелін.

Аби змінити ситуацію на краще, експерти радять дотримуватися наступних простих порад.

По-перше, не пити каву після полудня. По-друге, не їсти після 19:00. Не пізніше ніж за годину до сну, але не пізніше 22:00, вимкнути гаджети, які мають екран, потім провітрити спальню і починати "закруглятися" - почитати книжку, послухати музику чи прийняти теплу ванну. Спати потрібно лягати не пізніше 23:00, пише Daily Mirror.

Унікальна знахідка

Копирайт изображения Getty Images Image caption Приблизно так виглядав чоловік-неандерталець

Daily Mail пише про те, де востаннє ступала нога неандертальця.

Вчені виявили відбиток ноги молодого представника виду, що зник, у дюнах Каталонської бухти на Гібралтарі. На думку дослідників, неандерталець залишив свій слід ще 29 тисяч років тому.

Знахідка є дуже важливою, адже якщо гіпотеза та датування підтвердяться, це стане лише другим відомим відбитком неандертальця в історії.

На думку вчених, слід був залишений юнаком зростом від 106 до 126 сантиметрів. У сусідній печері знайшли чимало інших свідчень перебування неандертальців у цьому регіоні. Дослідження тривають вже понад 10 років.

На думку істориків, неандертальці почали вимирати 40 тисяч років тому. Вважається, що остаточно цей вид зник близько 26 тисяч років до нашої ери, пише Daily Mail.

"50 відтінків зеленого"

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Попри розповсюджену серед чоловіків думку про те, що жінки мріють про білизну червоного чи чорного кольору, більшість з них хочуть отримати в подарунок вироби "50 відтінків зеленого", пише Daily Mail.

Видання опитало провідних експертів напередодні Дня святого Валентина та з'ясувало, що в моді відбувається перехід від "традиційно сексуального дизайну".

На думку експертів, ці зміни є наслідком того, "як жінки хочуть почуватись" на противагу тому, "якими їх прагнуть бачити чоловіки".

"Лише третину покупок в наших магазинах у переддень Дня святого Валентина роблять чоловіки. Це означає, що подарунки собі купують переважно жінки. Це дає їм карт-бланш обирати спокійні, витончені оливкові, м'ятні та бірюзові відтінки, які підкреслюють переваги великої кількості кольорів шкіри", - каже представниця бренду жіночої білизни.

На думку іншого експерту, "існує відтінок зеленого, який підійде" кожній жінці, пише Daily Mail.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС