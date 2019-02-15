Космічна гонитва знову в розпалі - Washington Post

Копирайт изображения CNSA/AFP/Getty Images Image caption Зонд китайської місії "Чан'е-4", що став першим апаратом, який сів на зворотному боці місяця

У п'ятницю, 15 лютого, західна преса пише про таке:

Чому Місяць знову опинився в центрі космічної гонитви

Для чого в Канаді вкрали воду з льодовика

Чому президент Трамп набрав вагу

Хто долучиться до нової космічної гонитви

Космічна гонитва знову в розпалі, пише Washington Post.

Газета зауважує, що, як і в будь-якому хорошому голлівудському рімейку, цього разу на арені нові герої і сюжетні лінії, адже дістатися місяця хочуть не лише США, але й Китай та Індія.

Автори статті згадують, що після суперечки США та СРСР за те, хто першим дістанеться Місяця, про "найближчого сусіда Землі" майже забули. Але тепер наш супутник знову популярний.

На початку січня китайський космічний апарат приземлився на зворотний бік Місяця, а в лютому з мису Канаверал запустять у космос ізраїльський апарат, який згодом має опинитися на Місяці. Якщо це станеться, близькосхідна країна стане четвертою після США, СРСР та Китаю, якій вдалося посадити свою розробку на місячну поверхню. Також цього року до гонитви долучиться Індія.

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В американському космічному агентстві НАСА заявили, що співпрацюватимуть із приватними компаніями, щоб якомога швидше "повернутися на Місяць". У США працюють над програмою, яка має на меті відправити людей на Місяць до 2028 року.

"Цього разу ми летимо на Місяць, щоб там залишитись. Ми не просто залишимо там прапори й відбитки і повернемось додому, аби після цього не повертатись (на Місяць - Ред.) ще 50 років", - цитує Washington Post Джима Бріденстайна з НАСА.

Газета відзначає, що в нинішній космічній гонитві є не лише жага до визнання і наукових відкриттів, як це було півстоліття тому, але й елемент жадібності. "Все більше корпорацій використовують нові технології, а також мають підтримку з боку багатих спонсорів. Останні марять про високодохідний бізнес на Місяці й у глибокому космосі, зокрема у вигляді видобування металів і копалин на місячній поверхні", - пише видання.

Газета зауважує, що навіть оптимістично налаштовані експерти визнають, що багато компаній, які роблять ставку на бізнес у космосі, зрештою збанкрутують. Але це не робить перспективу стати першопрохідцем менш привабливою.

Washington Post нагадує, що у 2015 році американський Конгрес проголосував за закон, який надає американським компаніям право на копалини, які вони видобуватимуть у космосі.

"Космос - це вже бізнес обсягом 340 мільярдів доларів. Ми вважаємо, що через не так багато років це вже будуть трильйони доларів", - цитує газета міністра торгівлі США Вілбура Росса.

Як у Канаді вкрали воду з льодовика

Копирайт изображения EyeWire, Inc. Image caption Вода з айсбергів має виняткову чистоту і продається в пляшках за високу ціну або використовується в косметиці та напоях преміум-класу

Британська газета Guardian пише про крадіжку 30 тисяч літрів талої води з льодовика у Канаді, яка призначалась для виготовлення горілки.

Поліція розслідує випадок, який стався у місті Порт Юніон у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Припускають, що крадії злили цінну воду зі сховища. Така вода є дуже чистою і переважно використовується у виробництві преміальних напоїв чи косметики. Також її продають у пляшках, які можуть коштувати по декілька сотень доларів.

За даними поліції, ціна вкраденої води - від 9 до 12 тисяч канадських доларів. Газета цитує місцевого співробітника компанії з постачання талої води, який вважає, що при перевезенні води крадії могли її забруднити. В цьому разі її цінність буде майже нульова. "Господи, що вони з нею робитимуть?", - передає Guardian його подив.

Газета пояснює, що воду з айсбергів видобувають вже декілька століть. Це недешевий і потенційно небезпечний процес, що частково пояснює високу ціну такої води. Її видобувають пізньої весни, коли масивні шматки льоду дрейфують біля Ньюфаундленда і Лабрадора. За показником густини вода з льодовика схожа на бетон, і солона вода з океану майже не проникає всередину, тож при таненні виходить чиста рідина.

Як пише Guardian, крадіжку талої води в Канаді зафіксували вперше. Але раніше були випадки викрадення інших цінних рідин в значних масштабах, зокрема кленового сиропу.

Скільки важить Трамп

Копирайт изображения The White House Image caption Трамп відомий своєю любов'ю до фаст-фуду, а минулого місяця замовив бургери для футбольної команди під час їхнього візиту до Білого дому

За останній рік американський президент Дональд Трамп погладшав і тепер офіційно має зайву вагу, пише британський таблоїд Daily Mail.

Газета посилається на слова лікаря Шона Конлі, який завив, що глава Білого дому набрав майже два кілограми і тепер важить близько 110 кг. За стандартами федерального уряду США, при зрості Трампа така вага свідчить про ознаки ожиріння.

Однак Конлі зазначив, що загальний стан здоров'я президента є дуже хорошим. Лікар очікує, що так буде і надалі, щонайменше аж до кінця президентського терміну.

Як пише Daily Mail, колишній лікар 72-річного Трампа радив йому змінити раціон і робити фізичні вправи, щоб трохи скинути вагу. Натомість глава держави трохи погладшав, адже не надто сумлінно виконував рекомендації, припускає газета.

Таблоїд зазначає, що лікар Конлі опублікував дуже мало конкретної інформації про стан здоров'я президента. В документі за підсумками 4-годинного медичного огляду серед іншого сказано, що пульс Трампа становить 70 ударів на хвилину, а тиск - 118 на 80.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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