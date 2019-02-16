Сезон кінонагород у розпалі: відгомоніли Golden Globes i BAFTA, добігає кінця Берлінський кінофестиваль, і світова кіноспільнота перебуває в очікуванні "Оскарів", які вручатимуть 24 лютого. Тож не дивно, що й світові ЗМІ рясніють новинами зі світу кіно.

В культогляді цього тижня:

Чи вартий "Оскара" біопік про Queen?

Легенди кіно без головної нагороди

Чому Вуді Алену не до "Оскарів"?

Новини про "Гру престолів"

Хто зіграє Сатану в новому серіалі

"Оскар" для Queen?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виконавець ролі фронтмена гурту Queen, Рамі Малек, вже зібрав низку престижних цьогорічних нагород

До церемонії вручення нагород американської Академії кіномистецтва залишилося трохи більше, ніж тиждень, але критики не припиняють дискусію щодо головного претендента на "Оскара" в одній з найпрестижніших категорій - найкращий актор, розповідає тижневик Rolling Stone.

Видання пише, що виконавець ролі фронтмена гурту Queen у фільмі "Богемна рапсодія", Рамі Малек, вже зібрав низку престижних цьогорічних нагород. Стрічка б'є рекорди у світовому прокаті - з листопада вона вже зібрала 850 мільйонів доларів.

Іншим свідченням успіху біопіка Rolling Stone вважає той факт, що фільм про Фредді Меркьюрі досі йде у кінотеатрах США і кількість охочих переглянути його не зменшується.

Та, попри це, деякі критики і у Великій Британії, і в США ставлять питання - чи справді акторська робота Рамі Малека "тягне" на "Оскара"? Чи це магія музики Queen вабить глядачів?

Відповідь дізнаємося вночі 24 лютого.

Слава без "Оскарів"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мерилін Монро не лише жодного разу не вигравала, але навіть не була номінована на нагороду Академії кіномистецтва

Поки глядачі і критики передрікають, кому дістануться цьогорічні призи американської Академії кіномистецтва, видання Independent склало список зірок світового кінематографа, які, попри їхню славу і досягнення, так і не отримали жодного Оскара. І список цей вражає!

Скажімо, попри вісім номінацій, славетний виконавець ролі Лоуренса Аравійського, Пітер О'Тул, жодного разу не став переможцем в жодній з номінацій.

Лише у 2002 році 70-річному актору присудили нагороду за внесок у розвиток кіно.

Схожа доля спіткала й Річарда Бертона, виконавця ролі Марка Антонія у стрічці "Клеопатра" - сім номінацій і жодної перемоги.

Та й легендарний Кірк Дуглас (пам'ятаєте "Спартака"? ) має лише один "Оскар": у 1996 році ним відзначили 50 років кінематографічної діяльності актора.

Жодного разу не лише не вигравала, але навіть не була номінована на нагороду Академії кіномистецтв Мерилін Монро. Стрічки з її участю стали класикою світового кіно, пише Independent, проте "для Академії вони не були достатньо хорошими".

Так само склалася доля й іншої відомої білявки - Скарлет Йохансон. Ані "Оскарів", ані номінацій.

Але в неї все ще попереду. Як, мабуть, і у Сігурні Вівер, Мішель Пфайфер і Анет Бенінг, які, попри довгу кар'єру в кіно, не перестають дивувати глядачів своїми роботами.

Вуді Аллен проти "Амазон Студіоз"

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Наразі зовсім не до нагород і почестей ще одній легенді Голлівуду - режисерові Вуді Аллену, повідомляє Hollywood Reporter.

Компанія "Амазон Студіоз" відмовилася поширювати його останню стрічку "Дощовий день у Нью-Йорку". Таке рішення прийняли у розпал кампанії за права жінок MeToo, коли спливли обвинувачення у розбещенні режисером його прийомної доньки.

Пан Аллен обвинувачення спростував, але це не справило враження на "Амазон Студіоз" - компанія в односторонньому порядку розірвала контракт на чотири фільми і відмовилася поширювати вже закінчений "Дощовий день", в якому знялися Джуд Лоу, Селена Гомес та Ель Фанінг.

Тож режисер вимагає компенсації у 68 мільйонів доларів.

До речі, за свою кар'єру Вуді Аллен отримав чотири "Оскари". Один з них - у найпрестижнішій категорії "найкращий режисер".

Знову про "Гру престолів"

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Газета Daily Telegraph повідомила про дату виходу останнього, восьмого, сезону "Гри престолів".

Це станеться 14 квітня цього року. Це буде найкоротший сезон за всю історію саги - у ньому буде лише шість епізодів, проте вони будуть значно довшими і триватимуть не годину, а 80 хвилин.

Всі актори, які знімалися в попередніх частинах "Гри", з'являться й у восьмому сезоні.

Ну, й найцікавіше - про що йтиметься у фінальній частині.

За інформацією Daily Telegraph, кінцівка буде вкрай несподіваною. Одним з центральних моментів сезону стане останній бій між Армією Мертвих і героями серіалу, який відбудеться у Вінтерфелі.

"Це буде жорстокий бій, - цитує газета Пітера Дінкладжа, який грає Тіріона Ланістера. - На його тлі всі попередні битви будуть виглядати як парк атракціонів".

Газеті стало відомо, що останній бій знімали 55 днів, і покажуть його на початку восьмого сезону. Чекати залишилося недовго.

Від Шерлока до Сатани

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Британський актор Бенедикт Камбербетч зіграє Сатану в фантастичному серіалі Ніла Гаймана "Добрі омени", який незабаром покаже ВВС.

Газета Guardian пише, що виконавець ролі Шерлока Холмса з'явиться в образі "гігантського і доволі активного" Царя Темряви.

У фільмі йому протистоятимуть два ангели, добрий і грішний, у виконанні Девіда Теннанта і Майкла Шина, які об'єднають зусилля, аби врятувати світ.

До речі, Бога в "Добрих оменах" зіграє минулорічна тріумфаторка "Оскарів" - актриса Франсіс МакДорманд.

"Добрі омени" дебютують 31 травня на Amazon Prime, а восени серіал покаже BBC Two, додає Guardian.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС.

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